Sandhausen. (dpa/lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Ahmed Kutucu vom türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir FK bis zum Saisonende ausgeliehen. Das vermeldete der Club am Mittwoch. Der Angreifer, der in der Vorsaison noch für den FC Schalke 04 aufgelaufen war, erzielte in dieser Spielzeit in vier Pflichtspielen einen Treffer.

Nach Mittelfeldspieler Nils Seufert (SpVgg Greuther Fürth) und Innenverteidiger Dario Dumic (FC Twente) ist der 21 Jahre alte Kutucu der dritte Winter-Neuzugang der Baden-Württemberger. Es sollen aber noch ein weiterer Defensivspieler sowie ein Stürmer kommen.

Sandhausen liegt aktuell auf dem Abstiegsrelegationsplatz und bestreitet an diesem Sonntag das erste Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr. Gegner daheim ist der SSV Jahn Regensburg (13.30 Uhr/Sky).