Von Christoph Offner

Heidelberg. Vier Punkte aus sechs Spielen, magere vier Tore und Tabellenplatz 16. Den Start in die zehnte Saison in der 2. Bundesliga hat man sich, so Trainer Stefan Kulovits, beim SV Sandhausen "anders vorgestellt". Deswegen gilt es für die Kurpfälzer am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim Punkte zu holen, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. "Ich bin schon lange genug in Sandhausen, um zu wissen, wie man mit so einem kleinen Fehlstart umzugehen hat", schmunzelt "Kulo" und fügt dann an: "Das ist für den Verein nichts Neues. Wir werden jetzt nicht nervös, lassen uns nicht aus der Ruhe bringen."

Und das, obwohl hinter dem Trainerteam Kulovits und Gerhard Kleppinger turbulente Tage liegen. Nach der Last-Minute-Niederlage beim Hamburger SV (1:2) galt es, die Enttäuschung aus den Köpfen der Spieler zu bekommen. "Das sitzt natürlich extrem tief", sagt Kulovits über den späten Nackenschlag bei den Hanseaten. Doch die HSV-Partie sei analysiert und abgehakt, die Konzentration gelte jetzt voll dem Baden-Württemberg-Duell: "Das Schöne am Fußball ist, dass man schnell die Möglichkeit bekommt, Rückschläge wieder wettzumachen."

Wer gegen Heidenheim zwischen den Pfosten stehen wird, lässt Kulovits offen. Am Hardtwald hofft man, dass Patrick Drewes noch rechtzeitig fit wird. Der Stammtorhüter zog sich gegen den HSV eine Muskelverletzung zu. "Wir mussten in dieser Woche bisher auf ihn verzichten, spielen ein wenig auf Zeit. Wir werden aber auf keinen Fall ein Risiko eingehen."

Nach dem Ausfall von Ersatzmann Rick Wulle, der sich im Training am Dienstag die Schulter auskugelte ("Das ist sehr bitter für Rick"), legte der SVS personell noch einmal nach und nahm den vereinslosen Nikolai Rehnen unter Vertrag. Sollte es bei Drewes nicht für einen Einsatz reichen, wird entweder der 24-Jährige oder Eigengewächs Benedikt Grawe im Tor stehen. "Wir werden am Freitag eine Entscheidung treffen. Egal wer am Samstag spielt – er hat unser vollstes Vertrauen", so Kulovits.

Gegen das Team von Trainer Frank Schmidt kündigte der Österreicher einige Änderungen in der Startelf an. Für Marcel Ritzmaier, der gegen den HSV den Elfmeterpunkt zertrat und dafür die Gelb-Rote Karte sah ("Das wurde intern sanktioniert"), könnte Carlo Sickinger spielen. Kapitän Dennis Diekmeier darf sich Chancen auf eine Rückkehr in die Anfangsformation ausrechnen. Gute Neuigkeiten gibt es auch von Pascal Testroet. Der Stürmer ist zurück im Mannschaftstraining und wird in jedem Fall im Kader stehen. Für Gianluca Gaudino kommt die Partie gegen die Ostälbler nach seiner Corona-Erkrankung dagegen zu früh. Julius Biada befindet sich noch im Reha-Training, hinter dem Einsatz von Alexander Esswein und Tim Kister stehen krankheitsbedingt ebenfalls Fragezeichen.

"Heidenheim ist eine sehr konstante Mannschaft. Sie kommen viel über die Physis, können aber auch Fußball spielen, wenn man sie lässt", erwartet Kulovits eine intensive Partie: "Wir müssen von Anfang an dagegenhalten."

Kampf, Einsatz und Wille sind gefordert – auch das ist in Sandhausen nichts Neues. Am besten weiß das Kulovits, dem als Spieler der Beinamen "Kampfgelse" verliehen wurde. Der 38-Jährige verspricht: "Wir bleiben positiv und wollen den nächsten Dreier einfahren."

So könnten sie spielen: Rehnen - Diekmeier, Höhn, Zhirov, Okoroji - Sickinger, Bachmann - Kinsombi, Zenga, Sicker - Keita-Ruel.

Update: Donnerstag, 16. September 2021, 20.12 Uhr

Angespannte Personallage, Torhüterfrage offen

Sandhausen. (dpa) Vor dem siebten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga ist die Torhüterfrage beim SV Sandhausen noch nicht geklärt. Weil Stammkeeper Patrick Drewes sich eine Muskelverletzung zugezogen hat und Ersatzmann Rick Wulle wegen einer ausgekugelten Schulter operiert werden muss, ist Trainer Stefan Kulovits zu einer Umstellung gezwungen. Der Österreicher hofft aber, dass Drewes für das Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim noch rechtzeitig fit wird. Sollte der 28-Jährige ausfallen, dürfen der erst am Mittwoch verpflichtete Neuzugang Nikolai Rehnen und Benedikt Grawe auf einen Einsatz hoffen.

"Beide befinden sich in einer ähnlichen Ausgangslage", erklärte Kulovits am Donnerstag. "Es fehlt ihnen die Spielpraxis. Dennoch bin ich mir sicher, dass wir uns auf sie verlassen können." Marcel Ritzmaier hingegen fehlt aufgrund einer Sperre. Alexander Esswein und Tim Kister mussten in dieser Trainingswoche krankheitsbedingt aussetzen. Gianluca Gaudino wurde positiv auf Covid-19 getestet. Dennoch hofft Kulovits, dass Sandhausen den Negativtrend stoppen kann. "Wir werden nicht nervös und wollen kompakt agieren", sagte der Coach. "Wir brauchen ein Erfolgserlebnis."