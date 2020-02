Von Christopher Benz

Nußloch. Am Freitagabend ging die Meldung der SG Nußloch über ihre Homepage raus. Der Handball-Drittligist musste sein für Samstag angesetztes Spiel bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II absagen.

Nachdem sich im Anschluss an den am 13. Januar gestellten Eigenantrag auf Insolvenz der Spielbetriebs GmbH, ein fester Stamm der Mannschaft gebildet hatte, der sich bereit erklärte weitermachen zu wollen, ist diese Absage ein herber Rückschlag. Wie und ob es irgendwie weitergeht bei den Blau-Weißen, verrät der Teammanager Sebastian Körner im RNZ-Interview.

Herr Körner, wieso musste die SG das angesetzte Spiel am Samstag in Dudenhofen absagen?

In den vergangenen Wochen haben wir vielversprechende Gespräche mit einem neuen Hauptsponsor geführt, allerdings hat sich diese Option Ende vergangener Woche zerschlagen. Damit können wir auch die neue Saison betreffend keine Versprechungen machen. Der Fairness wegen haben wir die Spieler am Donnerstagabend darüber unterrichtet und ihnen freigestellt, ob sie am Samstag in Dudenhofen antreten wollen oder nicht.

Wie geht es diese Woche weiter, am Sonntag steht das Heimspiel gegen Kirchzell auf dem Plan?

Morgen Abend ist wieder Training und ich gehe davon aus, dass eine Entscheidung den Rest der Runde betreffend fällt. Eines ist klar, entweder es wird zu Ende gespielt oder wir melden die Mannschaft für diese Saison ab. In diesem Fall würden wir als erster Absteiger feststehen und die bisherigen Ergebnisse fallen aus der Wertung.

Wer entscheidet letztlich darüber?

Die Mannschaft sitzt in dieser Situation am Steuer. Egal was passiert, muss ich aber schon jetzt den Hut vor den Jungs ziehen für ihr Engagement in den letzten Wochen. Der Verein macht nun das, was die Mannschaft entscheidet. Sollten die Jungs weiterspielen, könnten sie sich bis zum Saisonende zumindest fit halten, ihren Spielrhythmus behalten und sich auf diese Weise selbstverständlich anderen Klubs positiv präsentieren.

Momentan spielt die Mannschaft also ohne Gehalt?

Das ist richtig. Sollten wir den Spielbetrieb einstellen, wird das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet und die Spieler erhalten für die vergangenen drei Monate rückwirkend ihr Gehalt.