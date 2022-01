Von Wolfgang Brück

Frankfurt. Das Treffen alter Bekannter – zwischen Alois Schwartz und seinem ehemaligen Arbeitgeber Karlsruher SC – fiel aus. Ein anderes kam zustande. Die Beziehungen von Mikayil Kabaca zu seinem Ex-Verein FSV Frankfurt dürften hilfreich gewesen sein, dem SV Sandhausen kurzfristig einen Testspiel-Gegner zu bescheren. Der Zweitligist gewann am Samstag souverän gegen den Viertletzten der Regionalliga Südwest mit 6:0. Die Tore durch Pascal Testroet (3. und 45. Minute), Christian Kinsombi (16. und 33.), Erik Zenga (11.) und Nils Seufert (34.) fielen bereits im ersten Spielabschnitt.

Das badische Derby war bekanntlich bereits am Freitag wegen gehäufter Corona-Fälle beim Karlsruher SC abgesagt worden. Es wurde für Dienstag, 8. Februar, um 18.30 Uhr, im Wildparkstadion neu angesetzt.

Kabaca verbrachte die meiste Zeit seiner bemerkenswerten Laufbahn als Spieler am Bornheimer Hang. Zwischen 1995 und 2006 bestritt er 230 Spiele in der Regionalliga und Oberliga für den FSV. Er ist Ehren-Spielführer beim hessischen Traditionsverein. Er beendete seine Karriere in Steinbach, Aschaffenburg und Fulda, kehrte danach als Team-Manager nach Frankfurt zurück. Weil er mit außerordentlichem Wissen im administrativen Bereich auffiel, holte ihn Otmar Schork an den Hardtwald. Als der Geschäftsführer im März 2019 ging, stieg Kabaca beim SVS zum Sportlichen Leiter auf.

Christian Kinsombi ist für die Praxis zuständig. Fotos: vaf/dpa

Der 45-jährige Deutsch-Türke, der mit seiner Frau und drei Kindern im mittelhessischen Butzbach lebt, ist ein angenehmer Zeitgenosse, der nicht viel Aufhebens um sich macht.

Dagegen streckte am Samstag Kinsombi mit seinen Toren sichtbar den Finger. Bisher konnte sich der 22-jährige Flügelstürmer, der seit dieser Saison am Hardtwald ist, noch nicht nachhaltig in Szene setzen. Seine Einsatzzeiten – einmal von Beginn an, fünf Mal als Einwechselspieler – sind ausbaufähig. Seine Begabung steht außer Frage. Er wies sie in 52 Drittliga-Spielen mit zwei Toren für den KFC Uerdingen nach. Wie sein drei Jahre älterer Bruder David, der beim Hamburger SV unter Vertrag steht, wurde auch der Sandhäuser beim SV Wehen Wiesbaden und Mainz 05 ausgebildet.

Der Zweitliga-Drittletzte, der am Wochenende davon profitierte, dass der untere Tabellen-Nachbar und nächste Gegner Erzgebirge Aue sein Heimspiel gegen Schalke mit 0:5 verlor, zeigte am Samstag eine ansprechende Leistung, war bemüht, die negativen Eindrücke vom Auftaktspiel gegen Regensburg (0:3) vergessen zu lassen.

Die Torflut versiegte, als Schwartz munter wechselte. Mit Vincent Schwab und Benjamin Frank kamen auch zwei Nachwuchsspieler zum Einsatz.

Neben Torwart Nikolai Rehnen, der am Meniskus operiert werden musste (die RNZ berichtete) sowie den Rekonvaleszenten Rick Wulle und Tim Kister fehlten wegen leichterer Blessuren auch Immanuel Höhn, Dennis Diekmeier und Charlison Benschop. Das Comeback von Julius Biada ist noch nicht absehbar. Der Mittelfeldspieler holt nach monatelanger Zwangspause einen Trainings-Rückstand auf.

Vor der Länderspiel-Unterbrechung – der SVS stellt keine Nationalspieler ab – und dem Spiel gegen Aue am Samstag in einer Woche zog Schwartz ein positives Fazit: "Frankfurt hat in der ersten Halbzeit kein einziges Mal aufs Tor geschossen. Ein höherer Sieg war möglich."

Sandhausen: Drewes (46. Grawe) - Ajdini (72. Franz), Dumic, Zhirov (46. Diakhite), Sicker (46. Okoroji) - Seufert (46. Esswein), Zenga (46. Gaudino), Bachmann (46. Ritzmaier), Soukou (46. Kutucu), Testroet, Kinsombi.

Tore: 1:0 Testroet (3.), 2:0 Zenga (11.), 3:0 Kinsombi (16.), 4:0 Seufert (24.), 5:0 Kinsombi (33), 6:0 Testroet (45.).