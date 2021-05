Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Bei Sportlern sehr beliebt ist dieser Satz: "Wir schauen nur von Spiel zu Spiel."

Eine Floskel – bei Alexander Hübe müsste es heißen: "Wir schauen nur von Jahr zu Jahr."

Der Torwart-Routinier der Drittliga-Handballer der SG Leutershausen gehört inzwischen zum alten Eisen, ist aber mit seinen 38 Jahren trotzdem noch beweglicher als die meisten anderen Menschen in seinem Alter. Der Sport bringt das so mit sich.

Das vorletzte Spiel der Pokalrunde haben Hübe und seine Kollegen am Samstagnachmittag mit 27:28 (12:13) gegen den TSV Blaustein verloren, der Blick geht aber schon wieder nach vorne. Als Hübe die Fragen der RNZ beantwortet, lehnt er nach Abpfiff am Torpfosten in der Heinrich-Beck-Halle.

Er sagt: "Leutershausen steht für Handballtradition. Das ist kein Verein, der nur mitspielt. Wir werden uns zur neuen Saison vernünftig vorbereiten. Und dann greifen wir an." Schließlich ist die Pokalrunde, in der man lediglich gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen gewinnen konnte, eigentlich schon gelaufen – das Ticket für den DHB-Pokal sichern sich andere Teams.

Hübe sagt: "Man hat gesehen, dass wir als Mannschaft nicht so richtig funktionieren. Das müssen wir verbessern."

Kein Ticket für den DHB-Pokal

Denn gegen die Gäste aus Blaustein – eine Stadt bei Ulm – fanden die Roten Teufel nie so wirklich zu ihrem Spiel. Eigentlich lief das Team von Coach Marc Nagel stets einem, wenn auch knappen Rückstand hinterher.

In der Schlussphase riss Mittelmann Kevin Bitz die Begegnung an sich, seine fünf Tore reichten aber trotzdem nicht, um aus dem letzten Heimspiel etwas Zählbares mitzunehmen.

"Durch die Resultate wurden wir schon wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt", sagt Hübe: "In der kommenden Runde muss dann aber das Ziel sein, mindestens unter die besten drei Teams zu kommen."

Man merkt: Auch mit 38 Jahren ist das Feuer nicht erloschen. Für die kommende Saison hat Hübe schon seine Zusage gegeben. Was danach passiert, ist offen. Er sagt: "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich bin da, so lange ich gebraucht werde." Hübe grinst: "Und dann muss ich schauen, was die Knochen sagen."

Leutershausen: Schreiber 2, Wichmann 4, Bauer 1, Leibnitz 3, Muth 1, Bitz 5, Köder 5, Pauli 6/4.

Freud und Leid liegen nah beieinander. Die HG Oftersheim/Schwetzingen hat das Glück momentan nicht auf ihrer Seite – nach einem großen Kampf musste das Team von Holger Löhr den entscheidenden Treffer mit der Schlusssirene hinnehmen.

Der 25:26 (12:15)-Endstand leuchtete am Samstagabend von der Anzeigetafel in der Schwetzinger Nordstadthalle. Florian Taafel hatte sein fünftes Tor für die TGS Pforzheim erzielt und damit die Begegnung entschieden – Löhr sagte danach: "Pforzheim ist eine individuell sehr starke Mannschaft. Hut ab, dass die Jungs sich nicht haben abschlachten lassen." pko

Oftersheim: Barthelmeß 2, Wahl 1, Jungmann 2, Suschlik 7, A. Sauer 6/2, Seidenfuß 2, Schleidweiler 4, Kern 1.