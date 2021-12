Von Christoph Offner

Heidelberg. Alois Schwartz wollte nicht mehr über die zuletzt drei Niederlagen – 1:2 gegen den 1. FC Nürnberg, 1:3 beim FC St. Pauli und 2:5 beim FC Schalke 04 – sprechen. Der Trainer des SV Sandhausen richtete den Blick nach vorne: "Wir haben noch drei Spiele im Jahr 2021 und wollen das Bestmögliche herausholen."

Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gibt der SC Paderborn seine Visitenkarte in der Kurpfalz ab. Und die lässt sich sehen. Die Ostwestfalen sind als Tabellenvierter (26 Punkte) auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. In sieben Auswärtsspielen holte der SCP 17 Punkte, blieb mit fünf Siegen und zwei Unentschieden ungeschlagen – Bestwert in der Zweiten Liga. Der SVS dagegen ziert mit mageren zwei Punkten aus sieben Partien im Hardtwald-Stadion – zwei Unentschieden, fünf Niederlagen – das Ende der Heimtabelle.

Eine klare Angelegenheit also?

"Da kommt eine Aufgabe auf uns zu. Sie haben ein sehr gutes Umschaltspiel", sagte Schwartz: "Aber wir wollen den Bock umstoßen." Dafür muss der SVS allerdings anders auftreten als zuletzt auf Schalke und in St. Pauli. Von einem Mentalitätsproblem wollte Schwartz trotz der lethargischen Leistung gegen die Königsblauen und die Kiezkicker nichts wissen, richtete aber eine deutliche Forderung an seine Profis: "Wir dürfen hinten nicht so sorglos sein. Wir kriegen zu viele Gegentreffer. Wir müssen mit mehr Leidenschaft, Aggressivität und Galligkeit unser Tor verteidigen."

Der 54-Jährige schaffte es in seiner zweiten Amtszeit in Sandhausen bislang nicht, die Abwehr zu stabilisieren. Mit 33 Gegentreffern stellt der SVS die zweitschlechteste Defensive der Liga, in acht Spielen unter Schwartz setzte es 20 Tore. In der Winterpause sollen deswegen Verstärkungen für die Abwehr kommen. "Wir werden uns zusammensetzen und die richtigen Schlüsse ziehen", sagte Schwartz, betonte aber: "Die gesamte Mannschaft muss besser verteidigen, das fängt vorne an. Wir müssen kompakter stehen und nicht nur Begleitschutz geben, sondern die Zweikämpfe annehmen."

Das Lazarett lichtet sich unterdessen. Daniel Keita-Ruel, Arne Sicker und Gianluca Gaudino kehrten ins Mannschaftstraining zurück und auch Erika Zenga (Schwartz: "Er gibt dem Team Stabilität") darf nach abgesessener Gelbsperre wieder mitwirken. Julius Biada, Rick Wulle (beide Reha) und Tim Kister (Sprunggelenks-OP) fallen aus, Christian Conteh (muskuläre Probleme) ist fraglich.

Paderborn muss mit Sven Michel (Gelbsperre) und Felix Platte (Muskelfaserriss) auf seinen 19-Tore-Sturm verzichten. "Das ist natürlich kein Nachteil für uns", schmunzelte Schwartz. Der SVS-Coach hofft, dass sich sein Team nach dem Sommer-Umbruch gefunden hat. "Langsam lernt man sich besser kennen, hat sich akklimatisiert." Das habe bei dem einen oder anderen länger gedauert. Etwa bei Cebiou Soukou, der auf Schalke eine ordentliche Leistung zeigte. Schwartz hofft, dass Soukou "uns mit seiner Erfahrung und Ballsicherheit helfen kann".

Noch ist unklar, ob und wie viele Zuschauer das Spiel im Hardtwald-Stadion verfolgen dürfen. Beschließt das Land Baden-Württemberg doch keine Geisterspiele, dürfte der SVS bis zu 7000 Zuschauer unter Einhaltung der 2G-Plus-Regelung (Impfzertifikat mit QR-Code nötig) einlassen.

So könnte der SVS spielen: Drewes - Diekmeier, Höhn, Zhirov, Sicker - Zenga, Bachmann - Ajdini, Ritzmaier, Soukou, Testroet.

Update: Donnerstag, 2. Dezember 2021, 20.15 Uhr

SVS-Trainer Alois Schwartz. Foto: vaf

Schwartz-Elf peilt gegen Paderborn ersten Heimsieg an

Sandhausen. (dpa) Nach Wochen mit vielen Verletzungen und Corona-Fällen entspannt sich die personelle Lage beim SV Sandhausen wieder. Mittelfeldspieler Erik Zenga hat seine Gelbsperre abgesessen und wird im Heimspiel des abstiegsgefährdeten Fußball-Zweitligisten gegen den SC Paderborn am Samstag (13.30 Uhr/Sky) voraussichtlich wieder zur Startelf gehören.

Zudem sind die zuletzt verletzten Arne Sicker (Abwehr), Gianluca Gaudino (Mittelfeld) und Daniel Keita-Ruel (Angriff) ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, wie Trainer Alois Schwartz am Donnerstag sagte. Stürmer Christian Conteh habe das Training dagegen mit muskulären Problemen abbrechen müssen. Sein Einsatz sei fraglich.

Schwartz fordert von seiner zu Hause noch sieglosen Mannschaft gegen den Aufstiegskandidaten Paderborn mehr Leidenschaft und mehr Galligkeit in der Defensive. "Wir haben in fast jedem Spiel unser Tor gemacht, aber wir kassieren zu viele Gegentreffer", sagte der 54-Jährige und benannte damit die größte Problemzone beim Tabellen-17. "Das fängt schon in der Offensive an. Wir müssen zusammenhalten und gemeinsam verteidigen." Es sei an der Zeit, dass Sandhausen endlich den ersten Heimsieg in dieser Saison einfahre - auch wenn Paderborn auswärts noch ungeschlagen sei.