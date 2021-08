Heftige Kritik äußerten die Fans bei ihrer Aktion am Samstag – und wiederholten sie nun in einem offenen Brief. Foto: privat

Von Claus Weber

Sandhausen. Der Streit beim SV Sandhausen zwischen Fans und Verein schwelt weiter. Die Aussagen von Jürgen Machmeier im RNZ-Interview zur Banner-Aktion am Samstag kamen bei den Fans nicht gut an. Die Ultras haben inzwischen einen offenen Brief an den Verein geschrieben. Unabhängig davon unterhielt sich die RNZ mit Jörg Lawrenz. Der 46-jährige Gymnasiallehrer aus Sandhausen ist seit zehn Jahren SVS-Anhänger und Mitglied im Vorstand des Fanclubs "Der Ligazwerg e.V.". Er widerspricht Machmeier, macht sich aber auch dafür stark, dass Fans und Klubführung aufeinander zugehen, am besten mit Hilfe eines Mediators.

Jörg Lawrenz, der Fan-Protest hat sich daran entzündet, dass man Denis Linsmayer nahegelegt hatte, den Verein zu verlassen? Können Sie die Entscheidung nicht nachvollziehen?

Die Causa Linsmayer war der Katalysator. Gebrodelt hat es schon länger. Ich kann den Wechsel sportlich nur zum Teil nachvollziehen, im Gehaltsgefüge war er sicherlich weiter oben angesiedelt. Aber er hat viele Jahre starke Leistungen geboten und letzte Saison waren auch viele andere Spieler schwach. Gerade die Identifikationsfigur Linsmayer zum Bauernopfer zu machen, ist mir zu einfach.

Jörg Lawrenz. Foto: vaf

Wie empfinden die Fans das Vorgehen des Vereins, den Großteil der Mannschaft auszutauschen?

Zum Teil sind Spieler gegangen, die man nicht groß vermissen wird. Dass eine Veränderung nach der vergangenen Saison stattfinden muss, war klar, aber in dieser Dimension? Zumal noch kein schlüssiges Konzept erkennbar, sondern vieles Stückwerk ist. Gut – es ist noch früh in der Saison, aber eigentlich sollte man nach der Vorbereitung eine Handschrift erkennen können. Die sehen wir noch nicht.

Wie bewerten Sie die Reaktion Jürgen Machmeiers auf die Fan-Proteste?

Ich fand es beschämend. Die Art und Weise war nahe an der Überheblichkeit, das kam vom Inhalt und Tonfall nicht gut an. Der Vorwurf, die Fans würden sich nicht mit der Situation des Vereins beschäftigen oder wüssten nicht, welche Spruchbänder sie hochgehalten haben – das entbehrt jeder Grundlage.

Die Ultras werfen dem Präsidenten vor, er habe zu viel Macht im Verein, würde den SVS wie eine Firma führen.

Ja, das ist definitiv so. In jedem Betrieb braucht es auch kritische Stimmen, die wollen beim SVS nicht gehört werden oder sind nicht mehr da. Ich habe Hochachtung dafür, was Jürgen Machmeier für den Verein geleistet hat, aber auch er braucht ein Korrektiv.

Fehlen also demokratische Strukturen, müsste es einen Aufsichts- oder Ältesten-Rat geben?

Definitiv. Ich habe schon einige Vereinsversammlungen miterlebt. Da steht keiner auf. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Satzung geändert wurde. Stimmberechtigt ist nur, wer fünf Jahre dabei ist. Die Jungen kommen da nicht so gut zu Wort.

Die Fans haben also das Gefühl, dass anderslautende Meinungen unerwünscht sind?

Ja. Selbst wenn Kritik sachlich vorgetragen wird, wird sie oft als persönlicher Angriff gewertet, was einen Austausch schwierig macht.

Kann man von der großen Fluktuation auf der Geschäftsstelle auf ein schlechtes Klima schließen?

Man hat natürlich Kontakt zu Leuten, die gegangen sind. Einige davon zum Karlsruher SC. Die sagen, dass es dort besser laufen würde. Formell wird der SVS professionell geführt. Die Mitarbeiter – so haben wir von ihnen gehört – gingen nicht, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen unzufrieden waren, sondern, weil sie menschlich nicht gut geführt werden.

Die Zuschauerzahlen am Hardtwald sind auf sehr niedrigem Niveau. Nur ein generelles Problem des Fußballs nach den Geisterspielen?

Ich halte das zum großen Teil für ein hausgemachtes Problem. Die Konkurrenz durch andere Vereine ist groß. Es gab aber auch wenig Anlass, dass sich neue Fans für den SVS begeistern. Sportlich hat es zuletzt nicht gut ausgesehen. Man wirbt aber auch zu wenig. Da vermisse ich ein Konzept.

Empfinden Sie die Situation als verfahren? Was müsste passieren, dass Verein und Fans wieder aufeinander zugehen?

Auf Fan-Seite müsste man organisierter vorgehen, auf Vereinsseite kritische Fan-Stimmen auch mal ernst nehmen. Man könnte einen Mediator einschalten, weil einige Dinge vielleicht auch auf Missverständnissen beruhen könnten. Den Vorwurf, die Fans müssten den Verein mehr unterstützen, hören wir seit langem – dabei würden sich andere Vereine solch ein ruhiges und über viele Jahre geradezu handzahmes Umfeld wünschen. Der Slogan des Vereins, man sei eine große Familie, stößt vielen Fans mittlerweile auf. Auch in einer Familie gibt es mal Streit. Da bringt es nichts, von oben alles vorzugeben, da muss man einfach miteinander reden. Beim SV Sandhausen wird viel Potenzial verschenkt, weil man die eigenen Fans zu wenig einbindet.