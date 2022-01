Von Christoph Offner

Sandhausen. Beim SV Sandhausen ist man bereit für das erste Spiel des Jahres. "Die Jungs haben ihre Hausaufgaben gemacht. Wir konnten schnell ins Taktische und Technische einsteigen", verriet Alois Schwartz bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Dass die Kurpfälzer ihr Trainingslager in Spanien coronabedingt absagen mussten und sich am Hardtwald auf die verbleibenden 16 Spiele in der 2. Bundesliga vorbereiteten, war für den SVS-Coach "kein Nachteil".

Schwartz berichtete von einer sehr guten Stimmung als er seine Schützlinge nach der kurzen Winterpause am 2. Januar wieder auf dem Platz begrüßte: "Die Jungs kamen mit Freude zurück." Der Tabellen-16. konnte den Schwung nach dem Sieg bei Fortuna Düsseldorf (1:0) über den kurzen Weihnachtsurlaub konservieren.

Mit ein wenig Verspätung gab es beim SVS dann auch noch eine – sogar dreifache – Bescherung. Zuerst wurde Mittelfeldmann Nils Seufert vom Bundesliga-Letzten SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen, dann kam Innenverteidiger Dario Dumic von Twente Enschede (Niederlande) und zuletzt wechselte Ahmed Kutucu auf Leihbasis von Istanbul Basaksehir FK (Türkei) nach Sandhausen.

"Wir haben drei richtig gute Spieler geholt, die uns mit Sicherheit weiterhelfen können" freute sich Schwartz. Was seine Aufstellung gegen die Donaustädter angeht, wollte sich der 54-Jährige zwar nicht in die Karten schauen lassen, bescheinigte den Neuzugängen aber einen guten "Leistungsstand" und fügte an: "Sie könnten dabei sein."

Fehlen werden gegen den Jahn definitiv Tim Kister (Sprunggelenks-Verletzung), Rick Wulle (Schulter-OP) und Julius Biada (Trainingsrückstand). Bei Kister, der laut Schwartz weiterhin an seiner "sehr schweren" Sprunggelenksverletzung laboriert, "wissen wir nicht, wann er zurückkommt". Auch Biada wird so schnell nicht auf dem Platz stehen. Zwar habe der 29-Jährige "gut gearbeitet", war aber dennoch "immer wieder" von Schmerzen geplagt. "An Mannschaftstraining ist nicht zu denken", bedauerte Schwartz.

Gegen Regensburg, das mit 35 Toren die drittbeste Offensive der Liga stellt, wird es vor allem auf die Abwehr der Schwarz-Weißen ankommen. Im Hinspiel setzte es für den SVS eine 0:3-Pleite. "Es ist wichtig, dass die Defensive stabil bleibt. Sie sind sehr laufstark, sehr robust. Wir müssen eine Mannschaft auf den Platz bringen, die genau diese Tugenden dagegenhält", forderte Schwartz. Konditionell sieht er sein Team nach dem Corona-Ausbruch im November und der damit verbundenen Trainings-Zwangspause auf einem guten Stand. "Wenn man mehr läuft, hat man eine höhere Chance zu gewinnen. Das haben wir in Düsseldorf gezeigt, wo wir die 120-Kilometer-Marke geknackt haben. In der Vorbereitung haben wir versucht das noch einmal zu verbessern."

Mit Seufert, Dumic und Kutucu ist der SVS variabler geworden. "Der Kader steht jetzt anders da. Wir können gegebenenfalls vom 4-2-3-1-System auf 3-5-2 umstellen", sagte Schwartz. Eine Verstärkung wünscht sich der Schwabe noch für die Mittelfeldzentrale. Positiv hat sich zuletzt auch Vincent Schwab hervorgetan. "Der Junge gefällt mir richtig. Er macht das sehr ordentlich", lobte Schwartz den 17-Jährigen aus dem eigenen Nachwuchs, der inzwischen fester Gast bei den Trainingseinheit ist.

Von diesen befreit sind Daniel Keita-Ruel und Anas Ouahim. Beide sollen den Klub verlassen: "Sie sind ordentliche Spieler und werden mit Sicherheit etwas finden", hofft Schwartz auf einen baldigen Abgang des Duos.

So könnten sie spielen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Ritzmaier - Ajdini, Seufert, Sicker - Testroet.

Geben Dumic, Seufert und Kutucu gegen Regensburg ihr Debüt?

Sandhausen. (dpa) Die Winter-Neuzugänge Dario Dumic, Nils Seufert und Ahmed Kutucu könnten im ersten Pflichtspiel der Sandhäuser im neuen Jahr direkt in der Startelf stehen. "Wenn ich den Leistungsstand der Spieler bewerte, sind sie auf jeden Fall in der Lage, uns auf Anhieb weiterzuhelfen", sagte Sandhausens Trainer Alois Schwartz zwei Tage vor dem Duell mit dem SSV Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). In dem will der SVS endlich seinen ersten Heimsieg in dieser Saison einfahren.

Fehlen werden dem Tabellen-16., der vor der Winterpause dreimal in Serie ungeschlagen blieb, auch weiterhin die Langzeitverletzten Julius Biada und Tim Kister. Es sei bei beiden Spielern so, meinte Schwartz, dass er sie aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen erst einmal aus seinem Kopf streichen müsse.

Dennoch sei er mit Blick auf die Partie gegen Regensburg optimistisch. "Wenn man auf dem Feld mehr läuft, ist die Chance höher, ein Spiel zu gewinnen", so der Coach. "Deswegen wollen wir die Kilometerzahl steigern, um die Räume des Gegners zuzulaufen." Daran habe man in der Vorbereitung gearbeitet.