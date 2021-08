Von Claus Weber

Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den ersten Erfolg der neuen Runde eingefahren. Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt gegen Düsseldorf (0:2) und Regensburg (0:3) sowie dem Pokal-Aus gegen Leipzig (0:4) erkämpften sich die Kurpfälzer am Samstagnachmittag ein 0:0-Unentschieden gegen den Karlsruher SC, der als Tabellenzweiter und großer Favorit an den Hardtwald gekommen war.

Der Punkt dürfte den verunsicherten Sandhäusern Auftrieb geben, denn das Unentschieden war verdient, auch wenn der KSC etwas mehr und etwas bessere Chancen hatte. Die kämpferische Einstellung, die zuletzt noch arg bemängelt worden war, stimmte diesmal. Und mit etwas Offensivglück hätte sogar ein Sieg herausspringen können. "Wir brauchen einen Frustlöser", hatte Trainer Stefan Kulovits vor dem Derby gefordert. Das könnte er gewesen sein. Zumal der SVS noch immer nicht in Bestbesetzung antreten konnte, sondern weiter auf Kapitän Dennis Diekmeier, Spielmacher Julius Biada und Torjäger Pascal Testroet verzichten musste.

Das Derby war die meiste Zeit so gut wie ausgeglichen. Karlsruhe kam zwar zu Chancen, doch richtig zwingend waren die nicht. Beispielsweise durch Fabio Kaufmann, der Patrick Drewes in der vierten Minute dazu zwang, sich ganz lang zu machen und zur Ecke zu klären. In der 38. parierte der Sandhäuser Torwart erneut – diesmal gegen Kyoung-Rok Choi.

Die Kurpfälzer wurden erst unmittelbar vor der Pause richtig gefährlich. Arne Sicker prüfte aus spitzem Winkel KSC-Schlussmann Marius Gersbeck. Hätte der Sandhäuser nicht so überhastet abgeschlossen, wäre vielleicht mehr möglich gewesen.

Und so war bis zum Halbzeitpfiff das Geschehen auf der Tribüne fast interessanter als das auf dem Platz. Die Sandhäuser Ultras machten ihrem Ärger über die Trennung von Denis Linsmayer Luft, schossen mithilfe mehrerer Transparente Giftpfeile Richtung Mikayil Kabaca und Jürgen Machmeier. Der Sportliche Leiter und der Präsident verspielten die Identität des Vereins, war da zu lesen, sie hätten einen verdienten Spieler rausgeekelt. "Niemand ist größer als der Verein – auch nicht Jürgen Machmeier", stand unter anderem auf den Spruchbändern.

Erst nach der Pause nahm das Derby Fahrt auf, verdiente sich nun endlich seinen Namen. Zuerst wehrte Sandhausens Aleksandr Zhirov mit seinem Gesicht einen strammen Schuss von Hofmann ab, dann schoss im Gegenzug Arne Sicker am langen Pfosten des KSC-Tores vorbei (beides 48. Minute). Nachdem der Ex-Sandhäuser Fabian Schleusener an Torwart Drewes gescheitert war (56.), prüfte Sandhausens jüngster Neuzugang Marcel Ritzmaier KSC-Schlussmann Marius Gersbeck (75.).

Erfreulich, auch wenn es wieder nicht zum ersten Sieg gereicht hat: In der Endphase brachen die Sandhäuser diesmal nicht ein, sondern waren dem Siegtreffer nah. Doch bei einem gefährlichen Schuss des gerade eingewechselten Anas Ouahim aus zwölf Metern (84.) war KSC-Schlussmann Gersbeck auf dem Posten. Auf der anderen Seite hatten die Sandhäuser allerdings auch Glück, als Sebastian Jung in der Nachspielzeit aus dem Rückraum knapp vorbeischoss.

