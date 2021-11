Von Claus Weber

Mannheim. Den Athleten der Region wurde am Montagabend im Mannheimer Rosengarten beim SportAward Rhein-Neckar buchstäblich der Rote Teppich ausgerollt. Die RNZ schnappte Stimmen und Stimmungen auf.

> Publikumsliebling: Dennis Diekmeier feierte einen Start-Ziel-Sieg. Knapp drei Jahre erst ist der Kapitän des SV Sandhausen ein Kurpfälzer – schon räumte er den Publikumspreis ab. "Toll, dass die Fans so hinter mir stehen", strahlte der 32-Jährige, "zumal wir uns in die Region verliebt haben." Seine Beliebtheit erklärt er so: "Die Leute mögen wohl, dass ich mich nicht verschließe, dass ich gerne mit ihnen rede und offen und immer positiv bin." Selbst wenn "DD" ein Handicap hat – eine Grasschimmel-Allergie, die ihm schon übel zugesetzt hat, wie er nun verriet. "Kein Problem", sagte er, "unser Greenkeeper ist informiert, er sagt mir Bescheid, wenn Schimmel auf dem Rasen ist."

> Karriere-Ende: Bei der Wahl zum Top-Sportler musste sich Schwimmer Philip Heintz dem Kanuten Max Lemke geschlagen geben. "Ich hatte vermutet, dass er es wird", sagte der Ex-Europameister, "sein Weltrekord und der Olympiasieg sind nicht zu toppen." Trotzdem hätte sich der 29-Jährige über die Auszeichnung gefreut. Zum 1. Oktober hat er seine Karriere beendet, nachdem er bei der International Schwimming League nochmals konstant in die Ränge geschwommen war. So ganz hat sich der Heidelberger aber nicht vom Sport verabschiedet, sondern unterstützt Stützpunkt-Nachwuchstrainerin Uta Brandl. Heintz: "Es wäre schade, das Wissen aus zehn Jahren Profi-Sport nicht weiterzugeben."

> Vorbildlich: Der Heidelberger Ruderklub wurde mit seiner Rugby-Abteilung als vorbildlicher Verein ausgezeichnet, weil er während der Corona-Krise seine Mitglieder mit einem digitalen Trainingsguide buchstäblich in Bewegung gehalten hat. Mit vielen Videos und Live-Trainings für die älteren Sportler und einer Abenteuer-Reise für die Kinder, für die Ex-Nationalspieler Dash Barber in verschiedene Kostüme schlüpfte. "Wir haben es damit geschafft, unsere Leute auch während des Lockdowns an uns zu binden", freut sich Abteilungsleiter Holger Xandry und Teamkapitän Steffen Liebig schwärmte: "Wir mussten sogar die Nachwuchstrainer-Ausbildung intensivieren, denn die Kleinen haben uns nach dem Lockdown die Bude eingerannt."

> Herzlich und bescheiden: Günther Oettinger hatte die Sympathien im Nu auf seiner Seite. "Die Kurpfälzer sind ein sympathischer Menschenschlag", sagte der ehemalige Landesvater. Peter Hofmann sei ihm sogar ein Freund gewesen. Posthum wurde der langjährige Präsident der TSG Hoffenheim für sein Lebenswerk geehrt. "Er hat den Verein geprägt und der Verein ihn", sagte Oettinger und erinnerte an das große Engagement Hofmanns, der im September 2020 im Alter von 61 Jahren viel zu früh verstarb. Herzlichkeit, das Talent fürs Management und eine liebenswürdige Bescheidenheit hätten ihn ausgezeichnet, so Oettinger. Hofmanns Nachfolger Kristian Baumgärtner nahm den Preis entgegen und erklärte: "Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an ihn denken."

> Maskenball: Streng waren die Auflagen beim diesjährigen Award. Auch Masken mussten beim Ball des Sports getragen werden, nachdem die Fallzahlen in den letzten Tagen deutlich gestiegen waren. Rund 700 Gäste waren dennoch in den Rosengarten, der schon für sein Hygiene- und Belüftungskonzept ausgezeichnet wurde, gekommen. "Die Leute haben sich vernünftig verhalten", sagte Eventmanager Frank Schlageter, "etliche, die gerne gekommen wären, sind aber auch daheim geblieben." Alle eingeplanten Sportler und Laudatoren waren da, für die verhinderte Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus sprang Handball-Star Uwe Gensheimer ein. Im nächsten Jahr hoffen die Organisatoren auf eine unbeschwertere Veranstaltung. Der Termin steht schon: Am 14. November, möglichst erneut im Mannheimer Rosengarten.

Malaika Mihambo - wer sonst?

Drei Medaillen und 29 Top-Ten-Platzierungen errangen die Mitglieder des Teams Tokio der Metropolregion, die am Montagabend beim SportAward im Mannheimer Rosengarten im Fokus standen. Foto: Pix

Mannheim. An Malaika Mihambo gab es kein Vorbei. Am Montagabend wurde die Weitspringerin im Mannheimer Rosengarten mit dem SportAward Rhein-Neckar ausgezeichnet. Und das bereits zum dritten Mal. Schon 2018 und 2016 hatte die Oftersheimerin die Sportlerwahl der Metropolregion gewonnen. Diesmal war sie die haushohe Favoritin – nach ihrem WM-Sieg 2019 und Olympia-Gold 2021. Besser geht’s nicht. Das dachte sich auch die Fachjury aus Vertretern der regionalen Medien und wählte Mihambo noch vor Hoffenheims Bundesliga-Torschützenkönigin Nicole Billa und Rollstuhl-Basketballerin Svenja Mayer zur Top-Sportlerin.

"Es war beeindruckend, wie Malaika dem Druck in Tokio standgehalten und mit dem letzten Sprung Gold geholt hat" sagte Laudatorin Franziska van Almsick, "das war nicht selbstverständlich."

Zu Top-Sportlern wählt eine Fachjury Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Foto: Pix

Die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin war nur eine von vielen prominenten Ehrengästen, die Eckart Würzner, der Vorsitzende der Sportregion Rhein-Neckar, begrüßen durfte. Dazu zählten auch der ehemalige Landesvater Günther Oettinger, Fußball-Funktionär Rainer Calmund, Ex-Trainer Christoph Daum oder Schauspieler Samuel Koch.

"Wir freuen uns alle riesig, den Sport mal wieder feiern zu dürfen", sagte Würzner. Auch wenn die Veranstaltung unter strengen Hygienemaßnahmen stattfinden musste. "Eure Erfolge haben unseren allergrößten Respekt verdient", erklärte Würzner und erinnerte an das gute Abschneiden des Teams Tokio der Metropolregion, das in Japan drei Medaillen, 29 Top-Ten-Platzierungen und zahlreiche Bestleistungen errungen hat.

Auch ​Kanu-Goldmedaillengewinner Max Lemke wurde ausgezeichnet. Foto: Pix

Olympia-Gold holte auch Max Lemke. Keine Überraschung also, dass der Kanute aus Lampertheim die Wahl zum Top-Sportler gewann. "Ich gönne es ihm", sagte Heidelbergs ehemaliger Schwimm-Europameister Philip Heintz, der ebenso wie Ringer Denis Kudla aus Schifferstadt das Nachsehen hatte.

Großer Gewinner des Abends war aber vor allem auch der Tennissport – mit gleich drei Auszeichnungen. Nastasja Schunk aus Ludwigshafen wurde zum Top-Talent gewählt. Die Teilnehmerin des Junioren-Finales von Wimbledon 2021 setzte sich gegen Schwimm-Europameisterin Zoe Vogelmann vom SV Nikar Heidelberg und Eishockey-Talent Tim Stützle durch.

Mannschaft des Jahres wurde – nach drei deutschen Meisterschaften in Folge – Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim vor der Frauen-Staffel der MTG Mannheim und den Hoffenheimer Fußball-Frauen. Und auch der Top-Trainer stammt aus dem Tennis: Gerald Marzenell, der Teamchef von Grün-Weiss Mannheim, machte das Rennen vor Leichtathletik-Coach Rüdiger Harksen sowie Ralf Weber, der Malaika Mihambo zur Weltklasse-Athletin geformt hatte. "Alle drei sind Trainer-Ikonen", lobte Laudator Christoph Daum, "sie zählen zu den Besten."

Die Wahl zum Publikumsliebling gewann Dennis Diekmeier. "Der Typ, der ist schon krass, der ist beliebt ohne Ende", kündigte Laudator Bülent Ceylan per Video-Botschaft den Kapitän des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen an.

Die Auszeichnung Top-Vorbild Ehrenamt ging an Morten Angstmann vom TV Schwetzingen, der Preis für das Top-Vorbild Verein errang der Heidelberger Ruderklub für seinen Digitalen Corona Trainingsguide.

Den emotionalen Höhepunkt bildete aber die Verleihung des Live-Time-Awards. Posthum wurde Peter Hofmann für sein Lebenswerk geehrt. Von 1996 bis zu seinem viel zu frühen Tod im September 2020 war Hofmann Präsident der TSG Hoffenheim. Sein Nachfolger Kristian Baumgärtner nahm den Preis entgehen, erinnerte an die Bodenständigkeit und Leidenschaft, die Hofmann ausgezeichnet haben. Die Gäste im Rosengarten spendeten stehenden Applaus, ehe am Ende das Team Tokio auf die Bühne kam und für das beeindruckende Schlussbild eines beeindruckenden Abends sorgte.