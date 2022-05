Von Wolfgang Brück

Paderborn. Ein guter Gaul springt nur so hoch, wie er muss. Scheint was dran zu sein an der Bauernregel, die zum Dorfverein passt. Mit 0:2 (0:1) unterlag der von Abstiegssorgen befreite SV Sandhausen am Freitagabend beim SC Paderborn. Es war das Ende einer Serie nach über fünf Monaten ohne Auswärts-Niederlage. Dabei ging es um mehr als nur die Goldene Ananas. Eine bessere Platzierung bedeutet mehr Fernsehgeld, Rang 14 statt 15 würde bei der Auslosung im DFB-Pokal einen leichteren Gegner bescheren.

In der Benteler-Arena wird nach jedem Tor das Lied "Hermann Löns, die Heide brennt" gespielt. Doch Feuer entfachten erst mal die Sandhäuser. Pascal Testroet (7. Minute) und Bashkim Ajdini (9.) hatten gute Chancen. Torwart Jannik Huth war auf der Hut. Der Blitzstart war ein Strohfeuer. Zunehmend übernahmen die Gastgeber die Initiative.

Die Bilanz der ersten Halbzeit: Ein Traumtor aus über 25 Metern von Florent Muslija zur verdienten Führung (27.), weitere Möglichkeiten für Philipp Klement (18. und 38.) sowie Julian Justvan (40. und 43.) und Dennis Srbeny (45.). Ansonsten das Übliche: Bedeutend mehr Ballbesitz für die Gastgeber und ein starker Patrick Drewes im Sandhäuser Tor, der die Jungs von Alois Schwartz im Spiel hielt.

Zumindest bis zur 59. Minute. Da überlisteten die Ostwestfalen mit einer Freistoß-Variante den SVS. An der schlecht postierten Mauer vorbei schlenzte Klement den Ball aus 20 Metern ins kurze Eck. Der Trainer handelte, zeigte, was er von den offensiven Bemühungen hielt, nämlich nichts.

Mit Marcel Ritzmaier, Ahmed Kutucu und Alexander Esswein wechselte Schwartz neue Spieler und frischen Schwung ein. Kutucu hätte sich beinahe mit einem kuriosen Tor eingeführt, als er zehn Meter hinter der Mittellinie den weit vor seinem Tor stehenden Huth fast übertölpelt hätte (67.). Kurz darauf scheiterte er erneut am Paderborner Torwart (69.). Aber auch Drewes konnte sich weiter bewähren, verhinderte gegen Kai Pröger (75.) sowie Klement (78. und 85.) eine höhere Niederlage.

Schwartz und sein Kollege Lukas Kwasniok waren sich einig, dass der Sieg hoch verdient war. Der 37-jährige Pole hat sich als Nachwuchs-Trainer beim Karlsruher SC einen Namen gemacht, mit 19 war er sogar mal für kurze Zeit am Hardtwald, gespielt hat er nicht.

Zum vorletzten Mal traten die Sandhäuser mit dem Schriftzug "Layenberger" auf dem Trikot an. Der Entwickler von Protein- und Diät-Produkten hört nach zwei Jahren als Hauptsponsor auf und betätigt sich künftig als Ernährungs-Berater im Nachwuchs-Leistungszentrum. Der Nachfolger steht bereits fest: Das Deidesheimer Weingut Reichsrat von Buhl unterschrieb – unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit – einen Vertrag bis 2025.

Das Traditionsunternehmen beliefert schon jetzt den Traditionsverein und schenkt an den Fan-Ständen die "wohl beste und hochwertigste Schorle der Liga" aus – so jedenfalls die vollmundige Aussage in einer Pressemitteilung.

Am übernächsten Sonntag will Sandhausen zu Hause gegen Kiel "noch mal alles raushauen". Das jedenfalls verspricht der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Paderborn: Huth - Thalhammer, Heuer (71. Hünemeier), van der Werff (82. Correia) - Schuster, Schallenberg, Justvan - Srbeny (71. Platte), Klement (86. Yalcin), Muslija - Mehlem (71. Pröger)

Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic (89. Höhn), Schirow, Okoroji - Zenga, Trybull (65. Esswein) - Ajdini (66. Ritzmaier), Bachmann (89. Berko), Kinsombi - Testroet (65. Kutucu)

Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau-Queichheim)

Zuschauer: 7719

Tore: 1:0 Muslija (27.), 2:0 Klement (59.)