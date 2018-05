Von Thorsten Eisenhofer

Ladenburg. Nike Lorenz ist während der Hallenhockey-EM in Berlin Anfang Februar für einen Nachmittag an die Technische Universität Berlin gegangen - mal schnell zwischen zwei Spielen mit der deutschen Nationalmannschaft. Die 21-Jährige hat dort, zeitgleich mit ihren Mitstudenten in Mannheim, eine Klausur geschrieben. Sie musste sie unbedingt schreiben, es war schon der zweite Termin. Den ersten Klausurtermin konnte die Spielerin des Mannheimer HC nicht wahrnehmen, weil sie erst ein paar Tage zuvor von einer Neuseeland-Reise mit der deutschen Nationalmannschaft zurückgekommen war - vier Klausuren waren ihr, nachdem sie vier Wochen an der Uni verpasst hatte, dann doch eine zu viel. Möglich gemacht hat Lorenz das Schreiben der Klausur in Berlin das Mannheimer Sportstipendium. "Da ist die Universität zum Teil sehr flexibel", sagt Nike Lorenz und fügt an: "Das Stipendium ist eine große Hilfe."

In diesen Genuss kommen seit dem Sommersemester 2018 nun auch die Studierenden der Universität Heidelberg. Denn das Mannheimer Sportstipendium ist auf sie ausgeweitet worden. Nun gibt es das Spitzensport-Stipendium Rhein-Neckar, unterstützt von Familie Greinert und der Dietmar-Hopp-Stiftung. Beide zahlen für die kommenden vier Jahre jeweils 150.000 Euro jährlich. So lange ist das Projekt, dessen Kooperationsurkunde gestern im Automuseum Ladenburg unterzeichnet wurde, auf jeden Fall gesichert. Die jungen Sportler erhalten eine finanzielle Förderung von bis zu 200 Euro monatlich. Zudem unterstützt sie die jeweilige Spitzensportbeauftragte der Universität, wenn Prüfungs- und Wettkampftermine oder wenn Vorlesungs-, Seminar- und Trainingszeiten kollidieren. Dann werden im Idealfall individuelle Lösungen gefunden. Wie etwa die Möglichkeit, die Klausur an einer anderen Universität zu schreiben. Derzeit gibt es an der Universität Mannheim 54 und an der Universität Heidelberg 13 Sportstipendiaten.

"Wir wollen die Spitzensportler dabei unterstützen, ihr tägliches Trainingspensum absolvieren zu können, ohne sich die Chance auf einen guten Studienabschluss zu verbauen", sagte Dietmar Hopp. Der 78-jährige Mäzen erinnerte an den Stellenwert von Spitzensportlern in und für die Gesellschaft: "Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die Siege sehen will, die sagt ‚Wir sind Weltmeister‘. Die Sportler richten ihr Leben danach aus. Deshalb haben sie eine Förderung verdient."

Das Mannheimer Sportstipendium, einmalig in seiner Form in Deutschland, existiert seit 2009, finanziell unterstützt von Familie Greinert und mit Leben erfüllt von Sarah Seidl, der Spitzensportbeauftragten der Uni Mannheim. Anfangs waren es zehn Sportstipendiaten. "Es hat eine tolle Entwicklung genommen", sagte der frühere Hockey-Nationalspieler Klaus Greinert. Auch wenn es "sehr viel Überzeugungsarbeit bei den Professoren gebraucht hat. Da mussten verschiedene Kulturen erst zusammenfinden", wie Ernst-Ludwig von Thadden, Rektor der Universität Mannheim, anmerkt. 117 Sportstipendiaten sind bis zum Ende des vergangenen Semesters in Mannheim gefördert worden. Die Idee hatte man aus den USA abgekupfert. Greinert: "Wenn jemand gute Sachen macht, muss man es nachmachen."

Von dem Mannheimer Lernprozess kann die Universität Heidelberg nun möglicherweise profitieren, die mit Susanne Erles erstmals eine hauptamtliche Spitzensportbeauftragte hat. "Wir haben nun die Möglichkeit, den Namen Metropolregion Rhein-Neckar mit Taten zu füllen", sagt Professor Dr. Bernhard Eitel, der Rektor der Universität Heidelberg, der Bedarf für die Sportstipendien erkannt hat. Spitzensportbeauftragte Seidl, zugleich auch die Gesamtkoordinatorin des Projekts, träumt davon, das Spitzensport-Stipendium auf weitere Hochschulen auszudehnen: "Das ist das Fernziel."