Dennis Diekmeier tritt mit dem SVS in Hamburg an. Foto: vaf

Von Christoph Offner

Heidelberg. Liga-Zwerg gegen ehemaligen Bundesliga-Dino. Dorfverein gegen Weltklub. Die Zweitliga-Partie zwischen dem SV Sandhausen und dem Hamburger SV am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) ist ein Duell der Gegensätze. Eigentlich. Denn beide Teams brauchen nach durchwachsenem Saisonstart vor allem eines: Punkte. Der SVS (14. mit vier Punkten aus fünf Spielen) im Kampf um den Klassenerhalt. Der HSV (Zehnter mit sechs Punkten aus fünf Spielen) für die – inzwischen vierte – Mission Wiederaufstieg.

Doch für drei Hardtwald-Profis – Dennis Diekmeier (31), Christian Conteh (22) und Christian Kinsombi (22) – ist die anspruchsvolle Aufgabe im Norden mehr als nur eine wichtige Geschäftsreise. Die Partie gegen den HSV ist für das Trio eine persönliche Angelegenheit.

Diekmeier stand acht Jahre bei den Hanseaten unter Vertrag, bestritt 184 Spiele für den HSV. "Ich habe mit dem Verein viel erlebt. Hatte dort eine sehr schöne, manchmal aber auch eine sehr schwierige Zeit", sagt Diekmeier der RNZ: "Ich freue mich auf das Spiel. Es wird für mich immer etwas Besonderes sein, gegen den HSV anzutreten."

Christian Conteh (m., hier im Trikot des FC St. Pauli). Foto: dpa

Das gilt auch für Conteh. Der 22-Jährige ist in Hamburg geboren und aufgewachsen, sein jüngerer Bruder Kervin spielt seit diesem Sommer in der U 17 des HSV. Er selbst schaffte beim Stadtrivalen FC St. Pauli seinen Durchbruch, bevor er im vergangenen Sommer zu Feyenoord Rotterdam wechselte. Vom niederländischen Topklub an den Hardtwald verliehen, will er bei seiner Rückkehr in die Hansestadt mit dem SVS den HSV ärgern.

Trikottausch schon vereinbart

Trainer Gerhard Kleppinger deutete bereits an, dass die schnellen und trickreichen Conteh und Kinsombi in Hamburg der Schlüssel zum Erfolg werden könnten. Kinsombis Bruder David (25), im HSV-Mittelfeld zuhause, dürfte etwas dagegen haben.

Christian Kinsombi. Foto: vaf

Die Kinsombi-Brüder gingen ihren fußballerischen Weg in den Jugendabteilungen des SV Wehen Wiesbaden und FSV Mainz 05 – wenn auch in unterschiedlichen Altersklassen – zusammen, unterstützen sich gegenseitig. Nun stehen sie sich zum ersten Mal auf dem Platz als Gegner gegenüber. "Ich finde so ein kleines Kräftemessen schön", erzählt Christian Kinsombi grinsend. Der Trikottausch nach dem Spiel ist schon vereinbart – vorher will er seinem großen Bruder aber nichts schenken: "Ich will grundsätzlich immer gewinnen." Eine Punkteteilung im Sinne des Familienfriedens? Auf keinen Fall: "Derjenige, der das Duell gewinnt, wird dem anderen bestimmt den einen oder anderen Spruch drücken", lacht der Flügelspieler.

Ein Sieg würde dem SVS gut tun, weiß auch Diekmeier: "Die Mannschaft ist heiß, die Stimmung ist gut", sagt der Kapitän, der nach beinahe viermonatiger Leidenszeit endlich wieder fit ist. "Es war kein schönes Gefühl auf der Tribüne zusehen zu müssen und dem Team nicht helfen zu können", gesteht Diekmeier: "Wir haben uns zu selten für gute Auftritte belohnt." Das, so hofft er, soll bei seinem Ex-Klub – alte Liebe hin oder her – anders werden. "Wir haben gegen den HSV immer vernünftige Spiele gemacht. Gegen uns können sie zweimal verlieren, alle anderen Spiele dürfen sie gewinnen."