Von Christoph Offner

Sandhausen. Wer an diesem Samstag (13.30 Uhr/Sky) das Tor des SV Sandhausen hütet ist noch völlig offen. Wird Patrick Drewes nach seiner Muskelverletzung doch noch rechtzeitig fit für die Partie gegen den 1. FC Heidenheim? Erhält bei einem Ausfall des Stammtorhüters der erst unter der Woche verpflichtete Nikolai Rehnen den Vorzug vor Eigengewächs Benedikt Grawe? Sicher ist nur: Rick Wulle wird das Baden-Württemberg-Duell von der Tribüne aus verfolgen.

Die etatmäßige Nummer Zwei des SVS kugelte sich am Dienstag im Training die linke Schulter aus. Statt gegen die Ostälbler aller Wahrscheinlichkeit nach seinen zehnten Zweitliga-Einsatz zu feiern, steht für Wulle nun eine OP und eine langwierige Reha an. Dabei hatte sich der Ziegelhäuser, wie der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca sagte, eben erst "mit viel Ehrgeiz zurückgekämpft", nachdem er sich bereits in der Vorsaison die Schulter – damals war es die rechte – ausgekugelt hatte.

"Den ersten Schock habe ich inzwischen überwunden", sagt Wulle im Gespräch mit der RNZ: "Aber es ist natürlich immer noch eine sehr schwierige Situation."

Die Vorfreude, nach über acht Monaten – am 17. Januar musste er beim 1:3 gegen den SSV Jahn Regensburg drei Mal hinter sich greifen – endlich wieder in einem Pflichtspiel zwischen den Pfosten zu stehen war riesig. Frau Lina hatten den Stadionbesuch mit Töchterchen Mila Maresa bereits fest geplant. Dann der Schock. "Mental geht es mir nicht so gut", berichtet Wulle. Am Montag muss der 27-Jährige unters Messer, dann kommt die Schufterei in der Reha. "Ich schaue jetzt von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Es wird schon alles werden", hofft Wulle.

Seit der 1,88-Meter-Mann 2015 vom FC-Astoria Walldorf an den Hardtwald wechselte, musste er sich stets mit der Rolle des Ersatztorhüters abfinden – tat das aber immer ohne zu murren. Nach der zweiten schweren Verletzung innerhalb eines Jahres trägt sich Wulle allerdings auch mit dem Gedanken an ein frühes Karriereende: "In so einer Situation denkt man natürlich über alles nach. Ein Torwart mit zwei kaputten Schultern – das ist für die Zukunft alles andere als gut."

Der SVS will Wulle durch die kommende, schwere Zeit begleiten. "Ich wünsche Rick eine gute Genesung und einen schnellen Heilungsverlauf", sagte Stefan Kulovits, der Trainer der Kurpfälzer am Donnerstag.

Doch bevor für Wulle OP und Reha anstehen, hat er noch einen anderen Termin. Zwar auf der Tribüne des Hardtwald-Stadions und nicht auf dem Rasen – "aber ich werde auf jeden Fall kommen".

Egal, wer gegen Heidenheim im SVS-Tor steht – Patrick Drewes, Nikolai Rehnen oder Benedikt Grawe. Rick Wulle wird "das Spiel anschauen, mitfiebern und der Mannschaft die Daumen drücken". Drei Punkte wären dabei immerhin ein wenig Balsam auf die Seele des Torhüters.