Von Christoph Offner

Sandhausen. Seit sieben Spielen ist der SV Sandhausen nun schon ungeschlagen. In zehn Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit schafften es die Kurpfälzer nur zweimal länger ohne Niederlage zu bleiben.

In der Saison 2018/19 sicherte sich der SVS – damals noch unter Uwe Koschinat – in einem fulminanten Schlussspurt noch den Klassenerhalt. Am 25. Spieltag noch Tabellenletzter, blieben die Schwarz-Weißen achtmal in Serie ungeschlagen (sechs Siege, zwei Unentschieden) und kletterten noch auf den 15. Rang. In der Saison 19/20 verließ man gar neunmal in Folge den Platz nicht als Verlierer (drei Siege, sechs Unentschieden).

Ist der SVS vor dem Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Hansa Rostock also auf Rekordjagd? Davon will Alois Schwartz nichts wissen. "Wichtig ist, dass wir Punkte sammeln", sagte der 54-Jährige, ganz Pragmatiker, auf der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag: "Ob wir dann sieben, acht oder neun Spiele ungeschlagen sind, ist egal."

Trotz der erfolgreichen vergangenen Wochen, steckt der SVS als 15. (30 Punkte) noch mitten im Abstiegskampf, hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Hansa (31) steht im Klassement drei Plätze vor der Schwartz-Elf. "Die Tabelle ist unglaublich eng. Die Konkurrenz punktet ebenfalls. Es war wichtig, so eine Serie zu starten, um jetzt da zu sein, wo wir sind", betonte der SVS-Coach.

Bis auf die Langzeitverletzten Rick Wulle, Nikolai Rehnen und Tim Kister, steht Schwartz der gesamte Kader zur Verfügung. Ob Ahmed Kutucu, der vergangene Woche mit seinem Tor das 1:1-Unentschieden beim SV Darmstadt 98 sicherte, ein Kandidat für die Anfangsformation ist, wollte die RNZ wissen. "Kann sein, muss nicht sein", orakelte Schwartz: "Ahmed hat gezeigt, dass er belebend wirken kann. Wechsel sind vorstellbar – aber nicht nur im Sturm. Wir haben nun mehr Möglichkeiten."

Der Corona-Ausbruch beim Aufsteiger aus Mecklenburg-Vorpommern – acht Personen wurden positiv getestet, darunter sechs Spieler – ändert für Schwartz nichts an den Vorzeichen. "Das sind Dinge, mit denen jeder Verein zurzeit klarkommen muss. Wir waren auch schon betroffen. Uns erwartet dennoch eine sehr robuste, zweikampf- und laufstarke Mannschaft", sagte der Wahl-Mannheimer und fügte an: "Ich wünsche den Betroffenen gute Genesung."

Auch Rostock-Trainer Jens Härtel machen die Ausfälle nicht nervös. "Die Jungs, die fit sind, bereiten wir bestmöglich vor", kündigte der 52-Jährige an: "Wir haben 19 gesunde Feldspieler, der große Kader hilft uns." Nach zuletzt zwei Siegen beim FC Schalke 04 (4:3) und gegen Holstein Kiel (3:2) schippert die Hansa-Kogge selbstbewusst nach Sandhausen. "Sie sind die drittbeste Rückrundenmannschaft", sagte Härtel: "Aber jede Serie reißt mal."

Damit das nicht passiert, hofft sein Gegenüber auf zahlreichen Beistand der Fans. "Natürlich ist es schade, dass wir relativ wenig Leute haben, die uns unterstützen", bedauerte Schwartz. Mit durchschnittlich nur 3913 Zuschauern ist der SVS abgeschlagenes Schlusslicht, was die Stadion-Auslastung angeht. Freilich ist die Konkurrenz um die Gunst der Massen in der Rhein-Neckar-Region groß, doch Schwartz betonte: "Wir sind seit zehn Jahren in der Zweiten Liga – das ist eine Riesenleistung, darauf kann man stolz sein. Ich würde mich freuen, wenn am Samstag mehr kommen."

4500 Tickets sind laut Verein bereits verkauft, aus Rostock werden 1200 Fans erwartet. Die Tageskassen sind geöffnet. Die Wettervorhersage? 16 Grad und Sonne. Ein samstäglicher Ausflug an den Hardtwald ist eine Überlegung wert.

Voraussichtliche Aufstellung: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Trybull - Soukou, Seufert, Bachmann, Berko - Testroet.