Von Eric Schmidt

Sinsheim. Kein Faustball, kein Volleyball, kein Tischtennis, nichts. Selbst König Fußball zwingt das Coronavirus in die Knie. Der 14. und 15. März 2020 geht als eines der unsportlichsten Wochenenden in die Geschichte ein. Was ist los, wenn nichts los ist? Was machen die Sportler, die Trainer, die Fans? Die RNZ hat sich umgesehen und umgehört. Ein Streifzug.

Christopher Noe, Schach

Nichts geht mehr: Wegen der Coronakrise bleibt die PreZero-Arena der TSG 1899 Hoffenheim geschlossen. Deutsche Meisterschaften im Tischtennis und Bogenschießen fallen ebenso aus wie Spiele in der Schach-Bundesliga. Fotos: Lörz (2), Weindl, H. Schmerbeck, E. Schmidt, privat​

Die Stadthalle? Geschlossen. Die Mensa? Zu. Nur ein Aushang am Eingang erinnert an das, was hier hätte stattfinden sollen. "Die Veranstaltung der 2. Schach-Bundesliga wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt", heißt es in den Schachfarben schwarz und weiß.

Nichts geht mehr im Sport. Auch die Spieltische des SC Eppingen bleiben unbesetzt. Es ist Samstag, 15.37 Uhr, und Christopher Noe sitzt zu Hause vor dem Computer. Normalerweise hätte sich der Internationale Meister des SCE jetzt zu dieser Stunde an Brett eins duelliert, mit einem der Großmeister der OSG Baden-Baden. Normalerweise hätte er sich am Sonntag ab zehn Uhr einen Großmeister des SC Emmendingen vorgeknöpft. Doch was ist schon normal in diesen Tagen?! Noe und sein Team haben am Donnerstag von der Absage erfahren. Schachspieler, die grundsätzlich mit allem rechnen, haben auch diese Entwicklung kommen sehen – einerseits. Andererseits habe es ihn doch ein wenig überrascht. "Eine Großveranstaltung wäre es nicht geworden", weiß Noe. "Vielleicht hätten wir 15, 20 Zuschauer gehabt."

Der 23-Jährige bedauert den Ausfall sehr. Mit zwei erfolgreichen Partien am Wochenende hätte er den letzten Schritt zum Großmeister machen können. Auch für seine Mitspieler tut es ihm leid. Teamkollege Florian Mesaros aus Österreich hatte alle Hände voll zu tun, um seinen Flug zu stornieren. Wie Noe die freie Zeit verbringt? Am Samstag schläft er aus, und natürlich spielt er Schach. Am Computer. Nationale und internationale Turniere wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Auch das Grenke-Chess-Open in Karlsruhe mit über 2000 Teilnehmern ist abgesagt.

Norbert Schell, Fußball

Am Samstag, 15.30 Uhr, ist Norbert Schell zu Hause. Im Wohnzimmer liest er die RNZ. Im Hintergrund läuft Gitarrenmusik – "Spanish Nights", jene CD, die sich Schell vor ein paar Jahren bei einem Straßenmusiker namens Rob Falsini in London gekauft hat. "Das ist also mein Fußball-Nachmittag heute", sagt der Fan der TSG 1899 Hoffenheim.

Nein, es wird nicht gekickt. Auch Geisterspiele finden in der Bundesliga nicht mehr statt – "Hoffe" gegen Hertha BSC fällt aus. Dafür ist die Stimmung rund ums Stadion gespenstisch. Wer am Samstag kurz nach 15 Uhr zur Sinsheimer PreZero-Arena will, hat freie Fahrt. Keine Staus, keine Endlos-Schlangen in der Neuland- und der Dietmar-Hopp-Straße wie sonst an einem Heimspieltag. Die Schranke vor dem Haupteingang ist geschlossen, der Fanshop bis auf weiteres zu. "Alle Heimspiele, auch das heutige gegen Hertha BSC Berlin, sind vorerst abgesagt", teilt "Arena Control" auf einem Hinweisschild mit. Lediglich ein paar Autos und zwei Mannschaftsbusse der TSG stehen auf dem Parkplatz vor dem Stadion.

Norbert Schell ist froh, dass es nichts geworden ist mit dem Geisterspiel. "Mir hat es in die Karten gespielt. Meine Serie ist nicht gerissen, sie hat weiter Bestand", sagt der 70-Jährige aus Östringen-Tiefenbach. Bisher hat Schell jedes "Hoffe"-Heimspiel live vor Ort gesehen, das 0:6 gegen die Bayern am 29. Februar war sein persönliches Jubiläumsspiel, das 200. in der Arena. Wann er das 201. erleben darf? Wer weiß das schon. Nicht nur Schell würde sich über ein Comeback des Fußballs freuen, auch die Kneipen in "Sinse" wären glücklich. Das Café-Restaurant "Quints", sonst ein Hotspot an "Hoffe"-Heimspieltagen mit Liveübertragungen auf Großleinwänden, ist ordentlich besucht am Samstag – aber alles andere als brechend voll. Wer Durst und Hunger hat, findet problemlos einen Platz. Gar Tristesse herrschte am Mittwochabend, als die Champions-League-Partie Paris St. Germain – Borussia Dortmund lief. Das Geisterspiel in Paris fand auch im "Quints" vor einer Geisterkulisse statt – und einer Handvoll Gäste.

Andreas Dörner, Tischtennis

Hecken stutzen, Bäume schneiden: Andreas Dörner verbringt den Samstag zunächst in seinem Garten. Als die RNZ bei ihm anruft, ist er wieder im Homeoffice. "Ich sitze gerade auf der Coach vorm Computer", sagt der Trainer des Tischtennis-Badenligisten TTG Neckarbischofsheim.

Nein, in "Bischesse" die Füße ausstrecken, das wollte Dörner nicht. Anderes war geplant. Dörner, der auch Trainer des Landesstützpunktes Heilbronn ist, wollte am Samstag und Sonntag in Schiffweiler sein. Zwei seiner Schützlinge, Lucia Behringer und Minh-Thao Nguyen, hatten sich für die deutsche U15-Meisterschaft qualifiziert. Doch Corona macht Lucia und Minh-Thao einen Strich durch die Rechnung. Alles abgesagt. Am Donnerstag, einen Tag vor der geplanten Abreise.

"Vor allem Lucy war enttäuscht. Sie war gut drauf und hat sich gefreut auf das Turnier", sagt Dörner und ergänzt: "Es hat sich angedeutet. Der Verband wollte auf Nummer sicher gehen. Es hätten 48 Jungs und 48 Mädchen gespielt, mit Betreuern, Eltern und Zuschauern wären 400 Leute in der Halle gewesen." So wurde der Ausflug ins Saarland gestrichen, das Hotel storniert. Dass die Titelkämpfe nachgeholt werden, kann sich Dörner nur schwer vorstellen. Überhaupt gibt es derzeit viele Fragezeichen. "Bis zum 19. April ist alles auf Eis gelegt, auch das Training. Einzeltraining wäre möglich, die Frage ist nur in welcher Halle. Die Halle in Heilbronn-Sontheim ist gesperrt", sagt Dörner. "Vielleicht muss ich jetzt bei mir in der Garage eine Platte aufstellen."

Auch was mit dem Spielbetrieb in den Ligen passiert, steht in den Sternen. Bis zum 19. April hätte die TTG Neckarbischofsheim ihre Saison in der Badenliga beendet gehabt. Dass alle vier Spiele, die noch auf dem Programm stehen, nach dem 19. April nachgeholt werden, hält Dörner für unwahrscheinlich: "Wir haben 14 Spiele gemacht. Es gibt aber Mannschaften, die haben erst elf oder zwölf Spiele absolviert. So viel Zeit haben wir gar nicht." Bleibt die Frage, wie die Saison gewertet wird, wenn es zum Abbruch kommt. Wer steigt auf, wer steigt ab? Steigt überhaupt jemand auf und ab? Oder ist die Vorrundentabelle entscheidend? "Ich bin gespannt, was passiert", so Dörner.

Thorsten und Wiebke Littig, Bogenschießen

Pfeil und Bogen sind es nicht, die Thorsten Littig in der Hand hat. Es ist anderes Werkzeug. Seinem Nachbarn hilft der Bundesliga-Bogenschütze aus Sinsheim-Dühren bei der Reparatur des Autos. Eine Feder ist gebrochen, Littig weiß, was zu tun ist. "Ich hab’ ein bisschen rumgeschraubt", sagt der 38-Jährige.

Geschick und ein gutes Auge – Thorsten Littig hätte sich am Samstag gerne auch andernorts bewiesen. Wie seine Frau Wiebke hatte er sich für die deutschen Meisterschaften in Hof qualifiziert. Freitagfrüh um fünf Uhr sollte es losgehen nach Bayern. Nach der Übernachtung bei einem Bekannten wären die beiden Littigs gewappnet gewesen für die Titelkämpfe. Littig, deutscher Vizemeister von 2019, hätte ab 14 Uhr den Bogen gespannt.

"Man arbeitet auf einen solchen Wettkampf hin. Die Enttäuschung ist schon da. In den letzten Wochen hat es richtig gut ausgesehen, wir haben gut trainiert.", sagt Thorsten Littig und ergänzt: "Ich habe schon einige deutsche Meisterschaften mitgemacht. Aber meine Frau noch nicht so oft. Für sie finde ich es besonders schade." Dass die DM jetzt ausfällt, was soll man machen. "Wir wissen ja, warum. Sicherheit geht vor", erklärt Littig und hat eine Hoffnung: dass im Sommer wenigstens die "Deutschen" im Freien stattfinden können.

Michael Kuhmann, Fußball

Was für ein Tag. Kaiserwetter für König Fußball – eigentlich. Doch gekickt wird nicht am Sonntag, dem 15. März. Auch Michael Kuhmann und der Kreisligist FC Badenia Rohrbach legen eine Zwangspause ein – so wie alle anderen Teams.

Erst Winterpause, dann Frühlingspause: Die Amateure kommen nicht in Tritt. Das 4:7 am 1. März gegen den TSV Steinsfurt ist der bisher einzige Auftritt der Badenia in diesem Jahr. Das Spiel vor einer Woche gegen den SV Gemmingen fiel der witterungsbedingten Komplettabsage zum Opfer, das Auswärtsspiel heute beim FC Zuzenhausen II dem Coronavirus. Selbst wenn es am 29. März wieder weitergeht – rund wird es nicht laufen. "Die Vorbereitung vom Winter ist im Eimer. Im Moment trainieren wir ja nicht", sagt Kuhmann.

Was er am spielfreien Sonntag heute macht? Bei der Brunchparty bei Verwandten in Sulzfeld kann er länger bleiben als gedacht, nachmittags ist er zu Hause in Rohrbach. Der Kapitän des FC hat frisch gebaut: "Jetzt kann ich da mal Ordnung machen", so der 30-Jährige.