Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Jetzt hat der Krieg auch den SV Sandhausen erreicht. Weil neben dem Sibirier Aleksandr Zhirov auch Erik Zenga russische Wurzeln hat und die Frau von Tom Trybull aus der Ukraine kommt, ist der Fußball-Zweitligist mehr als andere vom blutigen Konflikt betroffen. Vor dem Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 wendet sich Trybull mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit. "Unsere Familie ist in Charkiw und von den Ereignissen traumatisiert", schreibt der Berliner auf Instagram, "es sind die härtesten Tage, die wir uns je hätten vorstellen können."

Trybulls Frau wurde 1989 als Anne Beletzki in der Ukraine geboren. Ihre Mutter Oxana war in Russland eine bekannte Ballett-Tänzerin. Anne und Tom haben eine kleine Tochter. "Sie sind die Energie meiner Seele", sagt er.

Trybull ruft dazu auf, sich an der Spenden-Aktion für die Opfer des Krieges zu beteiligen. Initiativen gibt es unter anderem von den Fans der Adler Mannheim. Hoffenheim-Gesellschafter Dietmar Hopp unterstützt die Ukraine-Hilfe des DFB mit einer Million Euro.

"Es ist ein Albtraum, der hoffentlich bald vorbei ist", meint Alois Schwartz. Der Trainer ist in einer Zwickmühle. Einerseits will er "über das Thema nicht reden", damit der Fokus auf dem Sportlichen bleibt, andererseits will er seinen Profis in ihrer Not helfen.

Gerade Trybull hat vom 54-jährigen Fußball-Lehrer profitiert. Beim kommenden Gegner Hannover konnte sich der Mittelfeld-Spieler, der am nächsten Mittwoch 29 wird, nicht durchsetzen. Erst im August war er von den Blackburn Rovers an die Leine gewechselt. Beim Zweitligisten brachte er es nur auf fünf Einsätze, beim aktuellen Trainer Christoph Dabrowski spielte er nicht mehr.

Am Hardtwald werden derweil Trybulls Qualitäten als Führungsspieler geschätzt.Reichlich Erfahrung hat der frühere Jugend-Nationalspieler und Bundesliga-Profi. Außer bei Union Berlin und Hannover stand er auch bei Hansa Rostock, Werder Bremen, in St. Pauli, Greuther Fürth, ADO Den Haag und Norwich City unter Vertrag. Der Sandhäuser Aufschwung mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen ohne Niederlage ist auch dem zweikampfstarken und robusten Abräumer zu verdanken.

Personell kann Schwartz, dessen zweite Amtszeit in Sandhausen mit einem 2:1-Sieg in Hannover begann, aus dem Vollen schöpfen. Der Wahl-Mannheimer hat die Qual der Wahl. Vermutlich wird rechts hinten Bashkim Ajdini gegenüber Dennis Diekmeier den Vorzug erhalten. Der Kapitän ist nach seinem grippalen Infekt erst wieder seit Kurzem im Mannschafts-Training. Hannover unterlag im Pokal-Viertelfinale RB Leipzig mit 0:4. Mit dem gleichen Resultat schied Sandhausen bereits in der ersten Pokalrunde gegen den Bundesligisten aus.

"Sandhausen und Leipzig trennen Welten", erklärte Dabrowski gestern. Der 96-Coach wollte damit sagen, dass negative Auswirkungen eher nicht zu befürchten sind. In der Liga machten die Niedersachsen mit Siegen gegen Holstein Kiel (2:0) und beim FC St. Pauli (3:0) sowie einem 2:2 gegen Darmstadt 98 auf sich aufmerksam.