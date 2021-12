Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der Transfer passt zu Weihnachten. Nils Seufert kommt heim. Der 24-Jährige aus dem Mannheimer Stadtteil Käfertal wurde vom SV Sandhausen bis zum Saisonende vom Bundesliga-Letzten Greuther Fürth ausgeliehen. "Nils ist ein Spieler aus der Region. Trotz seiner Jugend hat er schon viel Erfahrung im Profibereich sammeln können", freut sich Alois Schwartz über den Buben aus der Nachbarschaft. Auch der Trainer ist in Käfertal zu Hause.

Seufert kann auf 55 Zweitligaspiele zurückblicken. Mit dem 1. FC Kaiserslautern stieg er ab, mit Arminia Bielefeld auf. In der Bundesliga kam der Mittelfeldspieler 13 Mal für die Ostwestfalen und vier Mal für die Franken zum Einsatz. Im Auftaktspiel des Aufsteigers gegen den VfB Stuttgart (1:5) stand er in der Startelf, wurde aber nach einer knappen Stunde ausgewechselt. Danach schenkte ihm Trainer Stefan Leitl nur noch in drei Spielen und für 41 Minuten das Vertrauen. Wegen einer Corona-Infektion war er zwei Wochen in Quarantäne.

Ausgebildet wurde der Käfertaler nach einem Jahr beim Waldhof im Nachwuchs-Leistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern. Dort empfahl er sich in 52 Regionalliga-Begegnungen, in denen er sieben Tore erzielte, für den Profikader.

Seufert wird gute Technik und viel Übersicht bescheinigt. Er kann im zentralen Mittelfeld sowohl offensiv als auch defensiv verschiedene Positionen bekleiden. Der Mannheimer ist nicht auf den Mund gefallen, hat Selbstbewusstsein. Er soll Verantwortung übernehmen. Was er sagt, klingt gut: "Ich will immer den Ball haben. Wenn ich den Ball nicht habe, bin ich schlecht gelaunt." Am Hardtwald trifft der Rückkehrer auf einen Bekannten. Mit Cebio Soukou hat er die Bielefelder Vergangenheit gemeinsam.

Seufert ist der erste Sandhäuser Neuzugang in der Winterpause. Mit großer Wahrscheinlichkeit aber nicht der Letzten beim Zweitliga-Drittletzten. "Wir werden an dem einen oder anderen Rädchen drehen", hat der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca im Interview mit der RNZ in Aussicht gestellt.