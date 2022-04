Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Während der letzten beiden Jahre konnte der Sport nur unter erheblich erschwerten Bedingungen und oft überhaupt nicht stattfinden. Das Coronavirus und die von der Landesregierung verfügten Einschränkungen für einen normalen Sportbetrieb haben die Vereine und Verbände stark belastet. Dennoch zog der Vorstand der Sportregion Rhein-Neckar, die 2024 zwanzig Jahre alt wird, bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Business Club des Heidelberger SNP Domes eine positive Bilanz.

Der Vorsitzende Professor Dr. Eckart Würzner (60) lobte die Funktionierenden der Vereine im Dreiländereck von Nordbaden, der Vorderpfalz und Südhessen für die unendliche Geduld und große Disziplin, mit der sie den oft kurzfristig veränderten Vorgaben der Politik und der Gesundheitsbehörden Folge geleistet haben und bedauerte, dass die Kommunikation verbesserungswürdig gewesen sei. Der Heidelberger Oberbürgermeister blickte zuversichtlich in die Zukunft und gab wie die Geschäftsführerin Stephanie Wirth der Hoffnung Ausdruck, dass mit dem Abflauen der Infektionen ein planbares und reguläres Sporttreiben bald wieder möglich sein könne.

Die Sportregion mit ihren 201 Mitgliedsorganisationen, von denen 55 präsent und stimmberechtigt waren, war erstmals im SNP Dome zu Gast. Manager Holger Schweikardt stellte die Sport- und Konzerthalle, die 5000 Besuchern Platz bietet und rund 28 Millionen Euro gekostet hat, kurzweilig vor; manche Delegierten nutzten den Abend, um den MLP Academics ein wenig beim Basketball-Training zuzuschauen, bevor im Business Club Pausengetränke, Kartoffelsuppe und Currywurst serviert wurden.

Die Sportregion, deren Gremien zwei Jahre lang virtuell (und damit kostensparend) getagt hatten, startet aus der Pandemie mit einer Netzwerk-Veranstaltung für Vereine und Verbände, einem interkommunalen Austausch am 1. Juni in Speyer und einem Unternehmer-Netzwerk am 21. September, bei dem sich Firmenchefs treffen mögen, denen der Sport in der Region am Herzen liegt. Außerdem werden acht Kommunen der Sportregion Gastgeber für Nationalmannschaften sein, die 2023 an den Special Olympics in Berlin teilnehmen werden, und bereits am 14. November 2022 findet die nächste Verleihung des Sport Award Rhein-Neckar im Mannheimer Rosengarten statt. Wie von Cheforganisator Frank Schlageter zu erfahren war, wird gegenwärtig schon fleißig am Abendprogramm gebastelt. Informationen gibt es auf www.sportregion-rhein-neckar.com.

Im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris ließ Daniel Strigel, der Leiter des Olympiastützpunkts Metropolregion Rhein-Neckar, wissen, dass die Bildung des "Teams Paris" mit 43 Aktiven aus elf Sportarten bereits weit fortgeschritten sei und das "Team Tokio" bei Olympia 2020 in 2021 mit 38 Teilnehmenden, zwei Gold- und einer Bronzemedaille sowie 25 Top-10-Platzierungen sehr gut abgeschnitten habe.

Schatzmeister Gerhard Schäfer legte eine außergewöhnliche Bilanz vor. Weil pandemiebedingt viele Aktivitäten ausgefallen waren, überstiegen die Einnahmen von 212.874 Euro die Ausgaben von 162.182 Euro um 50.692 Euro, womit das Vereinsvermögen per 31. Dezember 2021 auf 143.382 Euro anwuchs. Der Haushalt für 2022 sieht Einnahmen von 177.302 Euro und Ausgaben von 243.819 Euro vor, womit der Kassenbestand – vor allem durch die Schaffung einer Videoplattform für die 75 Bundesliga-Vereine der Region – abgeschmolzen wird.

Sämtliche Entscheidungen wurden ohne Gegenstimmen getroffen. Bei den von Mannheims Sportkreis-Vorsitzender Dr. Sabine Hamann geleiteten Neuwahlen gab es ein paar Enthaltungen von Vorstandsmitgliedern, die sich nicht selbst wählen wollten. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Eckart Würzner, der in seine sechste Wahlperiode geht, den stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Ulrich Becker (Sportbund Pfalz), Ralph Eisenhauer (Stadt Mannheim), Gregor Greinert (Alugha GmbH) und Professor Dr. Henning Plessner (Uni Heidelberg) sowie dem Schatzmeister Gerhard Schäfer (Sportkreis Heidelberg). Dieser wird von den Kassenprüfern Gert Bartmann (Stadt Heidelberg) und Wolfgang Köllner (Stadt Ludwigshafen) kontrolliert.

Dem erweiterten Vorstand gehören 18 Persönlichkeiten an. Neu sind Kristian Baumgärtner (TSG 1899 Hoffenheim), Timo Horst (Stadt Worms), Joachim Kunkel (Kreis Bergstraße) und Dietmar Seefeldt (Kreis Südliche Weinstraße).