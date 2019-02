Heidelberg. (tib/hema/soz) Rückraumspieler Ernst Mantek hat seinen Vertrag beim Handball-Drittligisten SG Leutershausen bis 2020 verlängert. Der Linkshänder kam vor zwei Jahren von der SG Nußloch und unterstützt die Roten Teufel im rechten Rückraum.

​Ernst Mantek. Foto: SG Leutershausen

Frank Mantek sagte: "Frank Schmitt ist ein überragender Trainer, und in der Mannschaft passt es menschlich. Und die Fans sind super - das waren die Hauptgründe für meine Entscheidung." Der Rückraumspieler befindet sich nach einer Bänderverletzung im Aufbautraining und hofft, bald wieder auflaufen zu können. "Wir freuen uns, dass wir weiterhin auf Ernst im Rückraum vertrauen können. Leider konnte er noch nicht sein Potenzial abrufen, weil er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde", sagts Mark Wetzel, der Sportliche Leiter der Roten Teufel.

Bereits in einer guten Woche steht das Derby gegen die SG Nußloch um Ex-Weltmeister Christian Zeitz auf dem Spielplan (9. März um 19 Uhr) - für Mantek ein besonderes Spiel gegen seine ehemaligen Kollegen. Karten gibt es in der SGL-Geschäftsstelle.

Beim TV Germania Großsachsen war die Erleichterung nach dem 33:31-Heimsieg gegen Dutenhofen/Münchholzhausen groß, denn nun kann der Tabellenzwölfte der 3. Liga Ost mit gewachsenem Selbstvertrauen zur viertplatzierten Eintracht Baunatal fahren, wohin der TVG auch seine Fans einlädt. Wer mitfahren möchte, kann sich bei Ulrike Happes-Boch (Telefon 06201/56997) anmelden.

Nachdem das Vorrundenspiel unentschieden ausgegangen war, rechnen sich die Bergsträßer auch am Samstag etwas auch, zumal Baunatal in einem Leistungstief zu stecken scheint. "Uns fehlt die Leichtigkeit", findet Eintracht-Trainer Florian Ochmann. TVG-Coach Stefan Pohl empfiehlt seinen Spielern höchste Konzentration und vorbildlichen Kampfgeist.

Auch Robin Erb konnte am Sonntag nicht fassen, was er im Internet las. "Als ich kurz zuvor in den Liveticker geschaut habe, führte Leutershausen eine Viertelstunde vor Schluss noch mit zehn Toren. Dann habe ich später ungläubig gesehen, dass die SGL diesen großen Vorsprung in Pforzheim noch verspielt hat."

Diese Niederlage führte dazu, dass das Spitzenspiel der Handball-Verbandsliga am heutigen Donnerstag um 19 Uhr noch brisanter wird: Tabellenführer TV Eppelheim empfängt den Zweiten SG Leutershausen II, wobei die Gäste bei einem Spiel und einem Minuspunkt weniger weiter die bessere Ausgangslage haben. Nur der Meister steigt in direkt in die Badenliga auf.

"Ich glaube", sagt Eppelheims Trainer Erb, "dass bei Leutershausen das Ziel Aufstieg viel stärker ausgeprägt ist als bei uns. Für uns ist Platz eins kein Muss. Trotzdem kitzelt es bei einer solchen Konstellation vor dem Spiel natürlich besonders. Es macht Spaß, da vorne zu stehen."

Leutershausens Blackout in Pforzheim könnte Auswirkungen haben. Das glaubt jedenfalls Erb: "Vielleicht ist eine gewisse Verunsicherung vorhanden. Es ist auf jeden Fall eine andere Ausgangsposition, als wenn die SGL diese Partie souverän zu Ende gespielt hätte."

Auch Eppelheim hat Probleme. "Wir haben eine kleine Durststrecke", weiß Erb: "Weil wir zuletzt wegen diverser Gründe nicht immer vollzählig trainiert haben, ist die Selbstverständlichkeit aus der Vorrunde leider weg. Einige Spieler laufen ihrer Form hinterher."

Trotzdem gilt Eppelheim als sehr beständig, der TVE kann schließlich seit Jahren die gleiche Mannschaft aufbieten, deren Ausgeglichenheit die größte Stärke ist. Leutershausen II, für die meisten immer noch Favorit auf den Aufstieg, hat dagegen seine Stärke im individuellen Bereich. Die Drittliga-Reserve ist gespickt mit Topleuten - allerdings kamen einige Spieler erst vor der Saison.

Spannung herrscht also allemal vor dem Duell zwischen den beiden besten Teams der Saison. Eppelheim hofft noch auf den Einsatz von Mirko Heß. Der Rückraumspieler zog sich zuletzt im Derby in Wieblingen (19:18) eine Brustprellung zu. "Es wäre wichtig, dass er dabei ist", sagt Erb: "Er ist schließlich unser Haupttorschütze."

3. Liga Männer, Samstag, 18 Uhr: Eintracht Baunatal - TVG Großsachsen (Rundsporthalle); 19 Uhr: Rhein-Neckar Löwen II - TGS Pforzheim (Stadthalle Östringen).

Verbandsliga, Donnerstag, 19 Uhr: TV Eppelheim - SG Leutershausen II (Capri-Sonne-Center).