Von Claus Weber

Sandhausen. Die Spieler des SV Sandhausen wollen am Samstag (13.30 Uhr/ Sky) bei Jahn Regensburg die Ärmel hochkrempeln – und das im doppelten Sinne. Denn nach der 0:2-Auftaktpleite am vergangenen Sonntag gegen Düsseldorf muss sich der Fußball-Zweitligist steigern, um nicht einen völligen Fehlstart in die Saison zu erleben.

Außerdem beteiligen sich die Kurpfälzer an einer Aktion der Initiative Profisport Deutschland und wollen mit ihren hochgekrempelten Ärmeln für die Corona-Impfaktion werben. Damit nicht genug: Wer sich in den kommenden Wochen bei geplanten Impfaktionen des Kreises in

> Brühl (Freibad), Dienstag, 3. August, 11 bis ca. 15.30 Uhr

> St. Leon-Rot (Harres), Mittwoch, 4. August, 10 bis 15.30 Uhr

> Plankstadt, Donnerstag, 5. August, 14 bis 18 Uhr

> Ilvesheim, Sonntag, 8. August, 10.30 bis 15.30 Uhr

> Hockenheim, Dienstag, 10. August, 9.30 bis 15 Uhr

impfen lässt, kann sich gegen Vorlage der entsprechenden Impfbestätigung ebenfalls eine Stehplatz-Eintrittskarte für die Partie gegen den Karlsruher SC abholen (solange der Vorrat reicht).

Der Zweitligist will mit gutem Beispiel vorangehen. Die meisten, aber noch nicht alle Spieler aus dem neuen Kader seien geimpft, doch die Bereitschaft dies zu tun, sei groß, erklärt Stefan Kulovits. "Ich denke, dass wir mit diesem Thema bald durch sind", sagt der Trainer.

Wenn nur der Klassenverbleib auch so einfach wäre, wie die Möglichkeit, derzeit an einen Impftermin zu kommen. Einen Vorgeschmack auf die Stärke der Klasse erhielten die Kurpfälzer beim 0:2 gegen Düsseldorf, als der SVS nur eine Halbzeit lang gut mitspielte. Stefan Kulovits wirbt um Geduld. Es brauche Zeit, bis die Automatismen griffen, bis die runderneute Mannschaft eingespielt sei – und auch über 90 Minuten Vollgas geben könne. "Das hohe Pressing, das wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, ist sehr anspruchsvoll", erklärt Kulovits, "wir konnten das Tempo nach der Pause nicht mehr halten, aber jetzt müssen wir schauen, dass wir den Gegner länger unter Druck setzen können."

Denn in Regensburg erwartet die Sandhäuser ein eingespielter Gegner, der mit einem 2:0-Erfolg bei Darmstadt 98 stark in die Saison gestartet ist. Nicht nur deshalb empfangen die Oberpfälzer die Kurpfälzer mit breiter Brust. Sie haben – inklusive Liga- und Testspiele – sieben der letzten acht Partien gewonnen. Was Mut macht: Die letzte Niederlage gab’s – mit 0:2 – ausgerechnet am Hardtwald.

Vom damaligen Team sind allerdings am Samstag nicht mehr viele Spieler dabei. Kapitän Dennis Diekmeier dürfte nach auskuriertem Bänderriss wohl nochmal geschont werden. "In der Startelf wird er eher nicht stehen", glaubt Kulovits. Spielmacher Julius Biada mischte nach langer Verletzung letzten Sonntag immerhin schon ein paar Minuten mit.

Ein großes Fragezeichen steht aber vor allem hinter Pascal Testroet. Mit Achillessehnen-Problemen blieb der neue Torjäger zuletzt in der Pause in der Kabine. "Die Verletzung ist im Moment nicht wirklich schlimm", sagt Kulovits, "aber wir wollen nichts riskieren. Vielleicht ist es besser, dass er erst nächste Woche wieder zu 100 Prozent dabei ist."

Für Testroet könnte Daniel Keita-Ruel stürmen, sonst sind kaum Veränderungen zu erwarten. "Es gibt auf ein zwei Positionen Spieler, die sich aufdrängen", sagt Kulovits, "aber wir werden sicher nicht großartig rotieren."

Gästefans sind noch nicht zugelassen. Man kann die Partie aber auch wieder im Hardtwald-Funk verfolgen, der ab 13.20 Uhr mit seiner Reportage startet.

So könnte Sandhausen beginnen: Drewes - Diakhite, Höhn, Zhirov - Ajdini, Zenga, Bachmann, Okoroji - Gaudino - Keita-Ruel, Soukou.

In Regensburg Auswärtsschwäche vergessen machen

Sandhausen. (dpa/lsw) Trainer Stefan Kulovits hat bei den Zweitliga-Fußballern des SV Sandhausen die Auswärtsschwäche aus der Vorsaison nur in Einzelgesprächen kurz thematisiert. Damit wollte der Österreicher bezwecken, dass die Profis möglichst unbeschwert in das Spiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim SSV Jahn Regensburg gehen. "Vom Kader der Vorsaison sind nicht mehr viele Spieler übrig", sagte Kulovits am Donnerstag. "Wir wussten, dass wir mit dieser Statistik wieder konfrontiert werden, aber wir wollen uns nicht mit der Vergangenheit beschäftigen. Für uns gilt: Neue Saison, neues Glück."

In der abgelaufenen Spielzeit hatte Sandhausen in 17 Anläufen nur einen Sieg eingefahren. Dennoch hielten die Baden-Württemberger dank ihrer Stärke auf dem heimischen Rasen die Klasse. Darauf möchte sich Kulovits diesmal nicht verlassen. "Wir sehen nach der durchwachsenen Vorbereitung schon einige Fortschritte. Natürlich braucht es Zeit, bis die Automatismen greifen, aber wir sind auf einem guten Weg", findet der 38-Jährige.

Das gilt auch für die zuletzt angeschlagenen Julius Biada, Pascal Testroet und Dennis Diekmeier. Allerdings ist das Abschlusstraining am Freitag entscheidend, ob es für das Spieltagsaufgebot reichen wird. "In so einer athletischen Liga können wir nur Spieler mit 100 Prozent gebrauchen", machte Kulovits klar. In Regensburg muss er sicher auf Tim Kister und Christian Kinsombi verzichten. Das Duo hat weiter mit muskulären Problemen zu kämpfen.