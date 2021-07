Von Claus Weber

Frankfurt. Verloren – und doch zufrieden. Der SV Sandhausen kann mit seinem letzten großen Härtetest vor dem Beginn seiner zehnten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf einverstanden sein. Mit 0:1 (0:1) unterlagen die Kurpfälzer bei Eintracht Frankfurt. "Das war ein guter Test gegen einen guten Gegner", meinte Mikayil Kabaca. Der Bundesliga-Fünfte des Vorjahres hatte vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Elf aufgeboten. "Die Frankfurter haben in der Pause durchgewechselt", erklärte der Sportliche Leiter, "die Spieler haben sich in der ersten Hälfte ausgepowert, über 90 Minuten hätten sie dieses Tempo nicht gehen können."

Der Zweitligist wechselte dagegen nur viermal aus. Die Mannschaft sollte sich für den Saisonauftakt einspielen und dürfte in dieser Formation wohl auch gegen Düsseldorf beginnen. Zumal Kapitän Dennis Diekmeier und Julius Biada zwar wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, für kommenden Sonntag aber wohl noch keine Option sind.

Und so könnten möglicherweise nur noch drei Spieler aus dem letztjährigen Kader (Zhirov, Zenga und Bachmann) die Saison beginnen. Neu ist nicht nur das Gesicht der Mannschaft, auch das Spielsystem könnte sich ändern. In Frankfurt startete mit dem aus Aue abgeworbenen Torjäger Pascal Testroet nur noch eine Spitze, dahinter verstärkten die Trainer Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger das offensive Mittelfeld mit den Neuzugängen Cebio Soukou und Gianluca Gaudino.

Vor Torwart Patrick Drewes verteidigten Oumar Diakhite, Immanuel Höhn und Aleksandr Zhirov. Die Abwehr, die vor allem in den ersten 45 Minuten wenig Entlastung nach vorne hatte, erledigte ihre Aufgabe gut. "Wir haben gut dagegengehalten, haben in den 90 Minuten sehr wenig zugelassen", meinte Höhn, der als neuer Abwehrchef eine starke Ausstrahlung hatte, "die Abläufe haben gestimmt."

In der 9. Minute hatten die Sandhäuser Glück, weil Aymen Barkok nur die Latte traf. Zweimal klärte Diakhite gedankenschnell gegen Barkok (18.) und Erik Durm (21.). Doch in der 29. Minute zappelte der Ball dann doch im Netz: Flügelflitzer Flilip Kostic überwand Drewes mit einem Fernschuss, der flatterte und den Sandhäuser Torwart nicht gut aussehen ließ. Dafür glänzte Drewes in der Schlussphase mit tollen Paraden bei gefährlichen Schüssen von Dejan Joveljic (88. und 90. +1 Minute) sowie Ali Akman (90.+ 2).

Kurz zuvor hatte Sandhausen, das in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel fand und nun auch in der Offensive Akzente setzte, den möglichen Ausgleich verpasst. Nach einem cleveren Hackentrick von Erik Zenga donnerte Bashkim Ajdini den Ball an die Latte. "Erik hat mich super freigespielt, ich muss eigentlich nur das Tor treffen", meinte der rechte Außenbahnspieler und bedauerte: "Uns hat insgesamt ein Tor gefehlt."

Das Ergebnis war für Trainer Kulovits zweitrangig. "Wir haben dieses Testspiel bewusst gewählt, wollten an unsere Grenzen gehen, die hat uns Frankfurt in der ersten Hälfte aufgezeigt", sagte der Österreicher und resümierte: "Wir wissen jetzt, wo wir mit Blick auf den Saisonstart noch ansetzen müssen: Vor allen Dingen im Umschaltspiel und in der Ballsicherheit, um für mehr Entlastung zu sorgen."

Weil die Mannschaft durch die vielen Veränderungen erst spät zusammengefunden hat, hat der Zweitligist ein weiteres Testspiel ins Programm genommen. Am kommenden Mittwoch tritt der SV Sandhausen zur Generalprobe beim TuS Mechtersheim aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar an.

Sandhausen: Drewes – Diakhite, Höhn, Zhirov – Ajdini, Zenga, Bachmann (70. Sickinger), Sicker (46. Okoroji) - Soukou, Gaudino (70. Esswein) - Testroet (70. Keita-Ruel)

Tor: 1:0 Kostic (31.)