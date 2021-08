Riesen-Erleichterung nach dem ersten Auswärtssieg seit über acht Monaten: Alexander Esswein, Aleksandr Zhirov, Janik Bachmann und Marcel Ritzmaier (v.l.) beklatschen das 3:1 in Aue. Am Freitag im Heimspiel gegen Ingolstadt will Sandhausen nachlegen. Foto: imago

Von Claus Weber

Sandhausen. Am Hardtwald ist die Welt wieder in Ordnung. Am Sonntag feierte der SV Sandhausen mit dem verdienten 3:1 in Aue den ersten Saisonsieg und beendete den seit über acht Monaten dauernden Auswärtsfluch. Und am Dienstagabend folgte die Versöhnung mit den Anhängern. "In einem von beiden Seiten konstruktiven und respektvollen Meinungsaustausch wurden Sachverhalte aufgeklärt, Missverständnisse ausgeräumt und ein gegenseitiges Verständnis entwickelt", hieß es einer gemeinsamen Pressemitteilung von Fans und Vereinsführung, die Markus Beer bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Ingolstadt verlas. "Für die Zukunft soll eine veränderte Dialogstruktur herausgearbeitet werden", sagte Beer weiter, "Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Fans und Verein zu intensivieren und auf eine neue Ebene zu bringen."

Auf mehreren Spruchbändern hatten die Ultras Präsident Jürgen Machmeier, Geschäftsführer Volker Piegsa und den Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca heftig kritisiert, ihnen vorgeworfen, mit verdienten Spielern und Mitarbeitern nicht gut umzugehen (wir berichteten). Alle drei stellten sich den Gesprächen mit Fans und Fanclub-Vorsitzenden.

Der Sieg in Aue zwei Tage zuvor hatte bereits das Klima aufgehellt. Offenbar steckt in der Mannschaft doch mehr Potenzial als nach dem schwachen Saisonstart befürchtet werden musste. "Wir haben 65 Minuten lang sehr, sehr gut gespielt", blickte Gerhard Kleppinger zufrieden zurück, räumte aber auch ein: "Es waren aber auch zehn Minuten dabei, in denen wir das Spiel beinahe aus der Hand gegeben hätten, in der wir zu viel hinterhergelaufen sind und nicht so gut verteidigt haben – das darf uns nicht mehr passieren."

Insgesamt aber überwog die Freude. Eine Last sei von ihm abgefallen, sagte der Trainer, die Stimmung sei in dieser Woche viel lockerer gewesen, es habe viel mehr Spaß gemacht, das Freitagspiel vorzubereiten.

Mit Aufsteiger Ingolstadt kommt eine Mannschaft an den Hardtwald, gegen die man weiter Selbstvertrauen tanken kann. Die Audistädter sind Vorletzter, hatten nach Niederlagen in Dresden (0:3), gegen Heidenheim (1:2) und der Klatsche in Darmstadt (1:6) mit dem 0:0 gegen Nürnberg am letzten Wochenende das erste Erfolgserlebnis. "Es wäre ein Fehler, die Mannschaft daran zu messen, dass sie erst einen Punkt und ein Torverhältnis von 2:11 hat", sagte Kleppinger, "wir haben Respekt vor Ingolstadt, aber das ist auch eine Aufgabe, die lösbar ist."

Auf die Rückkehr von Torjäger Pascal Testroet und Spielmacher Julius Biada müssen die Sandhäuser allerdings weiter warten. Testroet trainiert immerhin schon wieder mit dem Fitness-Coach. "Wir wollen kein Risiko eingehen", sagte Kleppinger. Die Länderspielpause am ersten September-Wochenende spielt Sandhausen in die Karten. Womöglich ist "Paco" danach wieder dabei. Kapitän Dennis Diekmeier hat dagegen bereits mit der Mannschaft trainiert und wird am Freitag in den Kader zurückkehren. Neuzugang Christian Conteh steht dagegen wegen einer Magen-Darm-Erkrankung nicht zur Verfügung.

So könnte Sandhausen spielen: Drewes – Ajdini, Höhn, Zhirov, Okoroji – Zenga, Bachmann – Esswein, Ritzmaier, Sicker – Keita-Ruel.

Update: Mittwoch, 25. August 2021, 20.15 Uhr