Von Claus Weber

Mannheim. Die erste Bewährungsprobe hat Norbert König schon bestanden. "Mich kann nichts erschüttern", schmunzelte der bekannte Sportjournalist, "außer mir fällt mal der Name des Oberbürgermeisters nicht ein." Heidelbergs OB Eckart Würzner, der zugleich Vorsitzender der Sportregion Rhein-Neckar ist, kennt König allerdings bestens. Also kann wohl nichts schiefgehen, wenn der ZDF-Mann am 14. November zusammen mit Lea Wagner von der ARD den siebten SportAward moderieren wird.

König ist Wiederholungstäter. 2016 führte er in der Stadthalle Heidelberg schon einmal durchs Programm. Nun findet die größte Sportlerehrung der Region im Mannheimer Rosengarten statt. Zum zweiten Mal in Folge und zum zweiten Mal binnen zwölf Monaten. "Wegen der Pandemie mussten wir 2020 aussetzen, letzten November haben wir die Veranstaltung nachgeholt – und jetzt wollen wir wieder in den olympischen Rhythmus zurückkehren", erklärte Eckart Würzner.

Er will damit auch den Sport wieder mehr in den Fokus rücken. Denn nach der Pandemie, so seine Feststellung, seien viele nicht mehr so sportaffin gewesen, habe der Zulauf zu großen Sport-Veranstaltungen nachgelassen. "Dafür werden die Vereine überrannt", sagte Würzner, "und es fehlen Übungsleiter." Der SportAward soll Spitzenathleten eine Bühne geben und – so Würzners Wunsch – auch den Breitensport beflügeln.

Dazu haben die Veranstalter um Frank Schlageter das bewährte Konzept übernommen und neue Elemente eingebaut. Es bleibt bei einem Montag – weil da die meisten Sportler Zeit haben. Und es bleibt beim bewährten Zeitplan: Ab 17 Uhr mit dem Roten Teppich und dem Small-Talk, ab 19 Uhr mit der zweieinhalbstündigen Preisverleihung in den neun Kategorien mit großer Unterhaltungsshow und ab 21.30 Uhr mit dem Buffet und den Aktionsständen. Wer dann noch nicht müde ist, kann bei der Sport-Party im "Ella & Louis" im Parterre des Rosengarten weiterfeiern.

Ticketverkauf

Tickets gibt es ab sofort zu 79, 89 oder 99 Euro. Im Preis enthalten sind neben dem Programm auch Speisen und Getränke, Party und Gastgeschenk. Wer bis 15. Juni zugreift, erhält zehn Euro Rabatt. Der letzte SportAward am 15. November 2021 war trotz Pandemie gut besucht, ein voller Erfolg. "Es war mutig, ihn durchzuführen, was wir gewagt haben, hat sich ausgezahlt", so Würzner.

Den Publikumspreis hat damals Dennis Diekmeier gewonnen. Dem Kapitän des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen hat es im Rosengarten so gut gefallen, dass er diesmal als Laudator zur Verfügung stehen wird. Möglicherweise für den künftigen Publikumsliebling, für den ab sofort Vorschläge eingereicht werden können. Jeder Sportfan kann bis 14. September mitmachen über die unten stehende SportAward-Homepage.

Die Preisträger in den Kategorien Top Sportler, Sportlerin, Mannschaft, Trainer und Talent werden von einer Presse-Jury vorgeschlagen und gewählt. In den Kategorien Vorbild Verein und Vorbild Ehrenamt können sich Vereine bewerben bzw. Vorschläge einreichen, eine Fachjury wird dann darüber entscheiden. Und über den Lifetime-Award stimmt der Vorstand der Sportregion ab.

Präsentiert werden die Kategorien von Laudatoren. Neben Diekmeier steht bereits der ehemalige Adler-Kapitän und Olympiazweite Marcus Kink fest, weitere werden später bekannt gegeben. "Wir wollen als Laudatoren Vorbilder gewinnen, die Begeisterung auslösen", erklärte Würzner.

Für helle Freude soll auch wieder das Showprogramm sorgen, das diesmal mit Entertainmentpartner Palazzo Mannheim gestaltet wird. Mit dabei sein wird Sänger Juan Geck. Der zweimaliger Teilnehmer bei "The Voice of Germany" aus Heidelberg gefiel bei der Programmvorstellung am Donnerstag mit einem starken Auftritt – auch er hat die erste Bewährungsprobe bestanden.

Info: www.sportawardrheinneckar.de