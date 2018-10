Sinsheim. (esc) Ein RNZ-Leser hatte es besonders eilig. Bereits um 9.06 Uhr, sechs Minuten nach Öffnung des Wahl-Portals im Internet, gab er seine Stimmen zur Sportlerwahl 2018 statt. Dem schnellen Mann sollten viele, viele andere Leserinnen und Leser folgern.

Es zeigt: Die Sportlerwahl, die der Sportkreis Sinsheim in Zusammenarbeit mit der RNZ veranstaltet, ist beliebt wie eh und je. Nach den Frauen sind heute die Herren an der Reihe. Insgesamt sechs Kandidaten sind am Start - drei von ihnen haben die Sportlerwahl schon einmal gewonnen. Hilmar Leuck, der Titelträger von 2017, ist ebenso mit von der Partie wie Felix Mairhofer, der Sportler des Jahres 2016 und 2015, und Jürgen Dörtzbach, der sich im letzten Jahrzehnt gleich mehrmals an die Spitze setzte.

Nein, ein Selbstläufer wird das Rennen um Platz eins für die drei Arrivierten nicht. Die Konkurrenz ist groß: Drei Neulinge mischen das Feld kräftig auf. Da ist zum einen Edwin Baitinger, der Goldjunge des Goju-Ryu Karateverein Eppingen, da sind zum anderen Adrian Zoller, der Bronze bei der Rollkunstlauf-Europameisterschaft auf den Azoren holte, und Luis Himmelstein, der erfolgreiche Leichtathlet des TV Sinsheim. Was besonders ins Auge sticht: Die Sportlerwahl 2018 ist ein Wettstreit der Generationen - hier die Routiniers aus dem Kreis der Schützen, dort die jungen, aufstrebenden Asse aus der Leichtathletik, dem Rollkunstlauf und Karatesport.

Das Mitmachen lohnt sich: Unter den Einsendern werden attraktive Preise verlost. Gewertet werden nur Original-Stimmzettel, Kopien und Faxe sind ungültig. Einsendeschluss ist Montag, der 5. November. Der Ehrungsabend für die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften steigt am Donnerstag, 15. November, in Reicharthausen.

Hilmar Leuck

Hilmar Leuck. Foto: Becker

Er besitzt die Stärke, sich auf den entscheidenden Moment fixieren zu können. Die Nervosität früherer Jahre kann er mittlerweile verdrängen: "Seit ich mit dem freihändigen Schießen aufgehört habe, ist dies der Fall", sagt Hilmar Leuck. So auch bei den diesjährigen deutschen Meisterschaften der Kleinkaliber-Sportgewehr-Auflageentscheidungen vor wenigen Tagen in Hannover. Leuck blendete aus, dass die lange Wettkampfsaison zuvor nicht unbedingt optimal verlaufen war und er mitunter äußerst knapp an einer besseren Platzierung vorbeischrammte.

Was auf dem niedersächsischen Schießstand zählte, wo Hilmar Leuck 2017 mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft seinen ersten ganz großen Erfolg gefeiert hat, war die Konzentration auf die anstehenden Schüsse, auch wenn das bereits morgens um 8 Uhr der Fall war. Und es klappte - 316,1 Ringe prangten nach 30 Schuss auf der Anzeigetafel. "Mit der Leistung war ich sehr zufrieden", sagt Leuck. Am Abend konnte der Angelbachtaler dann dafür die Silbermedaille bei den Senioren V über die 100-Meter-Distanz in Empfang nehmen. Gold hatte er um die Winzigkeit eines Zehntels verpasst. Dieses Pech blieb im tags darauf treu. Ebenfalls um diesen kleinsten möglichen Abstand wurde der über die 50-Meter-Distanz Vierter. Der 77-Jährige konnte jedoch noch einmal aufs Podest gerufen werden. Zusammen mit Jürgen Dörtzbach, Theo Ziehmann und dem Senioren III-Team des SV Diana Eschelbach erhielt er Bronze.

Drei Titel gab es bei den Landesmeisterschaften: Gold mit dem Kleinkaliber-Sportgewehr 100-Meter-Auflage im Diana-Team zusammen mit Jürgen Dörtzbach und Theo Ziehmann, Mannschaftsgold mit dem Kleinkalibergewehr über die 50 Meter, Gold mit dem Kleinkaliber-Gewehr auf die 50 Meter . "Wenn ich gesund bleibe, möchte ich meine Leistungen im nächsten Jahr wiederholen", blickt der "zackige" 77-Jährige in die nahe Zukunft. (app)

Felix Mairhofer

Felix Mairhofer. Foto: imago

Es ist Silber. Silber, das Gold wert ist für Felix Mairhofer. Mit dem zweiten Platz, den der junge Dreispringer aus Eppingen bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Nürnberg belegte, festigte er seine Spitzenstellung in der nationalen Sprungelite. "Es ist vielleicht nicht die emotionalste Medaille, die ich gewonnen habe. Aber sicherlich die wertvollste", sagt der 24-Jährige.

Der dritte Versuch war’s. Mit dem dritten Versuch vor 15.000 Schaulustigen im Max-Morlock-Stadion sprang Mairhofer aufs Treppchen. Es war ein weiter Satz, der weiteste in seiner bisherigen Karriere. 15,79 Meter bedeuteten neue persönliche Bestleistung. "Man spürt sofort, ob ein Versuch gut ist, wie man den Boden trifft und die Geschwindigkeit rübernimmt", erklärt der deutsche Vizemeister. Silber in Nürnberg krönte eine starke Saison. Süddeutscher Meister im Dreisprung. Süddeutscher Meister im Weitsprung. Dazu Gold und Bronze im Drei- und Weitsprung bei den Ba-Wü-Meisterschaften. Es lief rund beim zweifachen Sportler des Jahres.

Warum er so erfolgreich war 2018? "Nach meinem Bachelor hatte ich wieder mehr Zeit zum Trainieren", erklärt Mairhofer. Im September ist er von der LG Region Karlsruhe zur TSG Weinheim gewechselt, nahe seine Studienorts Mannheim, wo er in der Trainingsgruppe von Coach Holger Prestor trainiert. Mairhofer, der zwischen Eppingen und Mannheim täglich hin und her pendelt, hofft auf "neue Impulse’", "neue Reize" und strahlt viel Selbstbewusst sein aus. Er glaubt an sich und die 16 Meter. "Die 16 Meter sind drin. Ich kann sie erreichen - und nicht nur einmal", ist der 24-Jährige überzeugt. (esc)

Jürgen Dörtzbach

Jürgen Dörtzbach. Foto: Lörz

Was haben die deutschen Seniorenmeisterschaften und die RNZ-Sportlerwahl gemeinsam? Ganz einfach: die Spitzenplätze von Jürgen Dörtzbach. Seit der 66-Jährige zur absoluten nationalen Spitze bei den Schützen gerechnet wird, zählt er auch als Kandidat bei der Sportlerwahl zu den Favoriten. Ja, die RNZ-Leser honorierten seine Erfolge und kürten ihn wiederholt zum Sportler des Jahres.

In den zurückliegenden Monaten hat sich der Hoffenheimer wieder mit exzellenten Leistungen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Nicht weniger als fünfmal wurde er bei den badischen Landesmeisterschaften mit Gold geehrt. Dazu gesellten sich drei Silber- und zwei Bronzemedaillen bei den Entscheidungen mit der Armbrust, der Freien Pistole, der Luftpistole und dem Kleinkalibergewehr. Damit war Jürgen Dörtzbach einmal mehr der erfolgreichste Schütze des Kreises.

Deine erbrachten Leistungen bedeuteten für ihn auch die Qualifikation für nicht weniger als sieben nationalen Titelkämpfe. Vier davon hat er bereits absolviert. Seinen bislang erfolgreichsten 2018ner Auftritt bewältigte er bei den deutschen Meisterschaften mit dem Kleinkalibergewehr in der Disziplin Auflage in Hannover : Bronzemedaille mit der Mannschaft des SV Diana Eschelbach und die Plätze sechs und neun in der Einzelwertung. "Es ist sehr gut gelaufen. Für diese Starts war es eine großartige Bilanz", freute sich Dörtzbach, der sich einer breiten Konkurrenz zu erwehren hat: "Meine jetzige Gruppe, die der 66- bis 70-Jährigen ist besonders stark." (app)

Edwin Baitinger

Edwin Baitinger. Foto: privat

Mit dem Karatesport hat Edwin Baitinger im Alter von neun Jahren begonnen. Trotz zahlreicher Platzierungen auf Landes- und Bundesebene hatte er jedoch bisher sein Potenzial nicht ausgeschöpft. 2018 war nun sein endgültiger Durchbruch. Durch seine Erfolge beim Goju-Ryu Cup (1. Platz) sowie bei der deutschen Meisterschaft (3. Platz) qualifizierte sich Baitinger für den Goju-Ryu Europa-Cup in Portugal - der "inoffiziellen Europameisterschaft" im Karatestil Goju-Ryu. Dort gelang ihm im September 2018 der bisher größte Erfolg seiner Karriere - und er gewann Gold.

Im Kumite der U21 bis 75 Kilogramm konnte der 19-jährige vom Goju-Ryu Karateverein Eppingen alle seine Vorrundenkämpfe souverän für sich entscheiden. Im Finale setzte er sich in einem spannenden Kampf knapp, aber verdient mit 17:15 gegen einen starken Gegner aus Tschechien durch. Im Kumite mit dem U21-Team legte Baitinger mit einem klaren 9:0-Sieg den Grundstein für den deutschen 2:1-Finalerfolg gegen Portugal und holte sich zusammen mit seinem Teamkollegen seinen zweiten Titel.

"Man erntet, was man sät." Getreu diesem Motto hatte Baitinger vor den Wettkämpfen sechs bis sieben mal wöchentlich trainiert und nebenher erfolgreich sein Abitur absolviert. Neben der physischen Vorbereitung hatte er sich dabei intensiv mit wettkampftaktischen und mentalen Aspekten befasst. Ganz wichtig ist ihm ein harmonisches Umfeld. "Ich bin meiner Familie und meinen Freunden sehr dankbar. Ohne ihre Unterstützung wäre dieser Erfolg nie möglich gewesen", sagt Baitinger. Trotz aller Erfolge ist der Eppinger Athlet bescheiden und bodenständig. Seit einigen Jahren fungiert er als Trainer im Goju-Ryu Karateverein Eppingen. "Für mich ist Karate aufgrund seiner Vielfältigkeit der tollste Sport. Neben den physischen Voraussetzungen spielt die Psyche eine ganz entscheidende Rolle. Zudem gefällt mir - bei allem Ehrgeiz - der respektvolle Umgang der Kämpfer untereinander." (ake)

Adrian Zoller

Adrian Zoller. Foto: Brenner

Er erscheint das erste Mal auf dem Stimmzettel zur Sportlerwahl im Sportkreis Sinsheim. Aber nicht mangels Erfolgen, sondern weil er erst dieses Jahr das Mindestalter für die Nominierung erreicht hat. Die Rede ist von Adrian Zoller vom RRV Eppingen. Seit vielen Jahren schon ist Zoller eine konstante Größe in der deutschen Rollkunstlaufszene. Und dieses Jahr hat er mit dem Gewinn der Bronzemedaille im Pflichtwettbewerb der Jugend beim Deutschlandpokal in Freiburg, der im Rollkunstlaufen eine kleine WM darstellt, auch seinen internationalen Durchbruch geschafft. Klar, dass Bundestrainerin Renate Heinz an Adrian Zoller nicht vorbeikam und ihn für die Europameisterschaft nominierte.

Mit zehn bis zwölf Trainingseinheiten pro Woche in der Rollsporthalle in Eppingen hat sich der 16-jährige Abiturient am Hartmanni-Gymnasium auf die Titelkämpfe vorbereitet. Dass er auch gegen die erfolgreichen Südeuropäer bestehen kann, bewies Zoller bereits bei der EM 2016 bei den Cadetten. Doch 2018 gelang ihm im Pflichtwettbewerb Jugend Herren ein ganz besonderer Coup. Auf der Azoreninsel Sao Miguel belegte er hinter zwei Italienern den dritten Platz und gewann die Bronzemedaille. Spannend ging es schon im zweiten Training los, weil das Gewinde am Pflichtgestell plötzlich durchdrehte. Mit Unterstützung einer befreundeten spanischen Trainerin konnte das Problem noch innerhalb der Trainingszeit gelöst werden.

Im Pflichtwettbewerb fing Zoller beim ersten Bogen noch sehr nervös an. Von Element zu Element konnte er sich allerdings steigern. Beim letzten Pflichtbogen, dem sogenannten Doppeldreier- Paragraph, brachte der Eppinger dann seine beste Leistung und belohnte sich mit Bronze. Derzeit gönnt sich Zoller eine wohlverdiente Wettkampfpause. Seinen nächsten Auftritt hat der Rollkunstläufer dann beim Schaulaufen des RRV Eppingen im Januar als Erzherzog Rudolf im Musical "Elizabeth". (sb)

Luis Himmelstein

Luis Himmelstein. Foto: privat

Wer Luis Himmelstein zu Hause am Telefon erreichen will, braucht Geduld. Der 16-Jährige ist viel unterwegs. Entweder er ist in der Schule und lernt oder er ist im Stadion und trainiert. "Er ist unglaublich trainingsfleißig", sagt Hubert Mickel, sein Trainer.

19 Stunden Training sind es in der Woche, vier davon verbringt der junge Leichtathlet des TV Sinsheim im eigenen Kraftraum im Keller. Die harte Arbeit zahlt sich aus - auch in dieser Saison. Bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turner-Bundes (DTB) in Einbeck holte sich Himmelstein mit 66,65 Metern Gold im Schleuderball der Altersklasse M16-17, im Fünfkampf bedeuteten 10.656 Punkte Silber. Auch Platz vier im Steinstoßen mit 9,10 Metern konnte sich sehen lassen. Himmelstein hat eine Schwäche für die Wurfdisziplinen, vor allem der Diskus hat es ihm angetan. "Es ist die Disziplin, mit der ich anfangen habe. Ich mag die Bewegung", sagt der junge Mann, der dem Landeskader angehört. Keine Frage: Himmelstein hat den Dreh heraus. 41,99 Meter weit schleuderte er den 1,5 Kilogramm schweren Diskus am 17. März in Waiblingen.

Wie vielseitig er ist, hat Himmelstein zuletzt beim Mehrkampfwochenende in Flein gezeigt. Sowohl über die 100 Meter als auch im Kugelstoßen und Hochsprung stellte er neue persönliche Bestleistungen aus. Überragend seine Flughöhe beim Stabhochsprung. Die 3,20 Meter, die er übersprang, waren neuer Vereinsrekord in der Geschichte des TV Sinsheim. "Dass ich drei Meter überspringen kann, war klar. Dass es dann 3,20 Meter werden, damit hab ich dann aber nicht gerechnet", sagt er.

Was 2019 sein wird? Ein Ziel liegt Luis Himmelstein besonders am Herzen. Den deutschen Rekord im Schleuderball zu knacken. 70 Meter weit zu werfen. "Diesen Rekord möchte ich angreifen", erklärt Himmelstein und wird weiter fleißig trainieren. Er weiß: "Das mus man in der Leichtathletik, um etwas zu erreichen." (esc)