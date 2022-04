Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Hinter dem SV Sandhausen liegt eine bedeutsame Woche. Am letzten Montag bekamen die Bemühungen um das neue Stadion an der Autobahn einen Dämpfer. Die Gemeinde will sich nicht an den Kosten in Höhe von 30 Millionen Euro beteiligen. Das sei rechtlich nicht möglich, hieß es in einer öffentlichen Sitzung. Die endgültige Entscheidung fällt Ende des Monats.

Jürgen Machmeier will nun prüfen, ob es möglich ist, die Arena selbst zu finanzieren. Auch ein Umzug bleibt ein Thema. Damit könnte jedoch eine Namensänderung des seit 106 Jahren bestehenden Traditionsklubs verbunden sein, erklärte der Präsident. Der 61-jährige Multi-Unternehmer kündigte an: "Der Verein würde dann nicht mehr SV Sandhausen, sondern SV … heißen."

Apropos Pünktchen, Pünktchen. Mit dem 1:1 in Bremen hat sich die Ausgangsposition vor dem Keller-Duell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden verbessert. Mit einem Heimsieg gegen den unteren Tabellen-Nachbarn würde sich der Abstand zum Relegationsplatz auf sechs Zähler erhöhen. Fünf Spieltage vor Schluss wäre das mehr als die halbe Miete. Allerdings müssen sich die Sandhäuser erneut auf starke Unterstützung für den Gegner einrichten. Die Sachsen wollen die Fahrt ihrer Fans subventionieren. Schon im letzten Heimspiel, beim 0:1 gegen Rostock, waren 1200 Gäste-Fans im mit 5246 Besuchern gefüllten Hardtwald-Stadion sehr hörbar.

Mit einem Happy End im Abstiegskampf könnte ein erfolgreicher Abschluss der Gespräche mit Dennis Diekmeier einhergehen. Nach Informationen der RNZ kann sich der 32-jährige Kapitän gut vorstellen, das im Juni auslaufende Arbeitspapier zu verlängern.

Diekmeier, seine Frau Dana und die Kinder Delani, Dion, Dalia und Diva – sie sind zwischen vier und elf – fühlen sich in Bammental pudelwohl. Zur Familie gehören Mops Molly und zwei Pferde. Eine Zeit lang waren auch Didi und Dodo zu Gast. Die Diekmeiers ließen sich von der Aktion "GewissensBisse" des privaten Fernsehsenders Vox überzeugen. die Schweine landeten nicht in der Pfanne, sondern im Gnadenhof.

Die Familie hat auf dem Heldenberg – das Wohngebiet in der 6500 Einwohner zählenden Gemeinde heißt tatsächlich so – ein Haus gekauft. Sie ist bodenständig und freundlich, fest ins Gemeindeleben eingebunden. Das konnte man zuletzt beim Sommertags-Zug beobachten. Der Profi hat keine Berührungs-Ängste, lässt sich bei den Heimspielen des FC Bammental sehen, pflegt Kontakt zu den Ohlheisers, schätzt das gute Essen im Klubhaus. "Ich habe mich in Sandhausen verliebt. Die Kurpfalz ist wunderschön", begründete er im Sommer 2019 die Vertrags-Verlängerung um weitere drei Jahre. Eine Fortsetzung ist auch deshalb wahrscheinlich, weil die Kinder nicht aus ihrer gewohnten Umgebung, aus Schule und Kindergarten, gerissen werden sollen.

Im Januar 2019 war diese Entwicklung nicht abzusehen. Viele rechneten mit einem kurzen Intermezzo des 203-maligen Bundesliga-Spielers des Hamburger SV, der nicht ins Dorf zu passen schien. Die Diekmeiers verbreiten Glamour, sie haben einen YouTube-Kanal, sind stark in den Sozialen Medien vertreten, gestatten dem Boulevard Einblicke in ihr Leben. Der SWR widmete dem neben Bundestrainer Hansi Flick prominentesten Bammentaler eine Doku.

Die Beliebtheit fußt auf der Führungsrolle auf dem Spielfeld. Der Routinier ist sich für keinen Zweikampf zu schade, er treibt an, motiviert, trägt mit seiner positiven Ausstrahlung maßgeblich zum erfolgreichen Überlebenskampf des Fußball-Zweiligisten bei

Dennis Diekmeier ist Kapitän. Vorbild. Identifikationsfigur. Ein neuer Vertrag wäre ein starkes Zeichen.