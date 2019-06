Von Daniel Hund

Leimen. An den Wänden hängen Bilder, handsigniert von einer Dame, die einst als Rohdiamant kam und als angehender Weltstar wieder ging: Noch heute ist Steffi Graf im Leimener Leistungszentrum allgegenwärtig. Genau wie Boris Becker und Anke Huber schwitzte sie dort im Kraftraum, trainierte auf den Sandplätzen oder übte im Konditionsraum. In Leimen wurde der Grundstein für ihre Mega-Karriere gelegt. Trainer-Legende Boris Breskvar hatte da einst das Kommando, formte Steffi zur Gräfin. Ebenfalls mittendrin statt nur dabei war damals Susanne Schaffner, 57, die heute als Verbandstrainerin für den badischen Tennis Verband arbeitet. Im Gespräch mit der RNZ erinnert sie sich an die gemeinsame Zeit mit Steffi Graf

Susanne Schaffner, Sie haben zwei Jahre zusammen mit Steffi Graf in Leimen in einer Gruppe trainiert. Da gibt es doch bestimmt viele Geschichten zu erzählen...

Natürlich. Steffi war die jüngste Spielerin von uns allen. Zum Verglich: Ich bin Jahrgang 1962, Steffi ist sieben Jahre jünger. Vor allem an eine gemeinsame Zeit in den Osterferien kann ich mich noch gut erinnern. Wir wollten damals nach Jugoslawien ins Trainingslager, das musste aber wegen der damals angespannten politischen Lage abgesagt werden. Also kam Steffis Vater Peter auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht täglich mit Steffi in Brühl trainieren könne. Ich wurde dann jeden morgen abgeholt und wir haben drei Stunden trainiert, zu Mittag gegessen, zusammen andere Dinge gespielt und dann nachmittags wieder drei Stunden Tennis geübt.

Und wie war das so, mit ihr zu trainieren?

Sehr intensiv. Meistens hat Peter Graf irgendwann gesagt: ’So, das reicht jetzt für heute’. Steffi hat das aber nicht akzeptiert und wollte unbedingt noch weiter machen. Immer weiter.

War es dieser Ehrgeiz, der sie ausgezeichnet hat?

Auf jeden Fall. Ihr Wille und Ehrgeiz waren einfach unglaublich. Das hat sich auch immer wieder gezeigt, wenn wir in Leimen im Konditionsraum Übungen gemacht haben. Da ist es schon mal vorgekommen, dass Steffi eine Übung nicht ausführen konnte. Das hat sie immer sehr geärgert. Sie ist dann nach Hause gegangen und hat für sich alleine genau diese Übung einstudiert. Am nächsten Tag kam sie dann ins Leistungszentrum und wollte uns allen zeigen, dass sie es eben doch kann.

Hintergrund > 14. Juni 1969: Stefanie Maria Graf erblickt als erstes Kind des Ehepaars Heidi und Peter Graf in Mannheim das Licht der Welt. > 1975: Graf spielt mit sechs Jahren ihr erstes "Jüngsten-Turnier" in München. Sie gewinnt direkt. > 19. Oktober 1982: Graf gibt beim Hallenturnier in Filderstadt ihr Profidebüt und verliert in der ersten Runde gegen Tracy Austin. > [+] Lesen Sie mehr > 14. Juni 1969: Stefanie Maria Graf erblickt als erstes Kind des Ehepaars Heidi und Peter Graf in Mannheim das Licht der Welt. > 1975: Graf spielt mit sechs Jahren ihr erstes "Jüngsten-Turnier" in München. Sie gewinnt direkt. > 19. Oktober 1982: Graf gibt beim Hallenturnier in Filderstadt ihr Profidebüt und verliert in der ersten Runde gegen Tracy Austin. > 21. November 1983: Graf rückt unter die Top 100 der Weltrangliste. > 11. August 1984: Graf gewinnt als jüngste Teilnehmerin das Einladungsturnier bei den Olympischen Spielen in Los Angeles. > 8. Mai 1985: Graf steht erstmals unter den ersten Zehn in der Weltrangliste. > 13. April 1986: Graf gewinnt in Hilton Head Island ihr erstes Profiturnier. > 19. Mai 1986: Bei den German Open schlägt Graf in Martina Navratilova erstmals eine aktuelle Nummer eins der Welt und gewinnt ihr erstes WTA-Turnier auf deutschem Boden. > Dezember 1986: Graf wird erstmals zu Deutschlands Sportlerin des Jahres gewählt. Insgesamt gewinnt sie die Wahl fünfmal - so oft wie keine andere. > 6. Juni 1987: Graf gewinnt bei den French Open erstmals ein Grand-Slam-Turnier. Im Finale bezwingt sie Martina Navratilova in drei Sätzen. > 4. Juli 1987: Graf steht erstmals im Finale von Wimbledon und unterliegt Martina Navratilova. > 17. August 1987: Durch einen Sieg beim Turnier in Manhattan Beach wird Graf erstmals die Nummer eins der Weltrangliste und übernimmt damit als erste Europäerin die Spitzenposition. > 23. Januar 1988: Graf gewinnt nach einem Finalsieg gegen Chris Evert erstmals die Australian Open. > 4. Juni 1988: Graf gewinnt ihren zweiten French-Open-Titel. Im Finale fertigt sie Natalia Zwerewa in 32 Minuten mit 6:0, 6:0 ab, bis heute der schnellste Finalsieg in der Grand-Slam-Geschichte. > 2. Juli 1988: Graf triumphiert erstmals auf dem heiligen Rasen von Wimbledon. 10. September 1988: Graf vollendet mit dem Sieg bei den US-Open erst als dritte Spielerin den Grand Slam. > 1. Oktober 1988: Graf wird in Seoul Olympiasiegerin, der Golden Slam ist geboren. > 30. April 1993: Monica Seles wird bei einem Anschlag in Hamburg verletzt. Dadurch rückt Graf wieder auf Platz eins der Weltrangliste nach vorne. > 8. Juni 1996: Graf gewinnt bei den French Open ihren 19. Grand-Slam-Titel und überholt damit Martina Navratilova und Chris Evert in der ewigen Bestenliste. 5. Juni 1999: Graf gewinnt ihren letzten von insgesamt 22 Grand-Slam-Titeln. Bei ihrem sechsten French-Open-Sieg triumphiert sie im Finale gegen die neue Nummer eins Martina Hingis. Der Erfolg ist ihr letzter von 107 Turniersiegen. 13. August 1999: Steffi Graf gibt im Alter von 30 Jahren als Nummer drei der Welt ihr Karriereende bekannt. 22. Oktober 2001: Graf heiratet den achtmaligen Grand-Slam-Sieger Andre Agassi in Las Vegas.

Sie spielten beide zusammen für den Heidelberger TC in der Bundesliga...

Ja, das stimmt. Allerdings war ich dann irgendwann eher die Ersatzspielerin. Denn da waren ja ganz viele Weltstars im Team. Aber an eine Geschichte erinnere ich mich noch ganz gut (lacht). Da ging es um die deutsche Meisterschaft und es war abzusehen, dass Steffi auf eine Linkshänderin treffen wird. Ich selbst war da eigentlich von der Uni aus bei einem Fußball-Turnier in Berlin, kam aber zurück, um sie einzuspielen, weil ich eben auch Linkshänderin bin. So konnten wir das vorher ganz gut simulieren.

Es ist nicht übertreiben, wenn man Steffi Graf als beste Spielerin aller Zeiten bezeichnet, oder?

Auf keinen Fall. Sie ist die beste. Ihre Konzentrationsfähigkeit und dieser unbedingte Wille sind phänomenal. Trotzdem war sie aber sehr, sehr bescheiden. Sie ist für mich die Vorzeigesportlerin schlechthin. Bei Turnierreisen saß sie immer im Auto und hat sofort ein Buch aufgeklappt. Steffi hat sich ganz bewusst auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Eine perfekte Ernährung, was für damalige Verhältnisse schon außergewöhnlich war, und täglich zehn bis zwölf Stunden Schlaf waren für Steffi schon früh selbstverständlich. Ihr Vater war vom Erfolgsweg seiner Tochter früh überzeugt. Ich weiß noch genau, wie er eines Tages auf die Anlage des HTC kam und sagte: ’Meine Tochter wird die Nummer eins der Welt’. Damals war Steffi zwölf und alle haben gelacht...

Junge Sportler können sich an ihr also nach wie vor ein Beispiel nehmen...

Definitiv. Von Steffi können sie sich viel abschauen. Neben dem unbändigen Willen vor allem auch, dass sie es gehasst hat, zu verlieren. Diese Eigenschaft kann man nicht lernen und man muss sie besitzen, wenn man solch einen Erfolg haben möchte. Boris Becker und Anke Huber hatten sie auch.

Wann haben Sie sich denn zum letzten Mal gesehen?

Das ist schon lange her. Aber Steffi kennt mich noch, ganz sicher. Im späteren Verlauf ihrer Karriere hat sie auch häufiger mit meinem Bruder Frank trainiert, der Bundesliga-Spieler beim TC Rüppurr und bei Grün-Weiss Mannheim war.