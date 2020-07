Von Achim Wittich

Heidelberg. Mit 50 hat man noch Träume. Das dachte sich auch Andreas Stähle. Der in der Metropolregion seit vielen Jahren bestens bekannte Triathlet vom SV Nikar nahm jetzt eine ganz besondere Herausforderung an und machte sich vom Ausgangspunkt in Bad Wimpfen aus auf den Weg, um den Neckarsteig bis nach Heidelberg an einem Stück zu durchlaufen.

Stähle startete zur Sommersonnenwende am 20. Juni zu seinem "längsten Tag des Jahres" um 4.30 Uhr ganz alleine – und hatte inklusive einiger kleiner "Verirrungen" nach unendlich langen 131,7 Kilometern, 4083 Höhenmetern und 16:27 Stunden seinen Traum wahr gemacht.

"Das wurde am Ende schon zäh und ich war schon wahnsinnig müde, aber ich wollte unbedingt finishen", erzählt der sympathische Ausdauerspezialist mit einem Schmunzeln beim RNZ-Gespräch.

Naturerlebnis: Andreas Stähle in der Margaretenschlucht bei Neckargerach. Foto: zg

Am Dilsberg sei er schon "ziemlich platt gewesen", erinnert sich der Inhaber einer Schreinerei in Handschuhsheim an die Quälerei zurück, doch Stähle ist ein Mann mit Nehmerqualitäten und schafft es, mit positivem Denken die zwangsläufig aufkommenden Krisenmomente und Zweifel zu überwinden. "Dann freust du dich eben über die Natur, hältst den Kopf unter den Brunnen und dann geht’s weiter", lacht Stähle und verrät noch ein weiteres Erfolgsgeheimnis, um sich nicht einfach am Streckenrand niederzulassen, aufzugeben und die Tortur zu beenden: "Du weißt eben, dass es auch immer wieder einen schönen Moment gibt."

Der war beim Sonnenuntergang in "Alt Heidelberg, du feine" gekommen, die Freude beim Erreichen des Zieles entschädigte ihn für die Strapazen. Im Nachhinein kann der am Klingenteich, also unweit vom Neckarsteig wohnhafte Stähle, seinen Parforceritt entspannt kommentieren: "Das war halt ein Genussding." Vier Wochen vor dem entscheidenden Tag war Stähle die zweite Hälfte der Steigs ebenfalls im Alleingang abgelaufen und konnte zufrieden feststellen: "Es geht."

Doch dass es "gehen" würde, war in Anbetracht der gesundheitlichen Probleme in den vergangenen Jahren für Stähle keineswegs sicher gewesen. 2010 noch lief er beim Heidelberger Halbmarathon, den der glänzende Schwimmer 1985 im zarten Alter von 15 Jahren erstmals absolvierte, als Fünfter durchs Ziel. Doch dann machte der Rücken einfach nicht mehr mit. Die Bandscheibe und der Ischias-Nerv bereiteten immer wieder Probleme. Stähle, der auch beim Heidelberger Triathlon stets vorne mitmischte, durchlitt schwierige Zeiten.

Doch aufgeben ist eben nicht das Credo des Kämpfers und im Frühjahr des vergangenen Jahres "habe ich wieder angefangen" mit dem Lauftraining. Der Körper spielte von nun an zum Glück wieder mit, auch wenn jetzt die Zeit der ganz schnellen Marathonrennen – Stähle stürmte 2009 beim Frankfurt-Marathon in 2:34 Stunden an der Festhalle ins Ziel – der Vergangenheit angehört.

Bei der Vorbereitung lässt sich der Extremsportler übrigens nicht mehr "zum Sklaven eines Trainingsplans" machen.

Mit zunehmenden Alter kommt ein bisschen mehr Gelassenheit hinzu und Intervallrunden am Olympiastützpunkt sind nicht mehr angesagt.

"Auf fünf Einheiten in der Woche komme ich schon, gehe drei bis viermal laufen und bin ein- bis zweimal mit dem Mountainbike unterwegs. Ich finde es jetzt vor allem schön, am Morgen einfach mal loszulaufen und zu schauen, wie weit ich komme", sagt Stähle und will auf jeden Fall noch den Inferno-Triathlon in der Schweiz in seine Sammlung außergewöhnlicher Wettkämpfe aufnehmen. Auch der Gelita Trailmarathon am 4. Oktober würde ihm am Herzen liegen. Bisher wurde die Veranstaltung noch nicht offiziell abgesagt.

Wir sind gespannt und sicher, dass uns Andreas Stähle noch viele Male "über den Weg laufen wird".