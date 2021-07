Die „Orange Hearts“ der RG Heidelberg sind auch in diesem Jahr wieder der heißeste Anwärter auf die Meisterschaft. Archivbild: vaf

Heidelberg. (momo) Fünf Titel in Folge, der stärkste Kader und zusätzlich noch Heimrecht: Auf dem Papier sieht alles nach einer klaren Sache für die RG Heidelberg aus, wenn am Wochenende im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark die Deutsche Meisterschaft im olympischen Siebenerrugby ausgespielt wird. Doch neun andere Mannschaften wollen den "Orange Hearts" den Titel keineswegs kampflos überlassen.

Dass aufgrund der knapp bemessen Vorbereitungszeit (die Meisterschaft wurde erst vor vier Wochen terminiert) nur zehn Teams teilnehmen, ist ein Wermutstropfen, tut der Vorfreude der Teilnehmer aber keinen Abbruch. "Wir haben richtig Lust, wieder Rugby zu spielen", sagt RGH-Trainer Mustafa Güngör. In der Vorrundengruppe A bekommen es die Hausherren mit Hannover 78, dem SC Neuenheim, StuSta München und dem BSC Offenbach zu tun.

Nominell scheinen die Niedersachsen neben der RGH am stärksten, doch auch Neuenheim rechnet sich Außenseiterchancen aus: "Wir haben einen guten Kader, wenngleich richtige Siebenerrugby-Spezialisten bei uns fehlen. Nach zwei sehr guten Trainings wollen wir gegen die RGH oder 78 eine Überraschung schaffen, dann könnten wir ins Halbfinale kommen" ist SCN-Trainer Clemens von Grumbkow optimistisch. Die Zweitligisten aus München und Offenbach sind schwer einzuschätzen, jedoch hört man vom BSC-Trainer, Wynston Cameron-Dow, dass die Hessen "eine starke Truppe zusammen haben". Zu ernst nehmen wolle man das Ganze dennoch nicht, denn "der Sieger steht mit der RGH fest. Die sind auf einem anderen Level". Ist das Resignation oder Tiefstapeln?

In der Gruppe B kämpfen der Zweitplatzierte der letzten Meisterschaft, Germania List, sowie der Rugby-Klub Heusenstamm, die SG Pforzheim, SC Frankfurt 1880 und der Berliner RC um die beiden Halbfinalplätze. Die im Siebenerrugby traditionell starken Heusenstammer "Füchse" haben sich kein konkretes Ziel gesetzt. "Normalerweise üben wir monatelang das Siebenersystem. Das war diesmal nicht möglich, daher haben wir keine genau Zielsetzung", sagt der Vereinsvorsitzende Markus Walger.

Forschere Töne gibt es vom Vizemeister Germania List: "Unser Team hat sich konzentriert vorbereitet und ist trotz des Ausfalls von Niklas Koch stark besetzt, denke ich. Wir wollen mindestens wieder ins Halbfinale und dann kann im Siebenerrugby ohnehin alles passieren", so Martin Gerlach. Die vom Ex-Nationaltrainer Rainer Kumm trainierten Germanen sind mit ihrem Spielwitz sicherlich Mitfavorit.

Und der Topfavorit? Hält sich trotz des Wissens um die eigene Stärke zurück. "Natürlich sind wir in der Rolle des Gejagten, aber es ist Siebenerrugby und ein Spiel kann sehr schnell vorbei sein. Wir müssen dahin kommen, jedes Spiel für sich konzentriert anzugehen und nicht zu weit voraus zu denken, dann haben wir alle Trümpfe in der Hand", gibt Güngör die Marschroute vor.

Am Samstag starten die Vorrundenspiele ab 11 Uhr, sonntags geht es um 9 Uhr weiter. Nachmittags wird dann klar sein, ob die "Orange Hearts" den sechsten Titel in Folge feiern oder ein überraschender, neuer Meister in Heidelberg-Kirchheim gekürt wird.