Die Sandhäuser Spieler bejubelten erst den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer von Kevin Behrens (Foto) und dann den Klassenverbleib, während Bochums Trainer Thomas Reis die Meisterschale in die Höhe recken durfte. Am Hardtwald wurde die Mannschaft von den Fans empfangen und vor allem dem Trainerteam gedankt. Fotos: dpa/Pix

Von Claus Weber

Bochum/Sandhausen. Um kurz nach halb zwölf am Sonntagabend ging für den SV Sandhausen eine turbulente Reise zu Ende. Als der Mannschaftsbus in die Jahnstraße einbog, wurde er von über 300 Fans begrüßt. "Klassenerhalt" hatten sie auf ein großes Banner gemalt und über die ganze Breite der Fahrbahn gehalten. Mit Böllern, Raketen, Gesängen und Applaus wurde die Ankunft der Mannschaft am Hardtwald gefeiert. Corona-konform. Umarmungen gab es nicht, die Spieler jubelten hinter dem Stadionzaun, die Fans davor. Die Stimmung war dennoch ausgelassen, die Erleichterung riesig über das glückliche Ende einer verrückten Saison mit vielen Höhen und noch mehr Tiefen.

Auch der letzte Spieltag war eine Achterbahnfahrt. Nur dank der Schützenhilfe der Auer Veilchen kam Sandhausen mit einem blauen Auge davon, behauptete trotz der 1:3 (0:1)-Niederlage bei Zweitliga-Meister VfL Bochum den rettenden 15. Tabellenplatz.

Die Sandhäuser Spieler bejubelten erst den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer von Kevin Behrens und dann den Klassenverbleib, während Bochums Trainer Thomas Reis die Meisterschale in die Höhe recken durfte (Foto). Am Hardtwald wurde die Mannschaft von den Fans empfangen und vor allem dem Trainerteam gedankt. Fotos: dpa/Pix

"Ich bin überglücklich", strahlte Volker Piegsa, "der Verbleib in der Zweiten Liga ist nach dieser Saison ein Traum." Der SV Sandhausen habe seine Ziele zwar nicht erreicht, sagte der Geschäftsführer, der vor der Runde einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben hatte. Aber vor ein paar Wochen hätten viele gar nicht mehr daran geglaubt, dass die Kurpfälzer drin bleiben würden. "Damals hätten alle akzeptiert, die Chance zu bekommen, in der Relegation zu spielen", sagte Piegsa, "deshalb überwiegt nun die Freude."

Nachsitzen müssen nicht die Sandhäuser, sondern Osnabrück, das am Donnerstag und Sonntag auf Ingolstadt, den Dritten aus der Dritten Liga, trifft.

Anfang April stand zu befürchten, dass der SVS nicht mal die Relegation schafft, ehe er am Ostersonntag mit dem 1:0-Sieg über Schlusslicht Würzburg Auferstehung feierte – und gleich den nächsten Dämpfer hinnehmen musste: Eine 14-tägige Corona-Quarantäne.

Die Sandhäuser Spieler bejubelten erst den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer von Kevin Behrens (großes Bild) und dann den Klassenverbleib, während Bochums Trainer Thomas Reis die Meisterschale in die Höhe recken durfte (oben rechts). Am Hardtwald wurde die Mannschaft von den Fans empfangen und vor allem dem Trainerteam gedankt. Fotos: dpa/Pix

Eigentlich war das der Todesstoß nach neun Jahren in der Zweiten Liga. Doch mit den Heimsiegen gegen Hamburg (2:1) und Hannover (4:2) katapultierten sich die Nordbadener auf den 15. Tabellenrang – und behaupteten ihn bis zum Ende. Mit 34 Zählern kamen sie glücklich ins Ziel, mit dieser Ausbeute wäre man in den letzten vier Spielzeiten abgestiegen.

Deshalb goss Jürgen Machmeier Wermut in den Becher der Freude. "Freuen kann ich mich nicht", sagte der Präsident, "weil die Saison komplett verkorkst war." Es sei die schlimmste Runde gewesen, die er bisher erlebt habe, mit allem Negativen was hatte passieren können. "Normalerweise steigst du nach so einer Saison ab", meinte Machmeier, "aber wir haben uns gerettet, weil die Mannschaft in den letzten Wochen zusammengewachsen ist." Am Ende war der Präsident doch noch versöhnlich: "Wir gehen ins zehnte Jahr in der Zweiten Liga, da können wir richtig stolz drauf sein."

Großen Anteil daran hatten Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits, die von den Fans mit Sprechchören gefeiert wurden. Das Duo hatte im Februar von Michael Schiele übernommen, der nur 81 Tage am Hardtwald arbeiten durfte, nachdem er im November den glücklosen Uwe Koschinat abgelöst hatte. Unter dem 63-jährigen Routinier und dem Trainer-Neuling kehrten Leidenschaft und Hingabe zurück ins Team. "In der Quarantäne sind wir zusammengewachsen, obwohl wir getrennt waren", sagte Kleppinger, "da wurde der Grundstein für den Klassenverbleib gelegt." Alles spricht dafür, dass die Interims- zur Dauerlösung wird. Selbst Kleppinger, der Fragen nach seiner Zukunft stets ignorierte, meinte: "Ich glaube, dass Kulo und ich weitermachen werden."

Geschafft: Die Sandhäuser Spieler bejubeln am Hardtwald den Klassenerhalt. Foto: PIX

Das möchte auch die Mannschaft. "Kleppo und Kulo haben es geschafft, eine Einheit aus uns zu machen", sagte Kevin Behrens, der sich mit seinem 13. Saisontreffer in Bochum zum besten Sandhäuser Saison-Schützen aufschwang – und nun schwer zu halten sein wird.

Ein großer Umbruch ist zu erwarten, weil 16 Verträge auslaufen. Nur der Kontrakt von Tim Kister verlängere sich automatisch, verriet Sportchef Mikayil Kabaca. Allerdings war der Abwehrchef in Bochum aus "disziplinarischen Gründen" aus dem Kader gestrichen worden. RNZ-Informationen zufolge soll er gegen Quarantäneauflagen verstoßen und zwischenzeitlich das Teamhotel in Bad Dürkheim verlassen haben.

Auch das eine Episode, die zur verflixten Saison des SV Sandhausen passte. "Das war ein heftiges Jahr, wir haben es unnötig spannend gemacht", sagte Spielmacher Julius Biada am Ende der turbulenten Reise, "jetzt freue ich mich auf Urlaub und Familie."

Bochum: Drewes - Bockhorn, Bella Kotchap, Leitsch (89. Decarli), Soares - Losilla (90.+2 Lampropoulos), Masovic - Pantovic (75. Ganvoula), Zulj, Holtmann (90.+2 Novothny) - Zoller (89. Bonga).

Sandhausen: Kapino - Nauber, Bachmann, Schirow - Klingmann (53. Scheu), Paurevic (75. Linsmayer), Zenga, Nartey - Biada (84. Pena Zauner) - Behrens, Keita-Ruel.

Schiedsrichter: Reichel (Stuttgart).

Tore: 1:0 Pantovic (29.), 1:1 Behrens (60.), 2:1 Losilla (78.), 3:1 Zulj (87.).