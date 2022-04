Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der SV Sandhausen hat in dieser Saison zwei richtig gute Entscheidungen getroffen: Die zweite wurde am Freitagabend vor dem Spiel gegen Schalke verkündet: Trainer Alois Schwartz hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Als der 55-jährige Fußballlehrer Ende September seine zweite Amtszeit am Hardtwald antrat, war die Situation verfahren. Die Entscheidung für Schwartz war alternativlos.

Keinem anderen als dem erfahrenen Ex-Profi war zuzutrauen, das Chaos zu beseitigen. Mit einer Radikalkur hatten die Herren vom Hardtwald im letzten Sommer versucht, die zuvor getroffenen zahlreichen personellen Fehl-Entscheidungen zu korrigieren. Nahezu 20 Spieler gingen, ebenso viele kamen. Der Dorfverein machte mit einer rekordverdächtigen Fluktuation bundesweit Schlagzeilen.

Trainer-Debütant Stefan Kulovits mit dem langjährigen Co-Trainer Gerhard Kleppinger an seiner Seite war hoffnungslos überfordert. Der zusammen gewürfelte Haufen war weit von einer funktionierenden Mannschaft entfernt. Beim geringsten Gegenwind kippten die Profis aus den Latschen. Es fehlten Führung und Struktur. In den ersten sieben Spielen gab es nur vier Punkte. Präsident Jürgen Machmeier musste früh die Reißleine ziehen.

Erstaunlich schnell ist es Alois Schwartz danach gelungen, an den richtigen Schrauben zu drehen. Den Spreu vom Weizen zu trennen. Plötzlich stand eine Mannschaft auf dem Platz, die diesen Namen verdient. Verstärkt mit den passenden Neuzugängen in der Winterpause, überraschte der Abstiegs-Kandidat mit einem bemerkenswerten Höhenflug. In 24 Spielen unter dem neuen Trainer sammelten die Kurpfälzer 34 Punkte. Stiegen zur drittbesten Mannschaft der Rückrunde auf, mit den wenigsten Gegentoren aller Zweitligisten. Das 4:2 am letzten Sonntag in Nürnberg bedeutete einen neuen Vereinsrekord: Es war das achte Auswärtsspiel hintereinander, in dem die Kurpfälzer ungeschlagen blieben.

Es war nicht neu, dass es vergnüglichere Dinge gibt, als eine von Schwartz aufgestellte Defensive zu knacken. Schon in seiner ersten Amtszeit am Hardtwald reduzierte er die Zahl der Gegentore um nahezu die Hälfte, 48 Mal blieb Sandhausen in den ersten drei Spielzeiten mit Schwartz zwischen 2013 und 2016 ohne Gegentor.

Es ist eine außergewöhnliche Fähigkeit, mit wenig viel zu bewegen, sich auf das Machbare zu beschränken. Auf dieser Basis lässt sich aufbauen.

Wo viel Licht ist, gibt es auch Schatten. Die Ansprüche werden wachsen. Der Trainer selbst hat die Latte hoch gelegt. Funktionäre und Fans sind vergesslich. In Karlsruhe war es mit der Dankbarkeit für die Rückkehr in die Zweite Liga nicht weit her. Schwartz musste gehen.

Dabei hat der Fußballlehrer bewiesen, dass es nicht zwangsläufig Augenschmerzen verursacht, wenn einer den Schwerpunkt darauf richtet, Tore zu verhindern. Der SV Sandhausen wird zwar nie wie Bayern München spielen und wer auf Kombinationen von einem Strafraum zum anderen Wert legt, sollte besser ins Camp Nou und nicht an den Hardtwald gehen, aber: Schwartz legt - entgegen Gerüchten - keinen Abwehrspieler in Ketten, der die eigene Hälfte verlässt. Tore schießen, ist ausdrücklich nicht verboten. Sie können durch Konter fallen oder nach Eckbällen wie beim 4:2 in Nürnberg. Zehn oder nur zwei Stationen - die Glücksgefühle sind ähnlich groß.

Der SV Sandhausen hat die Weichen gestellt. Es gibt guten Grund, mit Optimismus der elften Zweitliga-Saison entgegen zu schauen.