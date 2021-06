Von Claus Weber

Bad Mergentheim. Es geht gut los. Der SV Sandhausen hat sein erstes Testspiel gewonnen. In Bad Mergentheim gab’s gegen den Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers einen 2:1-Sieg, der auch höher hätte ausfallen können. Das Ergebnis war für Mikayil Kabaca aber ohnehin zweitrangig. "Das Wichtigste ist, dass sich keiner verletzt hat und dass jeder Spieler 45 Minuten auf dem Platz stand", sagte der Sportliche Leiter.

Die beiden Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits tauschten ihr Team nach 45 Minuten aus. Weil der Kader noch nicht komplett ist und noch fünf bis sechs Verstärkungen fehlen, halfen mit Felix Jung, Benjamin Franz und Vincent Schwab drei "Local Player" aus der eigenen U 19 und mit Joshua Bitter (zuletzt MSV Duisburg) und dem Spanier José del Valle zwei Gastspieler aus.

Del Valle, ein 1,89 Meter großer Stürmer, der in der Jugend von Real Madrid ausgebildet wurde und derzeit in den USA ein Stipendium hat und am College kickt, erzielte auch den ersten Treffer für die Kurpfälzer. Der 21-Jährige verwandelte gleich die erste gute Chance, drang nach einem Angriff auf der linken Seite in den Strafraum ein und vollendete überlegt in die rechte Ecke (13.). Dass del Valle allerdings die Lücke im Sturm schließen wird, ist eher unwahrscheinlich. Ein Wechsel, so Kabaca, käme für den vereinslosen Spanier erst im Winter in Frage. Sandhausen sucht aber nach einem Torjäger, der sofort hilft. Noch steht die Tür für Kevin Behrens offen, der von Werder Bremen ein Angebot haben soll, aber auch in Verbindung mit dem türkischen Süper-Lig-Klub Sivasspor gebracht wird. Del Valle soll noch bis Freitag am Hardtwald bleiben und dürfte deshalb auch im nächsten Testspiel am Mittwoch (16 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern eingesetzt werden.

"Wir haben gegen Würzburg gut begonnen und hätten eigentlich das 2:0 nachlegen müssen", sagte Kabaca. Neuzugang Christian Kinsombi vergab die große Chance, schoss freistehend übers Tor (16.). Die Defensive machte ihre Sache weitgehend gut, hielt die Würzburger meist aus der gefährlichen Zone fern. Doch nach einem Freistoß aus dem Halbfeld traf der Ex-Sandhäuser Robert Herrmann per Kopf in der 40. Minute doch zum 1:1-Ausgleich.

"Wir sind in der ersten Trainingswoche, dass noch nicht alle Abläufe passen können, war uns vorher klar", sagte Kulovits. Das Ziel des Trainers: "Wir wollen in der Vorbereitung kein Spiel verlieren. Positive Ergebnisse sollen dazu beitragen, dass sich die Mannschaft schnell findet."

Dass die Mission im ersten Testspiel erfüllt wurde, dafür sorgte Rückkehrer Anas Ouahim. Der Sechser, der für ein halbes Jahr an Kaiserslautern ausgeliehen war, blieb cool und schob zum 2:1 (58.) ein. Davor waren die Nordbadener mehrfach gefährlich vors Würzburger Tor gekommen, doch Enrique Pena Zauner fehlte zweimal das Glück (51. und 54.). Das hätte sich fast noch gerächt, denn in der 90. Minute schoss Würzburgs Dildar Almaca am langen Pfosten vorbei.

Ob Gastspieler Bitter, dessen Vertrag beim Drittligisten MSV Duisburg auslief, einen Vertrag am Hardtwald bekommt und als Back-up für den noch verletzten Kapitän Dennis Diekmeier auf der rechten Außenverteidiger-Position verpflichtet wird, soll sich vielleicht schon an diesem Montag klären. Wie Kabaca durchblicken ließ, gibt es offenbar drei Anwärter für die Position.

Der neue Torwart Patrick Drewes war mit seinem Einstand gegen seinen Ex-Klub nicht unzufrieden. "Es ist noch Luft nach oben", sagte er, "am Ende des Tages ist es aber ein positives Gefühl, das Spiel gewonnen zu haben."

Sandhausen (Erste Halbzeit): Drewes – Franz, Höhn, Zhirov – Bitter, Zenga, Bachmann, Sicker – Esswein, del Valle, Kinsombi. Zweite Halbzeit: Grawe – Kister, Röseler, Schwab – Jung, Sickinger, Linsmayer, Ouahim – Pena Zauner, Keita-Ruel, Gaudino. Tore: 0:1 del Valle (13.), 1:1 Herrmann (40.), 1:2 Ouahim (58.).