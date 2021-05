Zuerst im Ziel: Jockey Tommaso Scardino (l.) – hier mit Osiris – war oft am schnellsten. F: vaf

Mannheim. (jbn) Da soll mal noch einer sagen, bei Geister-Renntagen würden die Emotionen fehlen. Katrin Klein stand nach dem Preis vom Porsche Zentrum Mannheim auf dem Geläuf der Seckenheimer Waldrennbahn und ihre Tränen waren nicht zu übersehen.

"Hat er gesiegt? Oder doch nicht?" fragte die Schwester von Galoppertrainer Marco Klein die Umstehenden, denn wenige Sekunden zuvor gab es einen der spannendsten Endkämpfe beim Frühjahrs-Renntag. "Er", das ist der sechsjährige Earl, das Lieblingspferd von Katrin Klein. Rennkommentator Guido Göbel sorgte wenig später für die erlösende Nachricht – auch für Besitzerin Gabriele Gaul. Der von Tommaso Scardino gerittene Earl hatte mit dem minimalem Vorteil von einem kurzen Kopf gegen Enissey (Lukas Delozier) tatsächlich gewonnen. "Auf der Heimatbahn fand er im letzten Jahr immer wieder einen Bezwinger. Nun sollte es endlich klappen", sagte Marco Klein, und auch Jockey Tommaso Scardino unterstrich die gute Leistung: "Earl ist insgesamt ruhiger und dadurch besser geworden. Auch das Kämpfen hat er nicht verlernt."

Für Marco Klein handelte es sich um den 99. Treffer seiner Trainer-Laufbahn. Zuvor durften er und Stalljockey Tommaso Scardino auf der Heimatbahn schon zwei Mal zur Siegerehrung schreiten. Das war bei den Dreijährigen der Fall, den Osiris gegen vermeintlich starke Konkurrenz als Außenseiter in sicherer Manier mit einer dreiviertel Länge Vorteil zu seinen Gunsten entschied. "Ich hatte ja schon im Vorfeld gesagt, dass wir viel Mumm auf diesen Hengst haben. Dieser Einschätzung wurde er vollauf gerecht", sagt Marco Klein. Als Besitzer von Osiris ist "Hof Castanea" eingetragen, dahinter verbirgt sich die Familie Gollnick-Uleer aus Berlin.

Später war es Mr Gent, der für einen weiteren Treffer sorgte. "Der Wallach befindet sich erst seit zwei Wochen bei mir im Stall. Da habe ich bei der Vorbereitung auch einiges meinem Vorgänger zu verdanken", hält sich Marco Klein vornehm zurück. Neue Besitzerin von Mr Gent ist Maren Mai aus Viernheim. Das Renntags-Fazit des Trainers: "Bis auf Catenda, die in ihrem Rennen minimal geschlagen Dritte wurde, lief alles so wie wir es erwartet hatten."

Apropos Catenda und Emotionen: In dieser einleitenden Prüfung gewann ein Pferd namens Smoke on the Water. Es handelte sich um den zehnten Sieg seit sich der Wallach unter den Fittichen des Karlsruher Besitzertrainers Stefan Birner befindet. "Tor, Tor, Tor", schrie er als Guido Göbel das Ergebnis mit Nase-Vorteil verkündete. "Das war auch ein toller Ritt von Cäcilia Müller. Mit einem guten Laufen hatte ich gerechnet. Aber die Konkurrenz war stark und als Jahresdebütant weiß man im Vorfeld nie genau, wie es um die Kondition steht", meinte der Coach.

Zu den Außenseitersiegen zählte auch jener von Dia Deux (Marco Casamento). Die Stute aus dem Stall von Besitzertrainer Thomas Gries aus Waldmohr setzte sich mit gut zwei Längen Vorteil durch. Rang vier ging hier an Kashani (Nicol Polli), den Stephan Buchner betreut und damit der Präsident des Badischen Rennvereins. Einmal mehr war der Rennverlauf gegen den Wallach, der zudem ein Eisen verloren hat. Der erste Lauf beim Wettstar Turfchampionat Südwest wanderte durch Bottleofsmoke (Lukas Delozier) in den Stall von Erika Keller (Lustadt).

Einen Doppelerfolg landete Jockey Marco Casamaento, der nicht nur mit Dia Deux punktete, sondern zum Finale auch noch mit Dream Team (Trainer Sven Schleppi) in überlegener Manier zum Zuge kam. Mit Heatherdown, Inchiquin und Magaca Ciise auf den Plätzen zahlte die Viererwette 957,1:1.

"Wir hatten einige spannende Rennverläufe und sind mit dem Ablauf sehr zufrieden. Ein sechsstelliger Betrag bei den Wetteinsätzen haben wir mit 99.600 Euro allerdings knapp verfehlt", bilanzierte Stephan Buchner am Abend. Übrigens: Aus dem 100. Jubiläumserfolg für Marco Klein wurde es 24 Stunden später in München aber nichts. Nun heißt es abwarten.

Die Ergebnisse, Rennen 1: 1. Smoke on the Water (Trainer: Stefan Birner / Reiter: Cecilia Müller), 2. Golden April, 3. Catenda; Sieg: 4,3:1; Plätze: 5,3 – 7,1:1; Zweierwette: 36,9:1; Dreierwette: 49,4:1.

Rennen 2: 1. Osiris (Marco Klein / Tommaso Scardino), 2. Interstella, 3. Kharsang; Sieg: 18,3; Plätze: 5,0 – 3,3 – 2,0; Zweierwette: 92,1; Dreierwette: 535,8.

Rennen 3: 1. Dia Deux (Thomas Gries / Marco Casamento), 2. Anna Adventure, 3. Schnucki; Sieg: 10,7; Plätze: 2,8 – 2,3 – 2,9; Zweierwette: 56,5; Dreierwette: 297,4; 2 aus 4: 13,2.

Rennen 4: 1. Bottleofsmoke (Erika Keller / Lukas Delozier), 2. Thunder Light, 3. Burning Rose; Sieg: 7,1; Plätze: 2,0 – 1,8 – 2,6; Zweierwette: 21,3; Dreierwette: 202,1.

Rennen 5: 1. Mr Gent (Marco Klein / Tommaso Scardino), 2. Sindra, 3. Furous; Sieg: 3,6; Plätze: 1,5 – 1,9; Zweierwette: 15,2; Dreierwette: 168,9.

Rennen 6: 1. Earl (Marco Klein / Tommaso Scardino), 2. Enissey, 3. Vexed; Sieg: 3,0; Plätze: 1,2 – 1,4 – 2,2; Zweierwette: 7,9; Dreierwette: 35,4; 2 aus 4: 3,6.

Rennen 7: 1. Dream Team (Sven Schleppi / Marco Casamento), 2. Heatherdown, 3. Inchiquin; Sieg: 10,5; Plätze: 2,4 – 1,7 – 1,3 – 1,8; Zweierwette: 46,9; Dreierwette: 190,2; Viererwette: 957,1; 2 aus 4: 2,1.