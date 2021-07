Von Moritz Bayer

Heidelberg. Alle hatten das große Finale so erwartet, wie es letztendlich auch kommen sollte. Im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im olympischen Siebenerrugby trafen mit Titelverteidiger RG Heidelberg und dem SC Germania List am Sonntag die beiden Mannschaften aufeinander, die schon tags zuvor den stärksten Eindruck hinterlassen hatten. Und wie vor zwei Jahren krönte sich auch diesmal wieder die Rudergesellschaft zum Meister, am Ende hatten die "Orange Hearts" mit 24:10 die Nase vorn und bejubelten den sechsten Titel in Folge.

26:0 gegen den BSC Offenbach und 59:0 gegen StuSta München, die Hausherren benötigten keine Anlaufzeit und waren sofort voll da. Der Ball lief flüssig durch die Reihen und jede Überzahlsituation wurde souverän zu Ende gespielt. Was teils einfach aussah, hatte System: "Wir hatten uns genau das vorgenommen, jedes Spiel nur für sich anzugehen, die Kleinigkeiten genauestens auszuführen. Das haben wir gut hinbekommen, der eine hat sich für den anderen eingesetzt und die Stimmung im Team war einfach super. Ich bin richtig stolz!", sagte RGH-Trainer Mustafa Güngör.

Robin Plümpe (mit Ball) war nicht zu bremsen und punktete per Traumsolo. Foto: F&S

Viel Gegenwind gab es im letzten Samstagsspiel gegen den starken SC Neuenheim, der ohne zwei gelbe Karten vielleicht mehr als die 12:21-Niederlage erreicht hätte. "Für unsere kurze Vorbereitung war das schon gut, die RGH hatte da einfach mehr Routine", war sich Neuenheims Trainer Clemens von Grumbkow bewusst. Doch da die "Königsblauen" im Auftaktspiel Hannover 78 mit 19:7 bezwungen hatten, sicherten sich beide Heidelberger Teams in Gruppe A einen Halbfinalplatz für den Sonntag.

In Gruppe B glänzte der SC Germania List mit Spielwitz, vor allem die Homogenität im Team von Rainer Kumm wusste zu begeistern: "Wir haben keinen Superstar, der herausragt, hier können alles was und so haben wir auch die letzten Wochen trainiert", sagte der ehemalige Nationaltrainer stolz über seine Schützlinge, die nach Siegen über Pforzheim (40:0), Berlin (26:10) und Heusenstamm (31:0) ebenfalls souverän das Halbfinalticket buchten.

In der sonntäglichen Vorschlussrunde hatten die Favoriten aber Schwerstarbeit zu leisten. 26:14 siegte die RG Heidelberg gegen den SC Frankfurt 1880, der nach Führung zweimal gute Einlaufchancen durch Vorwürfe zunichte machte. Die abgeklärten "Orange Hearts" ließen sich nicht verunsichern und zogen so ins Endspiel ein. Ihnen folgte Germania List durch einen 19:14-Erfolg über Neuenheim. Einige wenige, aber entscheidende Situationen entschieden das Duell. "Mit dem Halbfinale hadern wir ein bisschen, einige nicht ganz klare Aktionen machen da viel aus, wir hätten uns gerne im Endspiel wieder mit der RGH gemessen", trauerte von Grumbkow der vergebenen Chance nach, konnte aber dennoch stolz auf seine "Blauen" sein.

Als um halb vier dann der Ankick im Endspiel stattfand, sah sich die RGH schnell abermals im Hintertreffen. Doch erneut sollte sich die Routine auszahlen, die laut Rainer Kumm "letztlich den Unterschied ausgemacht hat". "Meine junge Mannschaft hat toll gespielt und ich glaube, wir sind ein bisschen Meister der Herzen." Mit eben jenem Herz hielt der SC dann auch dagegen, doch die abgezockte Heimmannschaft und ein im Endspiel überragender Robin Plümpe mit einem Traumsolo verwiesen die Niedersachsen insgesamt verdient auf den Silberrang. "Dass wir den sechsen Titel in Folge hier holen, ist der Wahnsinn. Jetzt wird gefeiert, dann nehmen wir Schwung und Freude in die anstehende Fünfzehnersaison mit", strahlten Güngör und Kollege Tim Kasten.

Das erste nationale Turnier seit mehr als einem Jahr wurde von der RGH glänzend organisiert und erfreute neben dem alten und neuen Meister auch endlich wieder zahlreiche Zuschauer.