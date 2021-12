Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Fehlstart, Fan-Proteste, früher Trainerwechsel und Corona-Quarantäne: Hinter dem SV Sandhausen liegt eine turbulente erste Serie. Die Rhein-Neckar-Zeitung bilanziert und bewertet.

> Die Lage: Ende gut – alles gut? Gewiss nicht. Aber die Zuversicht ist gewachsen durch den 1:0-Sieg im letzten Spiel des Jahres am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf. Die Richtung stimmt. Mit 13 Punkten aus elf Spielen hat Trainer Alois Schwartz die Wende zum Guten eingeleitet. Ohne Corona wäre der Aufschwung vermutlich noch sichtbarer. Zwölf Profis waren infiziert, mussten in Quarantäne, drei Niederlagen in Folge bremsten den Aufwärtstrend. Durch fünf Punkte aus den letzten drei Spielen rückten die Kurpfälzer auf den Abstiegsrelegationsplatz vor. Das rettende Ufer ist in Sicht.

> Die Stärken: In der vergangenen Runde fuhr der SV Sandhausen als Prügelknabe durchs Land. In 17 Auswärtsspielen gelang nur ein Sieg (3:2 beim Absteiger Würzburg). Jetzt fremdeln die Sandhäuser nicht mehr. Mit Siegen in Aue, Hannover, Dresden und Düsseldorf sowie Unentschieden in Rostock und Kiel übertrifft der Drittletzte auswärts Spitzenteams wie St. Pauli, Nürnberg und Hamburg. Erfreulich: Den Verlust von Top-Torjäger Kevin Behrens – er erzielte ein knappes Drittel der 41 Tore – wurde kompensiert. Zehn Spieler teilen sich 20 Tore. Sandhausen ist jetzt weniger berechenbar.

> Die Schwächen: Wo ist die Heimstärke geblieben? Den letzten Sieg am Hardtwald gab es vor mehr als sieben Monaten: Ein 2:0 am 16. Mai gegen Regensburg. Nur drei Unentschieden (gegen Karlsruhe, Bremen und Paderborn) sind der schlechteste Wert der Klasse. Tiefpunkt war das 1:6 gegen Darmstadt. Lediglich Schlusslicht Ingolstadt hat mehr Gegentreffer kassiert. Alois Schwartz, die Torverhinderung-Garantie in Person, steht vor seiner größten Herausforderung.

> Die Gewinner: In der Winter-Rangliste des Fachmagazins kicker taucht nur ein Spieler im schwarz-weißen Trikot auf: Torwart Patrick Drewes verhinderte in den schwächeren Phasen Schlimmeres. Spät erfüllt Erik Zenga die Erwartungen, die mit seiner Verpflichtung vor sechs (!) Jahren verbunden waren. Aleksandr Zhirov ist der Einzige, der von der erstens bis zur letzten Minute dabei war. Der stille Russe stieg trotz einiger Wackler vorübergehend sogar zum Kapitän auf.

> Die Verlierer: Stefan Kulovits, als langjähriger Kapitän eine Galionsfigur, hätte nach acht Jahren einen besseren Abschied verdient gehabt. Doch der Österreicher wollte zu viel, schoss ein Eigentor, als er im Sommer einen Landsmann als Co-Trainer an den Hardtwald holte und damit Partner Gerhard Kleppinger an den Rand drängte. Wie richtig die Entscheidung war, sich frühzeitig vom 38-jährigen Wiener zu trennen, zeigt der Aufschwung unter Nachfolger Schwartz. Aber man hätte erst gar nicht mit dem Duo Kulovits/Kleppinger in die Saison gehen dürfen. Denn der Klassenerhalt – mit nur 34 Punkten – war weniger der eigenen Stärke als der Schwäche der Anderen zu verdanken.

> Die Neuen: Von 15 Zugängen spielen acht regelmäßig: Neben Patrick Drewes Immanuel Höhn, Bashkim Ajdini, Chima Okoroji, Arne Sicker, Cebio Soukou, Marcel Ritzmaier und Pascal Testroet. Die Hoffnung, dass schlagartig alles besser würde, hat sich nicht erfüllt. Es wäre ein Wunder gewesen. Denn Sandhausen leistet sich den Luxus auf Instrumentarien zu verzichten, mit denen die Kleinen normalerweise Nachteile ausgleichen. Scouting- und Nachwuchsabteilung sind erst im Aufbau, die Befugnisse der Sportlichen Leiters Mikayil Kabaca begrenzt.

> Die Entwicklung: Wenn es stimmt, dass viele Köche den Brei verderben, dann muss man sich am Hardtwald keine Sorgen machen. Es sei denn, man wirft dem Koch vor, dass er den Job nicht gelernt hat. Im März 2019 hat Präsident Jürgen Machmeier die sportliche Verantwortung übernommen. Damit geht der SV Sandhausen einen Sonderweg. Bei der Konkurrenz entscheiden Fachleute über die Zusammenstellung des Kaders. Die Fluktuation vor dieser Saison – 19 gingen, 15 kamen – engte den Handlungsspielraum ein. Der Kahlschlag zwang dazu, überwiegend erfahrene Profis zu verpflichten. Das Risiko wäre zu groß gewesen, das zu tun, womit man die besten Erfahrungen gemacht hat: Spielern aus unteren Klassen die Möglichkeit zu geben, sich am Hardtwald zu entwickeln. Wer, wie Sandhausen, Jahr für Jahr Profis im zweistelligen Bereich wegschickt, muss sich fragen, ob er die richtigen verpflichtet hat. Wird die Personalpolitik nicht besser, ist das beeindruckende Lebenswerk des Präsidenten Jürgen Machmeier gefährdet.

> Das Umfeld: Es muss viel passieren, bevor die konstruktiven Fans auf die Barrikaden gehen. Mitte August gab es Proteste gegen den umstrittenen Geschäftsführer Volker Piegsa und Jürgen Machmeier. Dem Präsidenten wurde zu große Machtfülle vorgeworfen. Dabei hat der 60-jährige Multi-Unternehmer aus seinem Selbstverständnis nie einen Hehl gemacht. Bereits vor fünf Jahren erklärte er in einem RNZ-Interview: "Der These der SV Sandhausen ist Machmeier und Machmeier ist der SV Sandhausen kann ich nicht widersprechen." Mittlerweile herrscht wieder Burgfrieden. Zum Glück. Zu viele Baustellen kann man sich nicht leisten. Der Abstiegskampf erfordert alle Kräfte. Beim kontrovers diskutierten Stadion-Neubau gibt es große Widerstände.

> Die Rest-Rückrunde: Am 2. Januar kommen die Profis wieder zusammen. Bis zum 9. Januar geht es ins Trainingslager ins spanische Chiclana. Testspiele sind geplant, aber noch nicht festgelegt. Das erste Spiel der Rest-Rückrunde ist am Sonntag, 16. Januar daheim gegen Jahn Regensburg. Es folgt eine Woche später das Derby in Karlsruhe.

> Die Prognose: Der SV Sandhausen wird mit dem SV Meppen gleichziehen. Die Emsländer erwarben sich zwischen 1987 und 1998 Sympathien als David unter Goliaths. Für eine elfte Saison spricht, dass die Kurpfälzer besser besetzt sind als Aue, Ingolstadt, Rostock und Dresden und nicht schlechter als Kiel und Düsseldorf. Mit Schwartz ist Ruhe eingekehrt. Der 54 Jahre alte Fußballlehrer hat Ordnung ins Chaos gebracht, Strukturen geschaffen. Und wenn alle Stricke reißen? Eine Relegation zwischen Sandhausen und Waldhof hätte was.