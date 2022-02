Der Hamburger SV hat eine lange Geschichte in der Kurpfalz. Hannes Autz (u.l.) war dabei, als vor knapp einem halben Jahrhundert Eppingen die Mutter aller Pokal-Sensationen gelang. Hansi Flick (o.l.) neben seinem Freund Dag Heydecker schenkte Dirk Rittmüller (m.) eine HSV-Tasse, die er extra für die RNZ aus dem Schrank holte und wie es mit Dennis Diekmeier (r.) weiter geht, weiß man nicht genau. Fotos: vaf/wob/privat

Von Wolfgang Brück

Sandhausen/Hamburg. Die Kaffeetasse mit der Raute ist unkaputtbar. So wie die Liebe von Dirk Rittmüller zum Hamburger SV. Schon als Bub verlor der langjährige Team-Manager der TSG Hoffenheim sein Herz an den HSV. Das war damals leichter als heute, bei Größen wie Felix Magath, Manni Kaltz und Horst Hrubesch.

An diesem Samstag (13.30 Uhr) muss der sechsmalige deutsche Meister und Europapokal-Sieger – zum vierten Mal nach dem Bundesliga-Abstieg – beim SV Sandhausen antreten. "Liebe kennt keine Liga", sagt Rittmüller. Der 47-jährige Ziegelhäuser, der jetzt in Sinsheim zu Hause ist, tippt auf ein 2:1. Die Tasse wurde nur fürs Foto hervorgeholt. Sie ist ein Geburtstagsgeschenk vom Bundestrainer persönlich. Damals, vor 20 Jahren, waren Hansi Flick und Dirk Rittmüller Kollegen in Hoffenheim.

Neben Barbara und Dirk Rittmüller wird auch Gerd Dais im Stadion sein. Vor einem Viertel-Jahrhundert hatte der Sandhäuser Aufstiegstrainer HSV-Chefcoach Tim Walter unter seinen Fittichen. "Selbstbewusst war er schon damals", erinnert sich Dais an den Neuzugang aus Durlach. "Nachdem ich ihm klar gemacht habe, dass es bei der SG Dielheim nicht auf Schönspielerei ankommt, sondern es um den Klassenerhalt in der Verbandsliga geht, kamen wir prima miteinander aus", blick der 58-jährige Nußlocher zurück. Mit der Geschichte schaffte es Dais jetzt sogar ins Hamburger Abendblatt.

Walter habe seinen eigenen Kopf, findet Kai Schiller. Der Chefreporter beim Abendblatt mag die ehrliche und direkte Art des 46-jährigen gebürtigen Bruchsalers. Noch mehr mag er den "crazy Fußball", den der HSV unter dem eigenwilligen Trainer spielt. "Es geht brutal nach vorne", sagt Schiller, "auch wenn der HSV nur auf dem dritten Platz steht, in Hamburg herrscht Euphorie."

Dabei standen die Hanseaten in den vorausgegangenen drei Zweitliga-Jahren nach 22 Spieltagen jeweils besser, gingen zweimal als Tabellenführer und einmal als Zweiter in den Endspurt. Doch dann versagten die Nerven. Im Saisonfinale 2020 verspielte der HSV seine letzte Aufstiegschance mit einer legendären 1:5-Heimniederlage gegen Sandhausen.

Jetzt zeigt der Trend nach oben. Seit sieben Spielen ist Hamburg ungeschlagen, inklusive einem 4:3-Pokalsieg beim Bundesligisten 1. FC Köln. "Sie scheinen auf einem guten Weg zu sein", traut Dennis Diekmeier seinem Ex-Verein im vierten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga zu. Nach 172 Bundesliga-Spielen verließ Diekmeier vor drei Jahren den HSV, wurde Kapitän und Publikums-Liebling in Sandhausen. Seine Zukunft ist ungewiss. Alle vermeiden darüber zu reden, wie es weitergeht, wenn im Sommer der gut dotierte Vertrag des 32-jährigen Wahl-Bammentalers ausläuft.

Ein Thema ist dagegen, wie immer wenn die Hansestadt auf die Hopfen-Gemeinde trifft, die mittlerweile entstandene Fan-Freundschaft. Anders als beim Drittliga-Topspiel am Sonntag zwischen Waldhof und Kaiserslautern sind sich die Fans grün. Sie saßen sogar mehrmals in einem Boot. Bei einer Hafenrundfahrt und einer Fahrt auf dem Neckar von Heidelberg nach Neckarsteinach kamen sich die Anhänger der ungleichen Vereine näher. Sandhausen-Fotograf Uwe Schmidt und HSV-Fanfrau Stephanie Franke wurden ein Paar (siehe auch den Bericht in der Rubrik Sportsleute).

Verwoben mit der Region ist das Schicksal der ungleichen Vereine schon lange. Am 26. Oktober 1974, also vor nahezu einem halben Jahrhundert, gewann der VfB Eppingen gegen den Hamburger SV mit 2:1. Es war die Mutter aller Pokal-Sensationen. Mit der Parole "Druff und dawedder" habe der unvergessene Harald Meichelbeck, ein Sandhäuser Ur-Gestein, der damals Eppingen trainierte, die Störzer und Co aufs Feld geschickt, erinnert sich Hannes Autz. "Danach musste sich HSV-Coach Kuno Klötzer anhören: "Jetzt weißt du, wo Eppingen liegt."

Für den Fall, dass es jemand vergessen haben sollte, im August 2018 hängten die Sandhäuser vor dem ersten Gastspiel des renommierten Gegners 50 Plakate rund um den Hamburger Hauptbahnhof auf. Sie zeigten eine Wegbeschreibung: So geht es nach Sandhausen. Die Aktion des damaligen Geschäftsführer Dag Heydecker und der Agentur tailormade aus Neustadt schaffte es bis in die Tagesschau. Die Meisterschafts-Premiere gegen den langjährigen Bundesliga-Dino war zwar gut fürs Image, Punkte brachte sie nicht. Hamburg gewann 3:0. In der Gesamt-Bilanz führt der HSV bei einem Unentschieden mit 4:2-Siegen. Am Samstag kann der Dorfverein nachbessern.