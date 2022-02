Tobias Mohr (rechts) schickt den Sandhäuser Torwart Patrick Drewes in die falsche Ecke und bringt den 1. FC Heidenheim in Führung. Foto: dpa

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Wer wie Alois Schwartz seit dreieinhalb Jahrzehnten im Geschäft ist, weiß, wie der Hase läuft. "Häufig entscheiden Kleinigkeiten, weniger als der Schmutz unterm Fingernagel, Spiele", ist einer der Glaubenssätze des Routiniers. "Fußball ist ein Fehlerspiel" ein anderer. Das sind keine sensationell neuen Erkenntnisse. Doch einmal mehr behielt der 54-jährige Fußballlehrer Recht.

Im umkämpften Derby zwischen Heidenheim und Sandhausen führten zwei Fehler zum gerechten 1:1. Vor dem Führungstor der Gastgeber drehte sich Erich Berko so ungeschickt weg, dass er die Flanke von Marnon Busch an den ausgestreckten Arm bekam. Tobias Mohr verwandelte den Elfmeter (28.). Wenig später waren die Heidenheimer nur Zuschauer bei einem sehenswerten Solo von Cebio Soukou. Der Sandhäuser Angreifer erzielte sein viertes Saisontor (32.).

Das 1:1 eingeleitet hatte Berko, der sich im Mittelfeld den Ball eroberte und auf Soukou legte. Es scheint, als ob die Zeit, als ein Gegentor Sandhausen ins Wanken brachte, vorbei ist. Immerhin, Berko hatte den Strafstoß verursacht und davor mit einem Fehlpass beinahe ein weiteres Heidenheimer Tor verschuldet. Die Fähigkeit, wieder aufzustehen, wenn man hingefallen ist, gehört zu den vornehmsten Tugenden im Sport.

Es hat sich einiges geändert beim SV Sandhausen seit im September vergangenen Jahres Alois Schwartz das Duo Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger abgelöst hat. Auslöser war damals eine 1:3-Heimniederlage gegen Heidenheim. Das Spiel hätte auch 1:5 ausgehen können, so desolat war der SVS damals.

Schwartz hat getan, was er vermutlich besser als alle anderen Trainer in Deutschland kann, was aber bei der verfahrenen Situation am Hardtwald nicht selbstverständlich war. Er hat die Abwehr stabilisiert. Das 0:1 am Sonntag Nachmittag war auswärts der erste Gegentreffer nach sage und schreibe fünf Stunden und sechs Minuten! Das 1:1 bedeutete den 19. Punkt in fremden Stadien. In der Auswärtstabelle liegen die Kurpfälzer vor den Aufstiegs-Anwärtern Schalke, St. Pauli und dem Hamburger SV.

Seit fünf Spielen ist Sandhausen ungeschlagen, nur zweimal gelang es den Gegnern ein Tor zu schießen.

Das klingt nach allem, nur nicht nach Abstiegskampf. Die Tabelle, die bekanntlich nicht lügt, besagt, dass die Gefahr zwar herabgesetzt, aber noch nicht gebannt ist. Mit dem direkten Abstieg wird Sandhausen – bei zehn Punkten Vorsprung – nichts mehr zu tun haben, so man nicht noch mal völlig aus der Spur gerät. Auf die Relegation, vielleicht sogar gegen den SV Waldhof, ist man aber auch nicht scharf am Hardtwald.

Seit Sonntag ist man wieder überm Strich. Ein Zähler trennt vor Hansa Rostock, zur Wahrheit gehört jetzt aber auch, dass das punktgleiche Dresden und Düsseldorf mit einem Zähler mehr in Reichweite sind. Bei einem Heimsieg am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96, würde man sich auch den Niedersachsen auf dem zwölften Platz bis auf einen Punkt annähern.

Die Aussichten sind nicht schlecht, dass das zehnte Zweitliga-Jahr in gewohnten Gefilden endet: Auf dem zehnten oder elften Platz.

Nicht nur defensiv, auch offensiv kann man ordentliches Zweiliga-Niveau bescheinigen, obwohl in Heidenheim davon erst in der zweiten Halbzeit was zu sehen war. Mit Pascal Testroet, der am Sonntag blass blieb, haben die Kurpfälzer einen bewährten Zweitliga-Torjäger, mit Cebio Soukou einen dribbelstarken und robusten Außenstürmer, der fast noch ein zweites Tor erzielt hätte (61.).

Die Gastgeber, die vor der Pause ein Chancenplus hatten und im ganzen Spiel öfter am Ball und optisch überlegen waren, mussten am Ende mit dem Unentschieden zufrieden sein. Testroet (67.) und der eingewechselte Ahmed Kutucu (92.) hatten das 1:2 vor Augen.

Kurios: Weil er den Ball nicht schnell genug frei gab, erhielt Immanuel Höhn die gelbe Karte, obwohl er gar nicht mitspielte. Es ist seine fünfte. Damit ist der Innenverteidiger auch gegen Hannover nur Zuschauer. Dafür sollten Dennis Diekmeier und Arne Sicker bis Samstag wieder fit sein. Der Kapitän und der Außenverteidiger fehlten wegen eines grippalen Infektes. Um Corona soll es sich nicht handeln, teilte die Pressestelle mit.

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Theuerkauf - Schöppner (69. Thomalla), Burnic (59. Kühlwetter) - Leipertz (80. Malone), Mohr (69. Sessa) - Schimmer.

Sandhausen: Drewes - Ajdini, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Trybull - Soukou, Bachmann, Berko (64. Kinsombi) - Testroet (80. Kutucu).

Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler); Zuschauer: 5961; Tore: 1:0 Mohr (28., Handelfmeter), 1:1 Soukou (32.).

Duell zwischen Heidenheim und Sandhausen endet ohne Sieger

Heidenheim. (dpa) Durch das dritte sieglose Spiel nacheinander verliert der 1. FC Heidenheim allmählich den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga. Durch das 1:1 (1:1) im baden-württembergischen Duell mit dem SV Sandhausen rutschte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Sonntag auf den siebten Rang ab. Der SVS beendete den Februar ungeschlagen und verließ als neuer Tabellen-15. den Abstiegsrelegationsplatz. Nach einem verwandelten Handelfmeter von Tobias Mohr (27. Minute) glich für die Gäste Cebio Soukou aus (32.).

Der FCH, bei dem Torjäger Tim Kleindienst verletzungsbedingt fehlte, begann gefährlicher und bekam nach einem Handspiel von Erich Berko einen Strafstoß zugesprochen. Mohr ließ Sandhausens Keeper Patrick Drewes keine Abwehrmöglichkeit. Der SVS, der in Heidenheim kurzfristig auf Kapitän Dennis Diekmeier und Arne Sicker verzichten musste (beide grippaler Infekt), kämpfte sich zurück und kam durch Diekmeier-Vertreter Soukou zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel hatte Heidenheim die erste Möglichkeit, doch ein Kopfball von Patrick Mainka landete am Außennetz (52.) und auf der Gegenseite scheiterte in Soukou der auffälligste Sandhäuser an FCH-Schlussmann Kevin Müller (61.). Die Gastgeber legten in der Schlussphase noch einmal zu, der SVS hielt dem Druck aber stand.

