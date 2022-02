Von Christoph Offner

Sandhausen. Früher war alles besser. Das wussten bereits Platon und Sokrates im alten Griechenland. "Die Zeiten haben sich geändert. Man hat nicht mehr die Ruhe und die Geduld", bedauerte auch Alois Schwartz auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel des SV Sandhausen gegen den FC Erzgebirge Aue (Samstag, 13.30 Uhr/live auf Sky).

Doch Schwartz wollte keineswegs eine Debatte über den Verfall von Sitten und Moral anstoßen, wie es Platon und Sokrates im Sinn hatten. Nein, Schwartz wollte erklären, warum der SVS am Montag noch viermal auf dem Transfermarkt zugeschlagen hatte. Gianluca Gaudino und Charlison Benschop taten kurzfristig ihren Wechselwunsch kund. Mehr Spielzeit wollten davor auch schon Christian Conteh und Carlo Sickinger.

Die konnten die Kurpfälzer allerdings nicht garantieren. "Letztlich liegt es auch am Spieler selbst", betonte Schwartz: "Gas geben, sich im Training präsentieren, alles reinhauen – dann hat man auch eine Chance." Und weil die Abgänge in ihrer Zeit am Hardtwald "nicht so performt" haben, hielt sich die Trauer bei Schwartz in Grenzen.

Doch auch tabellarisch sah es bei den Schwarz-Weißen früher schon einmal besser aus, als im zehnten Zweitliga-Jahr. Mit 17 Punkten aus 19 Spielen ist man Drittletzter. Nach fast dreiwöchiger Pause (Schwartz: "Wir haben die Zeit sehr gut genutzt, viel an der Physis gearbeitet") geht es für den SVS nun Schlag auf Schlag.

Auf das Spiel gegen den Vorletzten aus Sachsen, folgt am Dienstag das Derby beim Karlsruher SC an, dann geht es am Sonntag zum Letzten FC Ingolstadt.

Eine Woche der Wahrheit. Eine Woche, der Schwartz entgegenfiebert. "Verängstigt darf man nicht sein. Wir sollten mit Freude rangehen. Wir haben uns selbst in diese Situation gebracht. Jetzt müssen wir aus dieser Situation auch selbst herauskommen."

Bis auf die Langzeitausfälle Rick Wulle, Tim Kister, Nikolai Rehnen und Julius Biada (Schwartz: "Er macht Teile des Mannschaftstrainings mit") sowie den gelbgesperrten Kapitän Dennis Diekmeier, kann der 54-Jährige auf den gesamten Kader zurückgreifen. "Wir müssen Risiko gehen", forderte Schwartz: "Wir müssen mit Leidenschaft spielen. Das ist uns gegen Jahn Regensburg (0:3) komplett abgegangen."

Bashkim Ajdini wird für Diekmeier auf rechts verteidigen, davor soll Cebio Soukou wirbeln. Ein Sonderlob gab es von Schwartz für Christian Kinsombi, der zuletzt in den Testspielen gegen Regionalligist FSV Frankfurt (6:0) und Bundesligist SC Freiburg (2:2) zu überzeugen wusste. "Chris ist spielstark. Im letzten Drittel ist er sehr, sehr gut." Auch einen Einsatz der Last-Minute-Verpflichtungen (Tom Trybull, Erich Berko, Maurice Deville und Alou Kuol) wollte Schwartz nicht ausschließen.

Gegen den FC Erzgebirge soll der lang ersehnte erste Heimsieg der Saison her. Dabei hofft Schwartz auch auf die Unterstützung der Fans. 6000 Zuschauer sind erlaubt, 3500 Tickets bereits verkauft. "Wir freuen uns darauf, dass die Fans ihre Emotionen mit ins Stadion bringen. Das wollen wir alle haben", sagte der SVS-Coach.

Holen sich die Sandhäuser gegen die "Veilchen" drei Punkte – und kein blaues Auge –, wäre das ein großer Schritt im Abstiegskampf und würde Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben.

"Zehn Jahre in der Zweiten Liga – für manchen ist das schon Normalität. Aber das ist alles andere als normal", betonte Schwartz und fügte an: "Für uns ist es jedes Jahr ein Überlebenskampf. Den müssen wir annehmen. Wenn es mal eine sorgenfreie Runde gibt, freuen wir uns darüber."

Es scheint, als war früher eben doch nicht alles besser.

So könnten sie spielen: Drewes - Ajdini, Zhirov, Dumic, Okoroji - Trybull, Ritzmaier, Seufert - Berko, Testroet, Soukou.

Update: Donnerstag, 3. Februar 2022, 21.09 Uhr

Sandhausen. (dpa/lsw) Trainer Alois Schwartz fordert im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga mehr Leidenschaft von den Profis des SV Sandhausen. "Wir waren daheim oft viel zu passiv und emotionslos. Besonders die Leistung beim 0:3 gegen Jahn Regensburg hat mich traurig gemacht", sagte Schwartz zwei Tage vor dem Duell am Samstag gegen den FC Erzgebirge Aue (13.30 Uhr/Sky).

Gegen den direkten Verfolger ist der Coach des Tabellen-16. bereit, voll auf Sieg zu spielen. "Wir müssen endlich mal ein Heimspiel gewinnen und ohne Risiko wird uns das nicht gelingen", machte Schwartz klar. In bislang neun Versuchen holte Sandhausen erst drei Punkte auf heimischem Rasen.

Kapitän Dennis Diekmeier wird gegen Aue aufgrund einer Gelbsperre fehlen. Für ihn soll Bashkim Ajdini als Rechtsverteidiger spielen. In der Offensive setzt Schwartz auf Cebio Soukou. Auch das Quartett, das am letzten Tag der Wechselperiode dazugestoßen war, sei bereits eine Option. "Uns war wichtig, dass alle in den Trainingsbetrieb bei ihren früheren Clubs integriert waren und physisch in der Lage sind, uns direkt weiterzuhelfen", sagte der 54-Jährige über Erich Berko (SV Darmstadt 98), Tom Trybull (Hannover 96), Maurice Deville (1. FC Saarbrücken) und Alou Kuol (VfB Stuttgart/Leihe).