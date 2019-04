Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Es ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Nur einmal, nämlich in der ersten Zweitliga-Saison, die sportlich mit dem Abstieg endete, hat ein Angreifer des SV Sandhausen eine zweistellige Zahl von Toren erzielt: Frank Löning, der heute Fan-Beauftragter ist, mit elf Treffern. Jetzt hat Andrew Wooten einen neuen Rekord aufgestellt.

Der Deutsch-Amerikaner übertraf seine eigenen Bestmarken aus den Spielzeiten 2014/15, nämlich acht, und 2016/17, damals neun Saisontreffer, und steht bei 14 Toren. Damit stellt der Wormser deutlich die Torjäger früherer Jahre in den Schatten: Nicky Adler (2013/14) und Aziz Bouhadouz (14/15 und 15/16) mit jeweils neun Toren sowie Lucas Höler (17/18) mit sieben Toren.

"Andrew spielt seine beste Saison", stellt Trainer Uwe Koschinat fest. Das ist Segen und Fluch zugleich. Auch wenn der US-Nationalspieler im September in sein viertes Lebens-Jahrzehnt geht, Angreifer, die zuverlässig treffen, sind gefragt.

Gleichwohl, im Kampf um Wooten glaubt der SV Sandhausen gute Karten zu haben. "Andrew hat immer unser Vertrauen genossen. Er hat einen Bonus, den er sich anderswo erst erarbeiten müsste", wirbt Jürgen Machmeier.

Vor dem Heimspiel am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel hat die Rhein-Neckar-Zeitung mit dem Torjäger, der mit einer Unterbrechung seit 2012 am Hardtwald ist und in dieser Zeit in 147 Spielen 45 Tore erzielte, ein Interview geführt.

Andrew Wooten, vor einem Jahr musste man noch Angst haben, dass Sie nicht mehr richtig auf die Beine kommen. Wegen muskulärer Probleme in den Oberschenkeln waren Sie fast eineinhalb Jahre lang außer Gefecht. Jetzt sind Sie, mit fast 30, in bestechender Form. Was ist passiert? Ein Wunder?

Ich habe gelernt, mehr auf meinen Körper zu achten. Auch kleinere Verletzungen ernst zu nehmen. Sehr geholfen hat mir Josef Wiewel, der aus England angereist ist und drei Wochen in Heidelberg war. Seine Massagen waren ungewöhnlich lang, manchmal vier Stunden. Er hat mir spezielle Dehnübungen gezeigt. Dankbar bin ich auch den Mannschaftsärzten Dr. Brigitte Michelbach und Dr. Nik Streich sowie natürlich den Physios von Therasport Heidelberg. Sie haben sich unglaublich eingesetzt und immer an mein Comeback geglaubt.

Sie ernähren sich jetzt auch anders?

Ich habe schon vorher versucht, gesund zu essen. Meine Freundin Jasmin kocht für mich, es gibt viel Gemüse.

Gab es Zweifel, ob Sie überhaupt wieder Leistungssport betreiben können?

Nein, aber die Ungewissheit war quälend. Bei einem Kreuzbandriss weiß man, in acht Monaten bist du wieder gesund. Ständig gab es neue Probleme. Mal links, mal rechts im Oberschenkel.

Beim SV Sandhausen sagt man, dass man immer an Sie geglaubt hat, auch der Trainer hat Ihnen vom ersten Tag an das Vertrauen geschenkt. Wird das bei der Entscheidung, den zum Saisonende auslaufenden Vertrag zu verlängern, eine Rolle spielen?

Ich weiß, was ich an Sandhausen habe und es stimmt, Uwe Koschinat hat mir die Rückendeckung gegeben, die man als Spieler braucht. Ich habe hier Kollegen, die ich alle als Freunde bezeichnen würde. Ich fühle mich sehr wohl am Hardtwald.

Das klingt, als ob die Ära Wooten noch nicht zu Ende ist.

Wir verhandeln. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Sie haben ein Länderspiel bestritten, in der Saison 2015/16 gegen Costa Rica. Bestehen noch Kontakte zu den US-Soccer-Boys.

Im Moment leider nicht. Natürlich würde ich mich freuen, wenn sich meine Tore rum sprechen würde.

Was für Hobbys hat Andrew Wooten?

Ich interessiere mich für alles, was mit Sport zu tun hat. Auch für amerikanische Sportarten wie Baseball oder Football.

Mit einem Heimsieg gegen Holstein Kiel könnte Sandhausen dem Klassenerhalt einen Schritt näher kommen.

Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen. Zu hundert Prozent.