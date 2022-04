Von Christoph Offner

Sandhausen. "Der April macht, was er will", besagt eine alte Bauernweisheit. Der vierte Monat des Jahres ist – was das Wetter angeht – traditionell unberechenbar. Für den SV Sandhausen kommt es im April knüppeldick. Mit Werder Bremen, dem FC St. Pauli, dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke 04 geht es für den Tabellen-15. in den nächsten vier Wochen gegen den Ersten (St. Pauli), Zweiten (Bremen), Vierten (Schalke) und Fünften (Nürnberg). Dazwischen steigt noch der Abstiegs-Gipfel gegen Dynamo Dresden (16.).

Alois Schwartz hätte also sicher nichts dagegen, wenn seine Schützlinge es am Sonntag an der Weser (13.30 Uhr/Sky) dem April gleichtun und für eine Überraschung sorgen könnten. "Wenn Sandhausen nach Bremen fährt ist es natürlich so, dass Sandhausen auf dem Papier der Außenseiter ist", sagte der 55-Jährige: "Aber wir haben schon gezeigt, dass wir gegen Spitzenteams unsere Leistung abrufen und punkten können. Für uns ist es egal, ob wir gegen den Zweiten oder den Zwölften spielen."

Das bittere 0:1 gegen Hansa Rostock vor der Länderspielunterbrechung, das die Abstiegssorgen am Hardtwald vergrößert hat, ist aus den Köpfen raus. "Das hat natürlich weh getan. Aber wir haben es sehr schnell abgehakt", berichtete Schwartz. Die spielfreie Zeit hat man beim SVS genutzt, um vor allem an der Physis zu arbeiten. "Wir haben durchtrainiert und konnten im Test gegen den VfB Stuttgart (3:2) Selbstvertrauen tanken", sagte der Trainer.

Gegen die Schwaben bekamen die Spieler Minuten, die sich in den vergangenen Wochen zumeist auf der Bank wiederfanden. Ein Sonderlob für ihren Auftritt gegen den VfB gab es für Leihspieler Nils Seufert ("Hat mich gefreut, dass Nils ein Tor gemacht hat") und Arne Sicker ("Arne hat auf links eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt"). Änderungen in der Startelf wollte Schwartz nicht ausschließen, betonte lediglich, dass "es schön ist, dass wir variieren können".

Bei Werder, das unter Neu-Trainer Ole Werner 31 Punkte aus zwölf Spielen holte, müssen die Schwarz-Weißen neben den Langzeitverletzten Rick Wulle, Nikolai Rehnen und Tim Kister auch auf Julius Biada verzichten. Der 29-Jährige, der sich nach achtmonatiger Verletzungspause zuletzt wieder im Mannschaftstraining befand, fällt mit muskulären Problemen aus. "Das ist extrem bitter", seufzte Schwartz: "Julius hat Vollgas gegeben, hat gut aufgeholt – und muss jetzt den nächsten Rückschlag hinnehmen." Ob der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, in dieser Saison überhaupt noch für den SVS auf dem Platz stehen wird, ist mehr als fraglich. Auch Immanuel Höhn (muskuläre Probleme) droht auszufallen. Dafür sind Tom Trybull (Sprunggelenkprobleme) und Cebio Soukou (Covid-19) wieder fit.

Besonderes Augenmerk richtete Schwartz auf die Angreifer der Grün-Weißen. Der von seiner Corona-Infektion genesene Marvin Ducksch kommt bislang auf 16 Tore und neun Vorlagen, bei Niclas Füllkrug stehen 14 Treffer und sechs Assists zu Buche. "Das spricht für sich", warnte Schwartz. Auf die beste Abwehr der Rückrunde (acht Gegentore) kommt einiges an Arbeit zu. "Wir müssen richtig gut arbeiten", forderte der SVS-Coach. Gelingt das, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass am 3. April nicht nur das Wetter die eine oder andere Kapriole schlägt.

Voraussichtliche Aufstellung: Drewes - Diekmeier, Zhirov, Dumic, Sicker - Trybull - Soukou, Bachmann, Zenga, Kinsombi - Testroet.

Update: Freitag, 1. April 2022, 19.48 Uhr