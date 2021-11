Von Eric Schmidt

Sinsheim. Thorsten Koder versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Wenn am Sonntag, 14.30 Uhr, das Heimspiel gegen den TSV Kürnbach II steigt, ist der Abteilungsleiter des Fußball-B-Ligisten TSV Reichartshausen dazu bereit, den Corona-Controller zu spielen. Läuft alles wie geplant, wird er in einem eigens aufgestellten Zeltpavillon zusammen mit dem Vorsitzenden Manfred Elberth einen Schnelltest beaufsichtigen, dem sich jeder Zuschauer, der kommt, unterziehen kann. "Das ist sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber wir wollen unseren treuen Fans, die auch in nicht so guten Zeiten zu uns gehalten haben, den Zutritt ermöglichen", erklärt Koder.

2G-plus – so lautet das neue Code- und Einlasswort. Wer in der Corona-Alarmstufe II einer Sportveranstaltung beiwohnen möchte, muss nicht nur geimpft oder genesen sein, sondern auch einen negativen Corona-Test vorweisen. Klar, für die Vereine bedeuten diese etwas anderen "Testspiele" noch mehr Aufwand. Sie müssen am Eingang Impfnachweise kontrollieren, sie müssen Corona-Testergebnisse überprüfen – oder wie der TSV Reichartshausen selbst einen Test in die Wege leiten. Der TSV versucht, über die Gemeinde rund 50 Schnelltests zu organisieren. Und was, wenn es nicht klappt? "Vielleicht müssen wir dann das Publikum ausschließen", so Koder.

Hintergrund > Sascha Bürkel (Vorsitzender des TSV Waldangelloch): "Ich bin sehr überrascht, dass geimpfte und genesene Zuschauer im Freien zusätzlich einen Test vorweisen müssen. Diesen Aufwand werden vermutlich nicht allzu viele auf sich nehmen, um sich ein Kreisliga-Spiel anzuschauen. Deshalb werden [+] Lesen Sie mehr > Sascha Bürkel (Vorsitzender des TSV Waldangelloch): "Ich bin sehr überrascht, dass geimpfte und genesene Zuschauer im Freien zusätzlich einen Test vorweisen müssen. Diesen Aufwand werden vermutlich nicht allzu viele auf sich nehmen, um sich ein Kreisliga-Spiel anzuschauen. Deshalb werden die Partien wohl mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Mit gesundem Menschenverstand hat das nicht mehr viel zu tun, Zuschauer im Freien können doch die nötigen Abstände untereinander einhalten. Dass unsere noch drei ausstehenden Spiele in diesem Jahr alle auswärts stattfinden, finde ich deshalb gar nicht so schlecht, da es uns einen enormen organisatorischen Mehraufwand erspart." > Markus Stumpf (Vorsitzender des Kreisligisten SG Waibstadt): "Draußen 2G-plus und drinnen 2G – ich bin wohl nicht der Einzige, der das nicht versteht. Ich glaube, dass das sehr viele Leute davon abhalten wird, am Sonntag auf den Sportplatz zu gehen. Obwohl wir unser immer sehr gut besuchtes Heimspiel-Derby gegen Neckarbischofsheim bestreiten, müssen wir nun damit rechnen, dass die Zuschauereinnahmen nicht einmal dafür reichen werden, um die Schiedsrichter zu bezahlen. Wenn es nach mir gehen würde, wären wir schon in der Winterpause." > Harald Reichard (Vorsitzender des Kreisligisten TSV Helmstadt): "Das stellt alle Vereine vor große Herausforderungen. Bei uns ist es aufgrund der verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zum Sportgelände ohnehin schwierig. Ähnlich wie im Sommer bei der EM, die wir in unserem Klubhaus gezeigt haben, bieten wir mit der Unterstützung einer Helferin ab 13.30 Uhr Schnelltests an. Somit können wir für unser Heimspiel am Sonntag gegen Gemmingen Zuschauern vor Ort die Möglichkeit geben, sich testen zu lassen. Eine große Herausforderung wird es zusätzlich sein, alle potenziellen Zuschauer vor dem Spiel am Sonntag zu informieren, damit sie wissen, dass ein Test nötig ist. Gegenüber dem Verband habe ich auch etwas Unverständnis, da ich nicht nachvollziehen kann, warum nicht einfach jetzt schon die Winterpause beginnt." bz

Ein Geisterspiel – das ist auch die Überlegung, die dem SV Sinsheim durch den Kopf geht. Der Tabellensiebte der Kreisklasse B1 empfängt am Sonntag Türkspor Eppingen II. Ob aber tatsächlich Fans mit von der Partie sein werden im Sportpark? "Vielleicht ist es besser, das Stadion abzusperren. Sonst hat man nur Ärger", sagt Peter Flaig. Dass die Vereine 2G-plus abwickeln müssen, ist für den Vorsitzenden des SVS unbegreiflich. "Was sollen wir noch alles machen? Den Impfnachweis kontrollieren. Den Test der Fans anschauen. Wie soll das gehen? Das kann ein kleiner Verein doch gar nicht leisten", sagt er. Geert Houtakkers, der Vorsitzende des SV Hilsbach, sieht es genauso. In Absprache mit dem SV Neidenstein hat der SVH deshalb das für Sonntag angesetzte B-Liga-Spitzenspiel abgesagt und auf den 27. Februar verlegt. "2G-plus ist ein Grund", sagt Houtakkers. "Ich kann keinem Zuschauer zumuten, dass er sich sonntags testen lässt, um zu einem Fußballspiel zu gehen. Ich würde das auch nicht tun. Und wenn ein Spitzenspiel, wie wir es jetzt hätten, nur vor zehn Zuschauern stattfinden würde, wäre es schade."

Was der SV Sinsheim auf jeden Fall ausschließt: Einen Schnelltest vor dem Stadion. "Ich schieb’ niemandem das Teststäbchen die Nase hoch. Nur mal angenommen, es ist jemand positiv: Dann kann ich gleich mit in Quarantäne: Weil: Einen Schutzanzug hab’ ich nicht", so Flaig. Dass der Verband die Spiele auf Teufel komm’ raus und "mit aller Macht" durchboxen wolle, ärgert den SVS-Vorsitzenden gewaltig. Es habe "keiner den Arsch in der Hose", einen Spieltag abzusagen. "Wir sind doch weit gekommen, viel weiter als letztes Jahr. Wir haben genügend Zeit, die Spiele im April oder Mai nachzuholen, wenn sich die Lage hoffentlich wieder entspannt hat."

Gut möglich, dass es in diese Richtung geht. Fußballkreis-Vorsitzender Johannes Schinko hat unter den B1-Ligisten gestern eine Umfrage gestartet, ob der Spieltag vom 5. Dezember wieder auf seinen ursprünglichen Termin, den 14. April (Gründonnerstag), zurückverlegt werden soll. "Bisher gab es zwei Rückmeldungen, beide waren dafür", sagt Schinko. Dass die Klubs mit 2G-plus nicht glücklich sind, kann der Kreischef verstehen. Es sei natürlich schwer. "Aber es ist auch kein Hexenwerk", so Schinko. Der 59-Jährige, gleichzeitig auch Vorsitzender des FC Weiler, hat in der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen die SG Untergimpern um Unterstützung vom Gegner gebeten. An der Kasse sitzen am Sonntag sowohl ein FCW- als auch ein SGU-Vertreter, die gemeinsam den Zutritt kontrollieren und sich helfen, falls es Ärger mit nicht getesteten Fans gibt.

Was Schinko davon hält, dass für den Sportplatz 2G-plus und für das Klubhaus "nur" 2G gilt? "Das ist nur schwer zu verstehen. Da werden in einigen Klubhäusern die Spiele von der Terrasse aus verfolgt", ist der Kreischef überzeugt.