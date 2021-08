Von Claus Weber

Sandhausen. Am Freitagabend schüttete es am Hardtwald wie aus Eimern. Ein Tief – nach dem Zwischenhoch mit dem Remis gegen Karlsruhe und dem Sieg in Aue – erlebte auch der SV Sandhausen. Der Fußball-Zweitligist unterlag dem bis dahin sieglosen FC Ingolstadt 0:2 (0:1). Ob es anschließend auch ein Donnerwetter in der Kabine gab? Die Sandhäuser waren nicht so schlecht wie es das Ergebnis vermuten lässt, hatten mehr Ballbesitz und mehr Chancen – nutzten sie aber nicht.

Entsprechend enttäuscht war Patrick Drewes. "Wir hatten über die gesamte Zeit spielerische Vorteile", sagte der SVS-Torwart, "das 0:1 hat das Spiel in eine ganz andere Richtung gelenkt. Das war ein Schlag in den Nacken."

Die erste halbe Stunde waren die Hausherren der Herr im Haus, spielten schnörkellos und schnell nach vorne. Nur mit dem Toreschießen wollte es nicht klappen: Ritzmaier kam nach einem Zuckerpass von Okoroji einen Schritt zu spät (10.), Keita-Ruels Direktabnahme ging knapp vorbei (11.), Esswein traf das Außennetz (18.) und Ajdinis Hammerschuss aus 20 Metern fischte FC-Schlussmann Buntic aus dem Winkel (30.).

Viel effektiver waren die Schanzer. Nach der ersten Ecke verwandelte Filip Bilbija die erste Möglichkeit, stocherte den Ball am langen Pfosten über die Linie (38.) – 0:1. Ingolstadt hatte das Spiel auf den Kopf gestellt. Mit etwas Glück, weil Sandhausen kurze Zeit in Unterzahl war; Zhirov musste wegen einer blutenden Wunde behandelt werden. "Das ist bitter, weil mit ihm ausgerechnet der kopfballstärkste Mann aus dem Spiel war", ärgerte sich Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca.

Die Kurpfälzer waren um den Ausgleich bemüht und hatten in der 62. Minute auch die Möglichkeit dazu. Doch Essweins Hereingabe war zu scharf, als dass Keita-Ruel dran gekommen wäre. Stattdessen der Todesstoß drei Minuten vor Schluss: Sicker verschätzte sich, sprang unter dem Ball durch und Fatih Kaya musste aus wenigen Metern nur noch draufhalten – 0:2 (87.). Ingolstadt beendete damit seine schwarze Serie, feierte nach fünf sieglosen Spielen den ersten Erfolg über den SV Sandhausen, der mit einer Niederlage in die Länderspielpause geht. Erst am Samstag in einer Woche gibt’s Gelegenheit für eine Wiedergutmachung. Im Flutlichtspiel beim Hamburger SV. Eine Herkulesaufgabe.

Die Fans, die im letzten Heimspiel noch Klubführung und Sportliche Leitung kritisiert hatten, hielten gestern Abend erneut Banner in den Abendhimmel. Diesmal allerdings bedankten sie sich – bei Denis Linsmayer für dessen acht Spielzeiten am Hardtwald. Der Publikumsliebling war vor kurzem – ebenso wie Nils Röseler – zu den Audistädtern gewechselt. Beide standen am Freitagabend in der Startelf der Schanzer. Die Verabschiedung durch Sandhausens Stadionsprecher Wolfgang Hell fiel deshalb kleiner als geplant aus.

Nicht ausgeschlossen, dass bis zum Ende der Transferfrist noch ein Spieler den Hardtwald verlässt. Laut Boulevard soll Holstein Kiel Interesse an Daniel Keita-Ruel haben. Nur ein Gerücht? Andreas Geidel von den Kieler Nachrichten glaubt nicht daran: "Der Transfer würde mich überraschen."

Ein Ersatz für den Torjäger wäre allerdings schon da. Am Nachmittag hatte Sandhausen die Verpflichtung von Charlison Benschop bekanntgegeben, am Abend wurde der 32-Jährige gleich eingewechselt. "Charlie hat sich in den letzten beiden Wochen als Gastspieler super bei uns präsentiert", sagte Mikayil Kabaca, "er ist auf und neben dem Platz eine Bereicherung für unsere Mannschaft."

Der 1,91 Meter große Mittelstürmer war vor allem in der niederländischen Ehrendivision aktiv, hat aber auch 16 Bundesligapartien für Hannover 96 und 69 Zweitliga-Spiele für die Niedersachsen. Düsseldorf und Ingolstadt bestritten, in denen er 26 Mal traf und weitere sieben Tore vorbereitete.

Sandhausen: Drewes – Ajdini, Höhn, Zhirov, Okoroji (72. Soukou) – Zenga (62. Gaudino), Bachmann – Esswein (72. Benschop), Ritzmaier (82. Kinsombi), Sicker – Keita-Ruel

Ingolstadt: Buntic – Heinloth, Röseler, Antonitsch, Franke – Röhl, Linsmayer (83. Preißinger) – Gebauer, Bilbija – Eckert (64. Kaya), Kutschke (86. Neuberger)

Schiedsrichter: Bokop (Vechta)

Zuschauer: 3153

Tore: 0:1 Bilbija (38.), 0:2 Kaya (87.)

