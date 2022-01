Sandhausen. (dpa/lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen verleiht Carlo Sickinger bis zum Saisonende an den griechischen Erstligisten Apollon Smyrnis. Wie der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca am Dienstagabend mitteilte, wolle man dem Mittelfeldspieler so die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln. Bei Smyrnis trifft Sickinger auf den deutschen Coach Marco Grote.

Sickinger war erst im Sommer vom Drittligisten 1. FC Kaiserslautern an den Hardtwald gekommen. Für den Tabellen-16. kam der 24-Jährige seit seinem Wechsel auf sieben Pflichtspieleinsätze. Dabei wurde er fünf Mal eingewechselt.