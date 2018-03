Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Der Mannheimer Diplom-Psychologe und Diplom-Verwaltungswirt Lutz Pauels (71) ist seit 16 Jahren Präsident des Eissport-Verbandes Baden-Württemberg. Der ehrenamtliche Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim-City ist von der Leistung der Paarläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot sehr angetan und nennt deren Olympiasieg einen "Glücksfall für diesen Wettkampf und die Deutsche Eislauf-Union", denn die gebürtige Ukrainerin und der gebürtige Franzose "haben in Deutschland viele Menschen für das Eiskunstlaufen begeistert."

Herr Pauels, wie fällt Ihre Zwischenbilanz nach drei Wettbewerben im olympischen Eiskunstlaufen aus?

Mit Gold im Paarlaufen und Platz sieben im Teamwettbewerb bin ich sehr zufrieden, Rang 22 des deutschen Meisters Paul Fentz aus Berlin liegt im Rahmen meiner Erwartungen. Ich hoffe nun, dass die deutsche Meisterin Nicole Schott aus Essen und die beiden Eistanz-Paare gut abschneiden werden.

Was wäre in Ihren Augen gut?

Käme Nicole unter die Top 10, wäre das sehr gut. In Europa ist sie unter den besten Acht einzuordnen, aber bei Olympia kommen noch die jeweils besten Drei aus China, Japan, Kanada und den USA hinzu, deshalb wäre selbst Platz 15 erfreulich. Man darf nicht vergessen, dass sich das Eiskunstlaufen rasant entwickelt hat. Unser Sport wird inzwischen in über 100 Ländern betrieben, nicht mehr nur in Europa und Nordamerika. Selbst in Afrika und Südamerika gibt es Eisflächen, die eifrig zum Training genutzt werden.

Wie haben Sie den Olympiasieg von Savchenko/Massot empfunden?

Ich bin noch immer ganz begeistert und habe vor dem Fernseher mitgefiebert. Nachdem es wegen eines einzigen kleinen Fehlers im Kurzprogramm nur zum vierten Platz gereicht hatte, mussten die Beiden eine Weltrekordkür laufen, um sich zu verbessern. Gut war, dass sie als Erste aufs Eis durften und mit ihrer perfekten Kür viel Druck auf die anderen drei Paare ausüben konnten. Nun waren die gezwungen, den neuen Weltrekord zu überbieten. Diese großartige Leistung von Aljona und Bruno bleibt in unserer Erinnerung, sie war gut für diesen Wettkampf, für unsere Olympiamannschaft und für die Werbewirksamkeit unseres Sports, der ja nur selten im Fokus des öffentlichen Interesses steht.

Was halten Sie vom Teamwettbewerb?

Es gibt ihn nur bei Olympia und seit 2014 in Sotschi, und ich empfinde ihn als Bereicherung des olympischen Programms. Man will auch in klassischen Individualsportarten wie Biathlon, Langlauf und Skispringen den Teamgedanken stärken. Wer im Teamwettbewerb gut abschneidet, betont, dass das Eiskunstlaufen in der Breite gut betrieben wird.

In Pyeongchang vermissen wir Nathalie Weinzierl vom Mannheimer ERC, die deutsche Meisterin von 2013 und 2017. Wie geht es ihr?

Nathalie hatte 2017 sehr früh mit der Saisonvorbereitung begonnen, doch dann kam für sie alles Pech der Welt zusammen. Sie war so oft krank und verletzt, dass es ihr leider nicht möglich war, eine ausreichende Anzahl von Olympia-Qualifikationswettbewerben zu bestreiten, obwohl sie gut in die Saison gestartet war. Nathalies Erfolg bei der deutschen Meisterschaft, bei der sie Zweite war, kam dann einfach zu spät. Unsere Meisterin Nicole Schott, die in der Saison 2017/18 deutlich besser als Nathalie war, hat sich verdient für Olympia qualifiziert. Deutschland hat - im Gegensatz zu einigen anderen Nationen mit bis zu drei Läuferinnen - nur einen Startplatz.

Nathalie Weinzierl ist erst 23 Jahre alt. Wird sie ihre Karriere fortsetzen?

Das hat sie angekündigt. Zunächst wird man die zurückliegende Saison samt Vorbereitung genau analysieren müssen, um zu erkennen, ob eventuell eine physische oder psychische Überlastung geschehen ist. Dann werden wir Nathalie mental aufbauen, und sie selbst muss darauf achten, dass sie ihren Platz im Bundeskader B wieder erhält, um weiterhin eine gute Sportförderung zu erhalten.

Wie ist die Situation im baden-württembergischen Eiskunstlaufen?

Wir haben in unseren Vereinen rund 1000 Läuferinnen und Läufer, von denen etwa ein Zehntel den Sport leistungsmäßig in Fördergruppen und Leistungskadern betreiben. Am Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum in Mannheim werden die besten Mädchen und Frauen gefördert, am Landesleistungszentrum in Stuttgart die besten Jungen und Männer. Für uns ist es wichtig, dass wir aufgrund der flächenmäßigen Größe des Bundeslandes unsere beiden Landesleistungszentren behalten dürfen. Baden-Württemberg ist stark, was die Erfolge unseres Nachwuchses mit den deutschen Meistern Anastasia Steblyanka vom MERC und Jonathan Hess vom TEC Waldau/Stuttgart beweisen. Im Paarlaufen haben wir Probleme, Eistänzer gibt es in Baden-Württemberg überhaupt nicht.

Wer betreut die besten Talente?

Bundestrainer in Mannheim ist der von der Sportfördergruppe der Bundeswehr abgeordnete siebenmalige deutsche Meister, WM- und EM-Dritte Stefan Lindemann. Trainer sind der seit vielen Jahren in Mannheim erfolgreiche Peter Sczypa und Anett Pötzsch-Rauschenbach, die Olympiasiegerin von 1980 und Weltmeisterin von 1978 und 1980, die mit ihren Schützlingen von Berlin nach Mannheim umgezogen ist. Man kann also sagen, dass die Trainersituation in Mannheim ideal ist. Die DEU wird ihre besten Läuferinnen in Mannheim konzentrieren, sofern wir Bundesstützpunkt bleiben werden. In Stuttgart arbeitet unsere Landestrainerin Claudia Unger, und auch dort gibt es Nachwuchsläufer, von denen man noch hören wird.

Apropos Zentralisation: Was bedeutet das für Baden-Württemberg?

In Mannheim werden künftig nicht nur Athletinnen aus Baden-Württemberg, sondern auch aus Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz betreut. Hier sind wir eine Schwerpunktsportart am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar und haben Eissportklassen an der Internationalen Gesamtschule Mannheim-Herzogenried und am Ludwig-Frank-Gymnasium. Das sind ideale Voraussetzungen für unsere jungen Athletinnen.