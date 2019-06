Die frühe Führung für den Gegner: Per Kopf erzielt Daniel Reinmuth das 1:0 der FT Kirchheim. Nico Romig, Torwart des SV Rohrbach, kommt mit der Hand noch an den Ball, kann aber nicht klären. Nils Ohlhauser hat sein letztes Tor für den SVR erzielt und wird von Lukas Authenrieth (oben rechts) beglückwünscht, Robin Karolus ist enttäuscht. Fotos: Berthold Gebhard

Von Eric Schmidt

Mühlhausen-Rettigheim. Nur ein Rollator hätte Nils Ohlhauser jetzt noch weiterhelfen können. Der Stürmer des SV Rohrbach konnte keinen Schritt mehr gehen. Als das Spiel vorbei war, sackte der 31-Jährige an Ort und Stelle zusammen. Ganz langsam setzte er sich auf den Rasen und streckte seine Beine aus, um für eine Weile einfach nur liegen zu bleiben. "Mir tut alles weh", sagte Ohlhauser. "Vor allem die Knie."

Ohlhauser hatte alles gegeben. In seinem letzten Spiel für den SVR war er es auch gewesen, der den Ehrentreffer seiner Mannschaft erzielte. Zu mehr reichte es nicht. Mit 1:3 (0:2) verlor der Vizemeister der Fußball-Kreisliga Sinsheim am Samstag die Landesliga-Relegation gegen die Freien Turner Kirchheim - zum achten Mal nach 2016, 2013, 2009, 2005, 2002, 2001 und 2000 mussten sich die Kraichgauer in der Aufstiegsqualifikation geschlagen geben. Es soll einfach nicht sein, die Relegation ist Sisyphusarbeit für den SVR.

Hintergrund > Lukas Authenrieth, Mittelfeldspieler des SV Rohrbach: "In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen ängstlich. In die zweite Halbzeit sind wir gut reingekommen. Ein Tor hätte uns gut getan. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, noch ein Jahr Kreisliga zu spielen." > Oliver Mahrt, Spielertrainer des TSV Neckarbischofsheim: "Ich bin froh, dass [+] Lesen Sie mehr > Lukas Authenrieth, Mittelfeldspieler des SV Rohrbach: "In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen ängstlich. In die zweite Halbzeit sind wir gut reingekommen. Ein Tor hätte uns gut getan. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, noch ein Jahr Kreisliga zu spielen." > Oliver Mahrt, Spielertrainer des TSV Neckarbischofsheim: "Ich bin froh, dass wir die Relegation nicht spielen mussten. Ich steige lieber direkt auf - da verzichte ich gerne auf ein solches Spiel vor großer Kulisse. Es wäre schön gewesen, wenn es Rohrbach geschafft hätte." > Nico Romig, Torwart des SV Rohrbach: "An einem guten Tag halte ich vielleicht den Ball zum 0:1. Aber wenn man so einen Fehler macht wie ich gegen Lützelsachsen, geht man nicht mit so viel Selbstbewusstsein ins Spiel rein. Nach dem dritten Tor war der Ofen aus. Das ist ärgerlich, sehr enttäuschend." (esc)

Dabei hatten sich die Rohrbacher mit dem 4:1 gegen die TSG Lützelsachsen eindrucksvoll ins Finale geschossen. Der Unterschied gegenüber Pfingstmontag: "Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen. Am Montag waren wir auf den Punkt da. Heute hat der letzte Biss, die letzte Entschlossenheit gefehlt", erklärte Nils Ohlhauser. "Ich habe auch die körperliche Präsenz vermisst. Wir waren nicht zwingend genug - das ist zu wenig in so einem Spiel", bestätigte Trainer Joachim Heger und ergänzte: "Das Matchglück wie gegen Lützelsachsen hatten wir dieses Mal nicht."

Das frühe 0:1 durch den Kopfball des hoch aufgeschossenen Daniel Reinmuth hatte den SV Rohrbach vor 900 Schaulustigen in Rettigheim rasch in Zugzwang gebracht (6.). Die einzig echte Chance, den Rückstand wettzumachen, erspielte sich Robin Karolus. Raffiniert legte sich der Torjäger den Ball selbst vor und zog aus rund 18 Metern ab. Benjamin Bähr, der aufmerksame Schlussmann im FT-Tor, musste sich wie ein Expander strecken, um den Ball um den Pfosten zu lenken. "Den hab’ ich schon drin gesehen", sagte Heger.

Er und seine Elf haderten vor allem mit dem zweiten Gegentor, dem 0:2 durch einen Strafstoß von Sergej Bender (45.+3). Foulelfmeter? Diesen Begriff wollte niemand in den Mund nehmen, schon gar nicht Fabian Hack. Kurz vor der Pause hatte der SVR-Verteidiger seinen Gegenspieler Maurice Krämer robust und mit einem Körperkontakt gestellt. Natürlich sei er aggressiv in den Zweikampf rein. "Aber außerhalb des Strafraums. Mein Gegenspieler ist einfach in mich reingelaufen und gefallen", berichtete Hack. Das 0:3 in der 80. Minute durch Marcus Raad bedeutete das Ende aller Aufstiegshoffnungen, das von Christian Heinlein schön vorbereitete 1:3 durch Nils Ohlhauser (87.) kam zu spät.

Hintergrund Chronik eines traurigen Rekords Wie oft der SV Rohrbach schon in der Relegation zur Fußball-Landesliga war? "Ich hab’ aufgehört zu zählen. Oft jedenfalls", sagt Trainer Joachim Heger. Die RNZ hat nachgerechnet - und kam zu einem erstaunlichen Ergebnis. Acht Mal hat es der SVR in den vergangenen 19 Jahren in die Qualifikationsrunde geschafft, zum achten Mal ist er [+] Lesen Sie mehr Chronik eines traurigen Rekords Wie oft der SV Rohrbach schon in der Relegation zur Fußball-Landesliga war? "Ich hab’ aufgehört zu zählen. Oft jedenfalls", sagt Trainer Joachim Heger. Die RNZ hat nachgerechnet - und kam zu einem erstaunlichen Ergebnis. Acht Mal hat es der SVR in den vergangenen 19 Jahren in die Qualifikationsrunde geschafft, zum achten Mal ist er gescheitert. Die Chronik eines traurigen Rekords. > 2000: Der SV Rohrbach wird hinter der TSG Hoffenheim II Vizemeister der Bezirksliga Sinsheim und qualifiziert sich für die Landesliga-Relegation. Am 10. Juni schaltet er in Reichartshausen den VfB Eberbach mit 7:6 nach Elfmeterschießen aus. Im Finale in St. Ilgen setzt es ein 1:5 gegen Türkspor Mannheim. > 2001: Dieses Mal ist schon in der ersten Runde Endstation. Am 2. Juni unterliegt der SVR der SpVgg Baiertal mit 3:4. > 2002: Und wieder nichts. Auch bei seinem Relegations-Hattrick geht der ewige Zweite der Bezirksliga Sinsheim leer aus. Dieses Mal ist es der FC Dossenheim, an dem der SV Rohrbach scheitert. 2:3 heißt es nach 90 Minuten in Nussloch. > 2005: Nach zwei Jahren Landesliga durch die Meisterschaft 2003 ist der SV Rohrbach wieder Bezirksligist - und wird natürlich Zweiter. Weit geht es nicht in der Relegation. Im ersten Spiel gibt es eine 2:3-Schlappe gegen die SG Horrenberg. > 2009: Der SV Rohrbach macht vier Jahre Relegationspause. Dann ist die Elf von Trainer Joachim Heger wieder zurück und wird hinter dem FC Zuzenhausen II Vizemeister. Erneut haben die Kraichgauer kein Glück. Im Halbfinale am 11. Juni in St. Ilgen müssen sie sich dem SC Rot-Weiß Rheinau mit 2:5 nach Elfmeterschießen geschlagen geben. > 2013: Durch ein 1:1 am letzten Spieltag gegen Underdog SG Untergimpern verspielt der SV Rohrbach die Meisterschaft in der Kreisliga an den TSV Michelfeld. Es kommt zum Déjà-vu. Wieder geht’s in St. Ilgen im Halbfinale gegen den SC Rot-Weiß Rheinau, wieder gibt es eine Niederlage. Diesmal heißt es 0:2 nach regulärer Spielzeit. > 2016: Erinnerungen werden wach. Wie 2013 ist der SV Rohrbach vor dem letzten Spieltag Tabellenführer der Kreisliga, wie 2013 hat er beim Saisonfinale Heimrecht - und verliert mit 1:2 gegen den VfB Bad Rappenau. Statt des SVR wird der TSV Obergimpern Meister. Die Rohrbacher versuchen sich erneut in der Relegation und erreichen erstmals seit 16 Jahren den zweiten Level - in Teil eins der Aufstiegsrunde in St. Ilgen schlägt die Elf von Joachim Heger den Mannheimer Vizemeister SpVgg Wallstadt mit 4:2. Dem starken Auftritt vom 4. Juni folgt am 12. Juni das Finale in Mauer. Der SVR liegt zur Pause 0:2 zurück, schafft aber durch Christian Flaig und Emmanuel Häde den 2:2-Ausgleich. In der Verlängerung fällt vier Minuten vor dem Ende das 2:3. > 2019: Auch der achte Anlauf scheitert. Der SV Rohrbach gewinnt im Halbfinale mit 4:1 gegen die TSG Lützelsachsen, es folgt ein 1:3 gegen die FT Kirchheim. (esc)

Auch wenn die Freien Turner verdient gewannen: Es wäre mehr drin gewesen für den SV Rohrbach, vor allem in Bestbesetzung - mit Rico Unser und Marvin Ziegler. "Wenn wir komplett gewesen wären, hätte es anders laufen können. Rico und Marvin sind zwei Spieler, die die Mannschaft pushen können", sagte Joachim Heger und stellte fest: "Letztlich waren wir zu brav. Unsere erste Gelbe Karte haben wir in der 84. Minute bekommen. Das sagt einiges."

Heger unternimmt nun den nächsten Anlauf. Viel Zeit, um auszuruhen, bleibt nicht. Nach der Saisonverlängerung mit zwei Relegationsspielen in 14 Tagen hat der SV Rohrbach nur dreieinhalb Wochen Sommerpause. Bereits am 9. Juli beginnt die Vorbereitung. Nicht mehr mit von der Partie ist Nils Ohlhauser, der künftig beim Heidelberger Kreisligisten SG-SV Lobbach auf Torejagd geht.

Nicht weggehen, aber für einige Zeit ausfallen werden weitere wichtige Kicker. Lukas Authenrieth legt im Rahmen seines Logistik-Studiums ein Auslandssemester in Australien ein - für ein halbes Jahr ist er an der Gold-Coast-University nördlich von Brisbane zu Gast. Die Hinrunde in der Heimat findet ohne ihn statt. Marvin Ziegler muss an der Hüfte operiert werden, auch Neuzugang Marc Heller (SV Reihen) ist angeschlagen und könnte wegen Knöchelproblemen unters Messer kommen. Die Ziele bleiben dennoch ehrgeizig. "Relegation können wir nicht. Also müssen wir es direkt versuchen", sagt Heger. Dabei helfen wird Robin Karolus. Auf den Torschützenkönig der Kreisliga Sinsheim sind inzwischen höherklassige Klubs aufmerksam geworden, der 25-Jährige will aber weiterhin beim SVR für Tore und Furore sorgen. "Er bleibt. Er hat zugesagt, und Robin ist nicht der Typ, der einfach wegläuft", stellt Heger klar.

Nils Ohlhauser wird aus der Ferne beobachten, was passiert. An seine Zeit in Rohrbach denkt er gerne zurück, es waren schöne, aufregende sechs Jahre beim SVR. "Ich bin zwei Mal aufgestiegen, zwei Mal abgestiegen und war zwei Mal in der Relegation", sagt der Routinier und betont: "Ich würde den SV Rohrbach als meinen Heimatverein bezeichnen." Den Rasen in Rettigheim wird er übrigens bald wiedersehen - mit seinem neuen Verein, der SG-SV Lobbach, die ein Gegner des Kreisliga-Aufsteigers TSV Rettigheim sein wird. Wo das Tor in "Rettich" steht, weiß Ohlhauser. Nur gewinnen würde er dort mal gerne.