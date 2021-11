Von Wolfgang Brück

Hamburg. Von allen Sehhilfen taugt die Vereinsbrille am wenigsten. Nach der 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli sagte Jürgen Machmeier: "Bevor wir beim Videobeweis Recht bekommen, wird er eher in 20 Jahren wieder abgeschafft." Der Präsident des SV Sandhausen, der schon nach dem 1:2 gegen Nürnberg heftige Kritik geäußert hatte, monierte diesmal, dass das Tor zum 3:1 durch Daniel-Kofi Kyereh anerkannt wurde. Zuvor war eine mögliche Abseitsstellung überprüft worden.

Was der 60-jährige Multi-Unternehmer in seiner selektiven Wahrnehmung offenbar vergessen hat: Kurz zuvor hatte der Video-Assistent für den SV Sandhausen entschieden. Bei einem Zweikampf zwischen Immanuel Höhn und Igor Matanovic hätte man auch Elfmeter für St. Pauli pfeifen können.

Die Verschwörungs-Theorien sind nicht nur unsinnig, sie schaden auch dem Verein. Wer sich selbst zum Opfer stilisiert, riskiert, aus dieser Rolle nicht mehr rauszukommen. Es ist darüber hinaus nicht hilfreich, den Profis nach der desolaten ersten Halbzeit ein Alibi zu geben, indem man Schiedsrichter und Video-Assistent zu Sündenböcken macht.

Das wissen offenbar auch Alois Schwartz und Mikayil Kabaca, die die wahren Gründe für die Niederlage benannten. Der Trainer kritisierte: "Wir waren sehr, sehr ängstlich. Der Gegner hat mit uns Katz und Maus gespielt." Der Sportliche Leiter gab zu: "Wir hätten zur Halbzeit auch 0:3 oder 0:4 hinten liegen können."

Dennis Diekmeier beklagte eine "verpennte" erste Halbzeit. Der Kapitän fordert vor dem Spiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) bei Schalke 04: "Wir wollen mit aller Macht die Punkte holen." Das will auch Martin Fraisl. Dessen Karriere am Hardtwald endete nach 45 Spielen für Sandhausen vor knapp einem Jahr abrupt. Der 28-jährige Torwart und der damalige Trainer Michael Schiele gerieten sich in die Haare. Viel fehlte nicht zur Handgreiflichkeit. Die Aussagen gehen auseinander, wie es dazu kommen konnte. Seit sieben Spielen ist Fraisl die Nummer eins beim nächsten Sandhausen-Gegner. Die RNZ sprach mit ihm.

Martin Fraisl, Spiele gegen den Ex-Klub werden gemeinhin als besondere Spiele bezeichnet.

In diesem Fall trifft es weniger zu. Der SV Sandhausen hat einen neuen Trainer, 15 neue Spieler. 19 meiner ehemaligen Teamkollegen haben den Verein verlassen. Es ist für mich ein Spiel, das wir gewinnen wollen, um oben dranzubleiben.

Gibt es noch Kontakte?

Ja, vor allem zu Torwart-Trainer Daniel Ischdonat. Mit Patrick Drewes hat er erneut eine gute Wahl getroffen.

Stimmt. Für Sie wird es am Samstag schwer, gegen diesen guten Torwart ihr erstes Tor für Schalke zu erzielen. Bekanntlich beschränken Sie sich nicht immer auf ihr Kerngeschäft.

Am Samstag ein Tor zu schießen, wäre kein gutes Zeichen. Es würde bedeuten, dass wir in der Nachspielzeit hinten liegen. Die Tore sollen andere machen.

Die Vorzeichen sind gut: Sandhausen kommt aus der Quarantäne, hat das Spiel in St. Pauli in den Knochen. Das sollte für Schalke, wie man in Österreich sagt, eine "gmahde Wiesn" sein.

Für Sandhausen ist es in körperlicher Hinsicht sicher kein Vorteil. Aber: Über 20.000 Fans in St. Pauli und ähnlich viele Zuschauer auf Schalke werden eine mögliche Müdigkeit vertreiben.

Sie hatten eine erfolgreiche Zeit am Hardtwald, doch das Ende war unschön. Wie blicken Sie zurück?

Ich bin dem SV Sandhausen dankbar, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, in Deutschland Fuß zu fassen. Ich habe Erfahrungen gemacht, die mir zugute gekommen sind. Letztendlich hat sich die Trennung als vorteilhaft erwiesen. Ich bin jetzt in Schalke bei einem großen, wunderbaren Verein.

Mit dem Sie Ihr erklärtes Ziel, die Bundesliga, wahr machen können. Gelingt der Aufstieg schon in dieser Saison?

Wir haben wie Sandhausen eine neue Mannschaft. Stellen Sie mir die Frage noch mal nach der Winterpause.

Das Bekenntnis von Joshua Kimmich gegen eine Impfung hat zu Diskussionen geführt. Inwieweit haben Fußballprofis eine Vorbildfunktion?

Wir sind Vorbilder. Doch ich bin der Meinung, dass wir uns nicht zu Themen äußern sollten, bei denen andere weitaus mehr Bescheid wissen. Joshuas Entscheidung ist Privatsache, aber er hätte sich besser auf den Datenschutz berufen.

Tun Sie das auch?

Nein. Ich habe mich impfen lassen, weil ich der Wissenschaft vertraue.