Von Johannes Blem

St. Leon-Rot. Zielen, Anlauf, Schuss und – nein, kein Tor. Aber eingelocht. Wenn alles glattläuft, lautet so die Reihenfolge bei einer Kombination der beiden Sportarten Fußball und Golf: dem Fußballgolf. Getreu dem Motto "Das Runde muss ins Runde" wird dabei versucht, das Leder mit möglichst wenigen Schussversuchen durch verschiedene Hindernisse bis in ein Zielloch zu schießen.

"Das klingt doch gar nicht so schwer", ist mein erster Gedanke. Mit elf Jahren eigener Kick-Erfahrung aus der Jugend gehe ich optimistisch gestimmt zum Treffen mit zwei prominenten Vertretern der nationalen Fußballgolf-Szene: Laura Rolli und Michael Wickenheißer. Sie, amtierende Weltmeisterin und vierfache Deutsche Meisterin, und er, amtierender Deutsche Meister, bilden in ihrer Sportart gewissermaßen das Pendant zur jungen Birgit Prinz und Leon Goretzka.

Wie funktioniert Fußball-Golf? Redaktion: Johannes Blem / Kamera & Produktion: Sophia Stoye

Gemeinsam spielten wir eine Runde auf dem Platz ihres Heimatvereins in St. Leon-Rot, dem Fußballgolf Club Rhein-Neckar.

Laura Rolli ist amtierende Weltmeisterin und vierfache Deutsche Meisterin, Michael Wickenheißer amtierender Deutsche Meister. Screenshot: Stoye

"Beim Fußballgolf ist die mentale Stärke entscheidend", erklärt Rolli auf dem Weg zur ersten Bahn, "sie ist wichtiger als fußballerisches Talent." Der Werdegang der 25-Jährigen beweist dies eindrucksvoll. Ursprünglich als Leichtathletin aktiv, gelangte sie vor sechs Jahren durch einen Familienausflug zum Fußballgolf. Nach drei nationalen Titeln folgte im Juli in Tschechien der WM-Pokal sowie zwei Monate später die vierte Deutsche Meisterschaft.

Anders als Rolli sammelte Wickenheißer einst reichlich Erfahrung auf dem Rasen-Rechteck. Für den FCA Walldorf lief er in der Verbandsliga auf. Als das Knie nicht mehr wollte, tauschte er 2017 das Tornetz mit der Golffahne. "Das Wichtigste ist, dass ich immer noch gegen einen Ball treten kann", lacht der 31-Jährige. Nach dem Vize-Titel 2018 verwies er in diesem Jahr Vereinskollege Philipp Kunkel auf den zweiten Platz und setzte sich die nationale Krone auf. Bei seiner WM-Premiere belegte er einen respektablen 18. Rang.

Johannes Blem beim Abschlag auf dem "Green". Screenshot: Stoye

Wickenheißer führt aus: "Fußballer müssen oft erst lernen, dass Fußballgolf eine ganz eigene Sportart ist. Sie nutzen anfangs zu viel Kraft. Gerade beim Einlochen gilt das Credo ‚Weniger ist mehr‘." Wie wahr. Nachdem die Routiniers am ersten Loch ihre Kugeln aus wenigen Metern mühelos versenkt haben, verspüre ich plötzlich leichte Nervosität – und prompt saust mein zu fest getretener Ball über den Lochrand hinweg. Mentale Stärke und "Weniger ist mehr", ich verstehe.

Im Laufe der folgenden Bahnen und mit zunehmender Schwierigkeit der Hindernisse revidiere ich meinen initialen Gedanken zu dieser Sportart natürlich ganz schnell. Mit strategischer Vorbereitung und einem Höchstmaß an Präzision schaffen es die beiden Profis immer wieder in beeindruckender Manier, das Leder um Biegungen, durch Tunnel und über Baumstämme in das nunmehr erstaunlich klein erscheinende Loch zu bugsieren. Faszinierend ist insbesondere Rollis Einloch-Technik: Die Karlsruherin nutzt die Spitze ihres Schuhs. In Fußballerkreisen etwa als unpräzise "Bauernspitz" verpönt, rollen Rollis Piken-Puts wie an der Schnur gezogen gen Ziel.

Gerade beim Einlochen bringt weniger Kraft oft mehr. Screenshot: Stoye

Abseits aller Erfolge bereitet der Sport der Wirtschaftspsychologiestudentin und dem Betriebswirt auch einfach riesigen Spaß. "Egal ob jung oder alt, hier kann jeder sein Geschick unter Beweis stellen", sagt Rolli. "Und man knüpft viele neue Kontakte. Es ist einfach eine tolle Gemeinschaft", fügt der in Reilingen wohnhafte Wickenheißer hinzu.

Am letzten Loch unserer Runde schlägt schließlich noch meine persönliche Sternstunde. Am "Vulkan", einem 1,20 Meter hohen Hügel mit dem Zielloch als Krater, schlage ich die amtierende Weltmeisterin um drei Schüsse. Zugegeben, Rollis Konzentration und Ernsthaftigkeit waren nicht mehr auf seriösem Niveau. Aber das muss ich ja nicht erwähnen, wenn ich meinen Enkelkindern mal davon erzähle.