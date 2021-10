Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Bevor Marcel Schuhen im Frühsommer 2019 von Sandhausen nach Darmstadt wechselte, war Wasser, das im Stadion am Böllenfalltor von der Decke tropfte, eine Entscheidungs-Hilfe. "Es riecht nach Fußball", stellte der 28-jährige Torwart fest – und unterschrieb. Bei Darmstadt 98, das am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zum Derby an den Hardtwald kommt, ist einiges im Fluss.

2013 entgingen die Südhessen nur deshalb dem Abstieg in die Regionalliga, weil die Offenbacher Kickers keine Drittliga-Lizenz erhielten. Zwei Jahre später gelang der Aufstieg in die Bundesliga, in der man sich drei Spielzeiten behauptete. Aytac Sulu, den sie einst im benachbarten Sandhausen nicht mehr haben wollten, erwarb in 60 Erstligaspielen für Darmstadt Heldenstatus. Der Ehrenspielführer ist nun wieder daheim. Der ausgesprochen nette Nußlocher betreibt im Max-Berk-Stadion eine Fußballschule und ist Co-Trainer der Hoffenheimer U 17-Junioren.

Es gibt einige Verbindungen zwischen den Zweitliga-Nachbarn, die nur 70 Kilometer trennt. Im Sommer verpflichtete der SV Sandhausen Immanuel Höhn. Das wunderte nicht wenige in Darmstadt. Der 29-jährige Abwehrspieler trug in fünf Spielzeiten 108 Mal das Lilien-Trikot. Er gilt als Profi, dessen Horizont nicht an den Eckfahnen endet, ein aufgeschlossener und reflektierter Mensch. Beim 2:1-Sieg am Sonntag in Hannover erzielte der Innenverteidiger das Führungstor.

Gerade mal einen Katzensprung vom Böllenfalltor entfernt ist Gerhard Kleppinger zu Hause. Seit fast neun Jahren steht der 63-jährige ehemalige Profi aus Ober-Ramstadt im Dienste des SV Sandhausen. An der Seite von Stefan Kulovits war er letzte Runde maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt. Am Dienstag letzter Woche musste er seinen Stuhl für Alois Schwartz räumen.

Insider glauben zu wissen, dass spätestens mit der Verpflichtung des österreichischen Co-Trainers Sargon Duran der Einfluss von "Kleppo" im angeblich gleich berechtigten Duo mit Stefan Kulovits schwand. Kleppinger wird als guter Kumpel beschrieben, ein feiner Mensch. Beim Gegner vom Sonntag war er mehrere Male – als Spieler und auch als Trainer.

Kleppinger, der jetzt die Scouting-Abteilung neu aufbauen soll, weiß Bescheid. Darmstadt startete mit zwei Niederlagen, auch weil einige Corona-Fälle die Mannschaft schwächten. Aus den letzten sechs Spielen gab es zehn Punkte. Vermutlich wird der letztjährige Rangsiebte, der jetzt auf Platz zwölf liegt, weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg was zu tun haben. Das 6:1 gegen Ingolstadt und das 2:2 beim Hamburger SV sollten Warnung sein.

Philipp Tietz (sechs Tore) und Luca Pfeifer (vier Tore) haben Serdar Dursun erstaunlich gut ersetzt. Der Zweitliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison (27 Tore) ist, da verletzt, bei Fenerbahce in der Türkei noch nicht glücklich geworden.

Der Sandhäuser Pressechef Markus Beer rechnet mit knapp tausend Lilien-Fans und einer Gesamtkulisse von bis zu 4500 Zuschauern. Der neue Coach Torsten Lieberknecht hat beim SV Darmstadt 98 für neue Begeisterung gesorgt. "Mit seiner herzlichen und offenen Art passt er hierher", sagt Jens Wannemacher, ehemaliger Sportchef des Darmstädter Echos, "so wie früher Klaus Schlappner zum SV Waldhof."

Am Böllenfalltor würde Schuhen heute nicht mehr nass. Das Stadion wird bis nächstes Jahr für 45 Millionen Euro umgebaut – trockene Decken eingeschlossen.