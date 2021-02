Von Eric Schmidt

Angelbachtal. Ihn selbst hat es nicht erwischt – Gott sei Dank. Dass in dem Alten- und Pflegeheim, das er betreibt, sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter an Corona erkrankt waren, war für Thorsten Barth schlimm genug. "So etwas möchte man nicht erleben", sagt der 47-Jährige aus Angelbachtal.

Fußball? Der ist für den Trainer des FC Badenia St. Ilgen augenblicklich weit, weit weg. Nach Ende dieser Saison wird der Coach den Klub aus dem Kreis Heidelberg verlassen und – vielleicht – irgendwo anders neu einsteigen. Derzeit prüft Barth Angebote, unter anderem das eines Landesligisten. Bald soll die Entscheidung fallen.

Was seine Entscheidung erschwert, ist Corona. Seit Ende Oktober ruht der Ball im Amateurfußball, der FC St. Ilgen hat sich vor 121 Tagen mit einem 0:1 bei der SG HD-Kirchheim in die Zwangspause, die eine große Herbst-, Winter- und Frühlingspause ist, verabschiedet. Laune macht das nicht. Thorsten Barth gibt zu: "Langsam vergeht einem die Lust. Wenn man ehrlich ist, machen wir mehr Pause, als dass wir spielen. Wir hängen nur noch in der Warteschleife, man kann nichts mehr planen. So will ich als Trainer nicht arbeiten."

Ginge es nach ihm, würde er die Saison sofort abbrechen und annullieren. Dass es geht, machen die meisten anderen Sportarten vor. "Ich finde es toll, wie es die Handballer gemacht haben", sagt Barth. Der Amateurfußball hingegen spielt auf Zeit, er "fährt auf Sicht", wie es der Badische Fußballverband (bfv) gerne nennt. Für Barth ist es eher ein "Rumgeeiere" und "Rumgebubbele", er spricht von "Hinhaltetaktik". "Ich weiß nicht, warum sich die Fußballer wieder so schwer tun", erklärt der FC-Coach und ergänzt: "Wir in St. Ilgen haben neun Spiele absolviert. Das kann man doch nicht werten, das ist doch Käse. Oder eine Einfachrunde. Das hat alles nichts mehr mit Fußball zu tun." Dass bei einem Re-Start vielleicht nur zwei Wochen Vorbereitungszeit möglich wären, ist für den Coach ein Unding. "Jeder, der von Fußball Ahnung hat, weiß, dass das nicht geht. Wir haben ein halbes Jahr nichts mehr gemacht. Da kannst du nicht nur zwei Wochen trainieren, das macht keinen Sinn."

Wenn er wieder irgendwo als Trainer beginnt, dann bei einem Verein, bei dem alles passt. Die Infrastruktur. Das Sportgelände. Die Ambitionen. Er, der mit dem TSV Michelfeld Meister und Kreispokalsieger geworden und mit dem FC St. Ilgen in die Landesliga aufgestiegen ist, will nicht nur da sein, damit ein Verein einen Trainer hat. "Ich habe den Eindruck, dass viele Vereine nur von heute auf morgen leben." Das sei nicht seine Welt. "Ich bin erfolgsbesessen. Ich will etwas bewegen", betont Barth. Ob er sich auch eine Rückkehr in den Kreis Sinsheim vorstellen könnte? Nicht ausgeschlossen. Allerdings: "Es gibt nicht viele Vereine, die interessant wären." Für Barth steht fest: Ein gewisses Niveau sollte sein neuer Verein schon haben: "Landesliga oder Kreisliga – drunter mach‘ ich’s nicht."