Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Mit zwei Hüpfern über die Weichbodenmatte und einem energischen Sprung auf die Bühne eröffnete Jürgen Odszuck am Freitagabend die Sportlerehrung von Stadt und Sportkreis Heidelberg. So sportlich muss man schon sein, wenn man Oberbürgermeister Professor Dr. Eckart Würzner als Festredner vertreten will. Der Erste Bürgermeister, ein drahtiger und dynamischer Mittvierziger, hat mit dem Sport immerhin so viel zu tun, dass er als Baudezernent gegenwärtig die Errichtung der Großsporthalle an der Speyerer Straße verantwortet.

Jürgen Odszuck gab mit sympathischem Schwung viele Informationen zur Bewegungs- und Gesundheitspolitik in Heidelberg, "das schon deshalb eine echte Sportstadt ist, weil hier über 44.000 Bürgerinnen und Bürger in 120 Vereinen regelmäßig Sport treiben." Der Erste Bürgermeister gratulierte den genau 150 Athletinnen und Athleten aus diesen Vereinen, die 2018 in 15 Sportarten deutsche und internationale Meistertitel errungen hatten und deshalb neben der Sportplakette der Stadt auch Geschenke von Stadt, Sportkreis und Sponsoren erhielten.

Bürgermeister Jürgen Odszuck und Sportkreis-Vorsitzender Gerhard Schäfer ernannten die Kirchheimer Reiterin Ute Winter zur "Fördererin des Sports". Foto: vaf

Jürgen Odszuck, der Bescheidenheit ausdrückte und sagte, er sei als aktiver Handballer in seiner hessischen Heimat "eher Kreisklasse" gewesen, begrüßte neben vielen der erfolgreichen Sportler - einige konnten wegen Aufenthalten in Trainingslagern oder wegen beruflicher Verpflichtungen der Einladung nicht folgen - auch zwölf Stadträte und dankte diesen für die parteiübergreifende Unterstützung des Sports, der künftig aber auch auf die Solidarität von Stadträtinnen bauen möchte. Diese wurden, obwohl eingeladen, schmerzlich vermisst. Ob es am Freitagabend Wichtigeres als die Sportlerehrung gegeben hat?

Sportkreis-Vorsitzender Gerhard Schäfer freute sich über besonders zahlreiche Ehrengäste, die den besten Athleten Heidelbergs ihre Reverenz erwiesen, und begrüßte besonders herzlich Peter Schmidt, den Ehrenvorsitzenden des befreundeten Stadtsportbundes Bautzen, sowie den Hausherrn Michael Teigeler im festlich geschmückten Casino der Stadtwerke Energie GmbH. Schäfers Dank galt den Sponsoren Ensinger, Heidelberger Brauerei, Weinhaus Fehser und Sportwelt Niebel, ohne deren Unterstützung eine so würdevolle Sportlerehrung nicht möglich wäre. Das von den Stadtwerken kredenzte kalt-warme Büffet wurde von Aktiven wie Funktionären einhellig gelobt und half auch dem nimmermüden Moderator Frank Schumacher, verbrauchte Energien zu ersetzen.

Die ausgezeichneten Sportlerinnen und Sportler Behindertensport, Golf: Nico Guldan (GSV Heidelberg, deutscher Gehörlosenmeister Einzel und Vierer), Amelie Paloma González Podbicanin (GSV, Team-Weltmeisterin und deutsche Meisterin Einzel); Schach: Dieter Riegler (SF Heidelberg, deutscher Seniorenmeister der Blinden); Schwimmen: Gerda Reinhard (GSV, 3-fache deutsche Gehörlosenmeisterin, 2-fache deutsche Mannschaftsmeisterin), Nicky Lange (GSV, 3-fache deutsche Gehörlosenmeisterin), Annika Klappenecker (GSV, 2-fache deutsche Gehörlosen-Mannschaftsmeisterin), Miriam Nafar (GSV, 2-fache deutsche Gehörlosen-Mannschaftsmeisterin), Desiree Vasileiadis (GSV, deutsche Gehörlosenmeisterin, 2-fache deutsche Mannschaftsmeisterin). Capoeira: Michael Krenbauer (CG Heidelberg, deutscher Senioren-Meister). Fechten: Thomas Brudy-Zippelius (TSG Rohrbach, Sechster der Veteranen-WM im Degen), Dagmar Heinzelmann (TSG Rohrbach, 21. der Veteranen-WM im Degen). Gerätturnen: Jeannette Matheis, Annette Wirth (Heidelberger TV, deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterinnen AK 40+), Christine Keller (HTV, deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterin AK 30+), Heike Steinkuhle (HTV, deutsche Senioren-Mehrkampfmeisterin AK 40+). Gewichtheben: Gabriele Barth (SG Kirchheim, Zweikampf-Europameisterin AK5). Leichtathletik: Florian Kienle (TSG 78 Heidelberg, deutscher Senioren-Meister 800 m Freiluft und Halle M40), Christian Staud (TSG 78, deutscher Senioren-Meister 400 m M40), Tobias Balthesen, Marcus Imbsweiler, Oliver Maier (TSG 78, deutsche Senioren-Mannschaftsmeister 10 km M40). Rudern: Lisa Gutfleisch (Heidelberger RK, deutsche U23-Meisterin und WM-Siebte im Einer). Rugby: Heidelberger RK (Deutscher Meister mit Sean Armstrong, Luis Ball, Kehoma Brenner, Marcel Coetzee, Sebastian Ferreira, Loris Geibel, Robert Hittel, Christopher Kleebauer, Felix Lammers, Steffen Liebig, Pierre Mathurin, Jacobus Otto, Raynor Parkinson, Michael Poppmeier, Benedikt Rehm, Matthias Reincke, Julio Rodriguez, Ayron Schramm, Jörn Schröder, Hagen Schulte, Markus Ulka, Timo Vollenkemper); RG Heidelberg (Deutscher Siebenerrugby-Meister mit Nick Günther, Wolfram Hacker, Elmar Heimpel, Fabian Heimpel, Bastian Himmer, Tim Lichtenberg, Manuel Müller, Paul Pfisterer, Robin Plümpe, Johannes Schreieck, Simon Schreieck, Florian Wehrspann); RG Heidelberg (Deutscher Pokalsieger mit Markus Ackermann, Behzad Bayram, Luca Behlke, Jusin Caracciolo, Anthony Dickinson, Marvin Dieckmann, Nick Günther, Robert Haase, Elmar Heimpel, Fabian Heimpel, Bastian Himmer, Tit Hocevar, Christian Hug, Manuel Müller, Tim Schiffers, Nils Schindler, Johannes Schreieck, Simon Schreieck, Raphael Übelhör, Christoph Ueberle, Stefan Wadlinger, Florian Wehrspann); SC Neuenheim (Deutscher Siebenerrugby-Meister mit Maite Bredehöft, Marlis Gerigk, Amelie Harris, Franziska Holpp, Sylvia Kling, Eva Laucht, Annabell Mai, Lisa Parmetler, lea-Sophie Predikant, Julia Rettig, Laura Schwinn, Elisa Trick); SC Neuenheim (Deutscher Meister mit Kathi Bader, Katalina Bechtel, Lisa Bohrmann, Johanna Carter, Zoe Chioato, Anja Czaika, Zoe Dickhaut, Katy Dockery, Marlis Gerigk, Steffi Gruber, Catherina Günther, Amelie Harris, Michelle Henninger, Franziska Holpp, Sylvia Kling, Jessica LaMoe, Eva Laucht, Catherine Liptak, Noemi Mager, Jessica Neues, Lisa Parmetler, Lea-Sophie Predikant, Maxime Rath, Julia Rettig, Denise Rottmann, Anne-Liese Schömer, Samira Schuster, Laura Schwinn, Elisa Trick, Julia Wich-Schwarz, Monica Yee). Schwimmen: Isabel Gose (SV Nikar Heidelberg, deutsche Kurzbahnmeisterin 200 und 800 m Freistil), Philip Heintz (SV Nikar, deutscher Meister 200 m Lagen), Julia Hassler (SV Nikar, deutsche Meisterin 400 und 800 m Freistil), Lars Kalenka (SV Nikar, 4-facher Masters-Europameister AK45). Tennis: Matthias Can (Heidelberger TC, deutscher Meister im Einzel AK35). Triathlon: Gabriel Allgayer (SV Nikar, Siebter der U23-WM), Kathrin Halter (SV Nikar, Deutsche Meisterin im Cross-Duathlon), Frank Horlacher (SV Nikar, Ironman-Europameister AK50). Volleyball: Uwe Schlittenhardt (TSG Rohrbach, Zweiter der Senioren-WM im Team 60+). Wasserball: SV Nikar Heidelberg (Deutscher Meister und Pokalsieger mit Elisabeth Bürger, Katharina Bürger, Ira Deike, Gesa Deike, Annalena Gagsch, Paula Herrmann, Luca Carolin Jestädt, Rebecca Klix, Lara Kostruba, Nadja Kreis, Michelle Reinhart, Alicia Schirmer, Jennifer Stiefel, Sina van der Bosch, Meike weber, Kira Weber, Luise Zimmermann). Wassersport: Lisa Maria Teichert (WSC Neuenheim, 3-fache Welt- und 2-fache Europameisterin im Quadrathlon), Annika Oetjens (WSC, WM-Dritte im Quadrathlon), Stefan Teichert (WSC, WM- und EM-Dritter im Quadrathlon). CPB

Was wäre die Sportlerehrung ohne Musik und Sport? Die Ambulanz Jazz Band mit Raphael Messmer (Gitarre), Jochen Neureither (Bass), Peer Hübel (Tenorsaxofon) und Andreas Schwarz (Querflöte) stimmte die Sportler mit Yves Montands großartigem Chanson "Les feuilles mortes" auf den Abend ein. Schwarz ist als langjähriger Teamarzt der Rugby-Nationalmannschaft mit dem Spitzensport engstens vertraut und freute sich, dass Heidelbergs Rugbyteams 2018 alle ausgespielten deutschen Meisterschaften gewonnen hatten.

Im Kampf um die Würde der "Mannschaft des Jahres" siegten die Frauen des SC Neuenheim allerdings mit nur einem einzigen "Duppen" vor den Wasserballerinnen des SV Nikar, die Meisterschaft und Pokal gewonnen hatten. Dritter wurde der deutsche Rugbymeister HRK. Klarer fielen die Wahlergebnisse der Fachjury in den Einzelkategorien aus: Schwimmerin Isabel Gose und Schwimmer Philip Heintz (beide SV Nikar) wurden "Sportler des Jahres", Turnerin Heike Steinkuhle (Heidelberger TV) und Schwimmer Lars Kalenka (SV Nikar) "Seniorensportler des Jahres".

Was man mit fleißigem Training erreichen kann, demonstrierten die Parcours-Turner "Heidelbarz" des TB Rohrbach unter der Leitung von Simon Reibert und die Freestyle-Frisbeespieler des SSC Karlsruhe. Die sind Weltmeister.